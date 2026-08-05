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Meme का सिस्टम हिला डाला... कैसे नए मीम किंग बने रवि किशन!

अभिनेता से नेता बने रवि किशन सोशल मीडिया पर अपने मजेदार और फिसली जुबान वाले वीडियो के कारण खूब वायरल हो रहे हैं. उनके कई बयान जैसे 'मौन वत्र', 'होम फ्रॉम वर्क' और 'नीट अखबार लीक' ने मीमबाजों को नया कंटेंट दिया है.

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मीम की दुनिया में छाए रवि किशन (Photo: Social Media)
मीम की दुनिया में छाए रवि किशन (Photo: Social Media)

अभिनेता से नेता बने रवि किशन सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. आए दिन इंटरनेट पर एक नया वीडियो वायरल होता रहता है. रवि किशन के वायरल वीडियोज के जरिए मीमबाजों को रोजाना नया कंटेंट मिलता रहता है. ये भी कह सकते हैं कि वो मीम की दुनिया के नए बादशाह बन गए हैं. आइए जानते हैं कि रवि किशन ऐसा क्या बोलते और करते हैं, जो उन पर धड़ल्ले से मीम बनने लगते हैं.

वायरल हुए रवि किशन

सोशल मीडिया पर रवि किशन का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने पत्रकार से कहा कि आज हमारा मौन वत्र, आज शांत रहने दो हमको (सही उच्चारण व्रत) है. पहली बात अगर मौन व्रत है, तो आप बोल कैसे रहे हैं. दूसरी बात अगर बोलना ही था, तो कम से कम व्रत का उच्चारण सही कर लेना चाहिए था. बस फिर क्या था, रवि किशन के वीडियो पर मीमबाजों ने मीम बनाना शुरू कर दिया.

ये पहला मौका नहीं है, जब रवि किशन ने लोगों को हंसने-हंसाने का मौका दिया है. इससे पहले भी वो कई बार ऐसा कर चुके हैं. कुछ महीने पहले संसद भवन से उनका एक वीडियो सामने आया था, जिसमें पत्रकार उनसे सवाल पूछने चलते हैं. कोई सवाल पूछा जाता, वो कहते हैं कि जल्दी से लेट. यानी उन्होंने जल्दी और लेट शब्द को एक साथ जोड़ दिया.

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रवि किशन के 'होम फ्रॉम वर्क'वाले बयान ने भी सबका ज्यादा ध्यान खींचा था. बाद में रवि किशन ने खुद इस पर हंसते हुए कहा कि वो वर्क फ्रॉम होम' कहना चाहते थे, लेकिन जुबान फिसल गई. इसी तरह NEET पेपर लीक पर प्रतिक्रिया देते वक्त उन्होंने 'नीट अखबार लीक' कह दिया था. इसके लिए रवि किशन की जमकर ट्रोलिंग हुई थी.

एक पॉ़डकास्ट में रवि किशन ने कहा था कि 'गाली एक बहुत सुंदर रस भाव है. इस लाइन ने उनके स्पॉन्टेनियस अंदाज को और चर्चा में ला दिया और लोग इसे रील्स में इस्तेमाल करने लगे. आज कल रवि किशन का वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें डांस करते हुए स्टेज पर एंट्री लेते देखा गया. सांसद रवि किशन राज शमानी के यूट्यूब चैनल पर मेहमान बनकर पहुंचे थे. होस्ट राज शमानी ने उनसे पूछा कि उनके लिए उनके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? पैसा या नाम? रवि किशन ने कहा, 'पहचान, मनी फॉलोज माय ब्रदर' (पैसा तो पीछे-पीछे आता है).

हाल ही में रवि किशन अपनी बेटी के साथ'एलायंस' रियलिटी शो का भी हिस्सा बने थे. राजनीतिक कारणों से एक दिन बाद उन्हें शो छोड़कर जाना पड़ा. शोसे जाते वक्त उन्हाेंने कहा था कि उन्हें 'देश सेवा पर जाना है'. इस पर भी खूब मीम बने थे, क्योंकि वो शो छोड़ने के बाद फिल्म और शोज का प्रमोशन करते दिखाई दिए. अच्छी बात ये है कि रवि किशन ने कभी मीम या वायरल वीडियो पर निगेटिव कमेंट नहीं किया. उन्होंने हमेशा इन चीजों को हंसते हुए स्वीकार किया और आगे बढ़ गए. शायद इसलिए उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है.

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