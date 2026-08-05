How to Freeze Dhaniya Leaves: न गलेगा, न पड़ेगा पीला! फ्रिज में कई हफ्तों तक हरा धनिया रहेगा फ्रेश, बस अपनाएं ये ट्रिक्स

How to keep dhaniya fresh: हरा धनिया किसी भी सब्जी, दाल या चटनी के स्वाद और उसकी खुशबू को कई गुना बढ़ा देता है. लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि बाजार से लाया गया हरा धनिया दो-तीन दिन में ही नमी के कारण सड़ने या गलने लगता है. अक्सर लोग इसे फ्रिज में रखते हैं फिर भी यह पीला पड़ जाता है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको एक ऐसा अचूक और आसान तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे आपका धनिया न गलेगा, न सड़ेगा और महीनों तक एकदम फ्रेश और हरा बना रहेगा.

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स्टोर करने का तरीका

बाजार से लाए हुए हरे धनिए के बंडल को खोल लें. इसमें से सभी पीली, सड़ी हुई या सूखी पत्तियों को बाहर निकाल कर फेंक दें. ध्यान रहे कि धनिया को धोने से पहले ही उसकी छंटाई कर लें. अगर धनिए की जड़ें बहुत लंबी हैं तो उन्हें थोड़ा सा काट कर अलग कर दें.

छंटाई करने के बाद धनिए को बिल्कुल भी नहीं धोना है. अगर धनिए में नमी या पानी रह गया तो वो जल्दी सड़ जाएगा.

अगर धनिया हल्का गीला है तो उसे कुछ देर के लिए पंखे के नीचे किसी सूती कपड़े या पेपर टॉवल पर फैला दें ताकि उसका सारा अतिरिक्त पानी सूख जाए.

अब एक साफ और सूखा एयरटाइट प्लास्टिक या कांच का डिब्बा लें. डिब्बे की तली में एक सूखा टिशू पेपर बिछा दें. अब इसमें बिना कटे हुए साफ और सूखे हरे धनिए को करीने से रख दें. धनिए की तह के ऊपर एक और सूखा टिशू पेपर रख दें ताकि वह ऊपर की नमी को भी सोख ले.

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कपड़े या अखबार में लपेटे

अगर आप डिब्बे का उपयोग नहीं करना चाहते तो आप साफ और सूखे धनिए को एक सूती कपड़े या न्यूजपेपर में हल्के हाथों से लपेट सकते हैं.

जिप लॉग बैग में रखें

इसके बाद इसे जिप-लॉक बैग या एयरटाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख दें. डिब्बे या जिप-लॉक बैग का ढक्कन अच्छी तरह बंद करके इसे फ्रिज के वेजीटेबल क्रिस्पर ड्रॉअर में रखें.

हर 3 से 4 दिन में डिब्बे को खोलकर चेक करें. अगर टिशू पेपर हल्का गीला या सीलन वाला लगे तो उसे बदलकर नया सूखा टिशू पेपर लगा दें. इस आसान ट्रिक से आपका धनिया महीनों तक बिल्कुल ताजा और हरा बना रहेगा.

पानी के गिलास में करें स्टोर

आप चाहें तो धनिया को धोकर उसकी जड़ें काट दें और फिर डंठल समेत एक गिलास में पानी भरकर धनिया को उसमें डाल दें और फ्रिज में स्टोर कर दें.

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