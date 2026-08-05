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हमलावर तेजधार हथियार से करते रहे वार, लोग वीडियो बनाते रहे... हैदराबाद में ऐसे हुआ कपड़ा कारोबारी का मर्डर

हैदराबाद में 35 वर्षीय कपड़ा कारोबारी फासी अहमद की दिनदहाड़े धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी गई. हमलावर सड़क पर दौड़ाकर वार करते रहे और लोग वीडियो बनाते रहे. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पढ़ें इस खूनी वारदात की पूरी कहानी.

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पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है (फोटो-ITG)
पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है (फोटो-ITG)

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में दिनदहाड़े हुई एक सनसनीखेज हत्या ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया. सईदाबाद थाना क्षेत्र में 35 वर्षीय कपड़ा कारोबारी फासी अहमद उर्फ आमेर की बीच सड़क पर बेरहमी से हत्या कर दी गई. हमलावरों ने धारदार हथियारों से लैस होकर पहले उनका पीछा किया और फिर लगातार ताबड़तोड़ वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया. यह पूरी वारदात सरेआम हुई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई.

बताया गया है कि फासी अहमद सिंगरेनी कॉलोनी के रहने वाले थे और कुछ ही समय पहले मुंबई से हैदराबाद लौटे थे. इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया. जान बचाने के लिए फासी अहमद सड़क पर दौड़ते रहे, लेकिन हमलावर उनका पीछा करते रहे और धारदार हथियारों से लगातार हमला करते रहे. कुछ ही देर में वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े और हमलावर उन्हें खून से लथपथ छोड़कर मौके से फरार हो गए.

इस दिल दहला देने वाली घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह रहा कि पूरी वारदात दिनदहाड़े भीड़भाड़ वाली सड़क पर हुई. मौके पर मौजूद कई लोगों ने हमले को अपनी आंखों से देखा, लेकिन किसी ने भी हमलावरों को रोकने या पीड़ित की मदद करने की कोशिश नहीं की. इसके बजाय कई लोग अपने मोबाइल फोन से पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड करते रहे. बाद में यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए और लोगों के रवैये पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए.

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घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल फासी अहमद को अस्पताल ले जाया गया. उन्हें हैदराबाद के उस्मानिया जनरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही याकूतपुरा से AIMIM विधायक जाफर हुसैन भी अस्पताल पहुंचे और मृतक के परिजनों से मुलाकात की. अस्पताल में घटना के बाद भारी संख्या में रिश्तेदार और स्थानीय लोग भी पहुंच गए.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. पुलिस अधिकारियों ने मौके से जरूरी सबूत जुटाए हैं और आसपास के इलाके की जांच शुरू कर दी है. घटनास्थल पर मिले सबूतों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं, ताकि हत्या की पूरी साजिश का खुलासा किया जा सके.

फासी अहमद अपने पीछे पत्नी और आठ बच्चों का परिवार छोड़ गए हैं. अचानक हुई इस दर्दनाक हत्या से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. रिश्तेदारों, दोस्तों और स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गहरा शोक और गुस्सा है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

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दिनदहाड़े हुई इस वारदात के बाद स्थानीय लोगों में भी भारी नाराजगी देखने को मिल रही है. लोगों का कहना है कि शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस गश्त बढ़ाई जाए. साथ ही असामाजिक तत्वों और हिंसक अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. कई लोगों ने शहर में नशे और अपराध के बढ़ते नेटवर्क पर भी चिंता जताई और प्रशासन से प्रभावी कार्रवाई की मांग की है.

सईदाबाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश के लिए बड़े स्तर पर अभियान शुरू कर दिया है. जांच अधिकारी आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रहे हैं. इसके अलावा प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बनाए गए मोबाइल वीडियो भी जांच का अहम हिस्सा बनाए गए हैं. पुलिस का कहना है कि इन सबूतों के आधार पर जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.

फिलहाल हत्या के पीछे की असली वजह सामने नहीं आई है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हमला किसी पुरानी रंजिश, आपसी विवाद या किसी अन्य कारण से किया गया था. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही हत्या के मकसद का खुलासा किया जाएगा.

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