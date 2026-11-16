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'आप देश ही नहीं, मां-बाप के संस्कार भी...', टीम इंडिया के जश्न पर भड़के मोहम्मद यूसुफ, सचिन-अजहर का दिया उदाहरण

अंडर-19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को एक विकेट से हराने के बाद भारतीय खिलाड़ियों का आक्रामक जश्न चर्चा में है. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने इस पर सवाल उठाते हुए युवा खिलाड़ियों को खेल भावना और संस्कारों की याद दिलाई. उन्होंने सचिन तेंदुलकर और सईद अनवर का उदाहरण देते हुए जीत-हार में संयम बरतने की नसीहत दी.

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टीम इंडिया के जश्न पर मोहम्मद यूसुफ ने दी नसीहत (Photo: ITG)
टीम इंडिया के जश्न पर मोहम्मद यूसुफ ने दी नसीहत (Photo: ITG)

अंडर-19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को आखिरी गेंद पर एक विकेट से हराने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने जमकर जश्न मनाया. हालांकि, भारतीय खिलाड़ियों का यह जश्न अब विवाद की वजह बन गया है. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने युवा भारतीय क्रिकेटरों के मैदान पर व्यवहार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने खिलाड़ियों को याद दिलाया कि वे सिर्फ अपने देश का ही नहीं, बल्कि अपने माता-पिता की परवरिश और संस्कारों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं.

दरअसल, शनिवार (14 नवंबर) को खेले गए फाइनल के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय खिलाड़ियों के जश्न के कई वीडियो वायरल हुए. इनमें मनल चौहान, मोहित उल्वा और चिगुरुपति वेंकट अपने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ओर आक्रामक इशारे करते नजर आए. मैदान पर माहौल गर्म होने के बाद भारतीय सपोर्ट स्टाफ को भी हस्तक्षेप करना पड़ा. स्टाफ के सदस्यों ने युवा खिलाड़ियों को वहां से हटाकर शांत कराया.

मोहम्मद यूसुफ ने क्या कहा?
मोहम्मद यूसुफ ने सोशल मीडिया पर भारत की जीत को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही खिलाड़ियों को खेल भावना का पाठ भी पढ़ाया. उन्होंने लिखा-अंडर-19 वर्ल्ड कप (पोस्ट में इस्तेमाल किया गया हैशटैग) खत्म हो गया है और हमेशा की तरह भारत ने दबाव में पाकिस्तान को पछाड़ दिया. यह दोनों टीमों और भविष्य के सितारे बनने की क्षमता रखने वाले खिलाड़ियों के लिए सीखने का शानदार मंच था.

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उन्होंने आगे लिखा- मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब आप किसी खेल में हिस्सा लेते हैं या किसी भी स्तर पर मुकाबला करते हैं, तो आप सिर्फ अपने देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते. आप अपनी परवरिश, उन मूल्यों और नैतिकता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आपके माता-पिता ने बचपन में आपको सिखाए हैं. इसलिए जीत हो या हार, हमेशा सम्मानजनक और संयमित रहें. सच्ची खेल भावना इस बात से झलकती है कि आप नतीजे से परे मैदान पर कैसा व्यवहार करते हैं.
यह भी पढ़ें: पाकिस्तान को हराकर जश्न मनाया तो मचा बवाल, टीम इंडिया के सपोर्ट में उतरा BCCI, दिया दो टूक जवाब

यूसुफ ने अपनी पोस्ट में सचिन तेंदुलकर और सईद अनवर को रोल मॉडल दिग्गजों के तौर पर भी याद किया.
mohammad Yusuf

ऐसा रहा था रोमांचक फाइनल
भारत की जीत इसलिए भी खास रही क्योंकि लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम एक समय मुश्किल में थी. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 337/9 रन बनाए थे. उस्मान खान ने 107 रन की शतकीय पारी खेली, जबकि अब्दुल कादिर ने 80 और कप्तान फरहान यूसुफ ने 60 रन बनाए. भारत की ओर से काव्य पटेल ने चार विकेट झटके.
यह भी पढ़ें: 'भारत माता की जय...', टीम इंड‍िया ने U-19 एश‍िया कप जीतकर पाकिस्तान‍ियों ख‍िलाड़‍ियों को च‍िढ़ाया, ऐसे हुआ जश्न, VIDEO

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338 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 42वें ओवर में 252 रन पर आठ विकेट गंवा दिए थे. यहां से मनल चौहान और मोहित उल्वा ने नौवें विकेट के लिए 57 रन जोड़कर मुकाबले का रुख बदल दिया. मनल ने 32 गेंदों पर 47 रन बनाए, जबकि मोहित 26 गेंदों पर 49 रन बनाकर नाबाद रहे.

मनल के आउट होने के बाद भारत को जीत के लिए 36 रन चाहिए थे और सिर्फ एक विकेट बचा था. आखिरी बल्लेबाज सी. वेंकट ने भी मोहित का अच्छा साथ दिया. उन्होंने आठ गेंदों पर नाबाद 11 रन बनाए.
यह भी पढ़ें: 'मैं इसे देखकर हैरान हूं', पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने वाले मोहित उल्वा की बैटिंग देख हक्के-बक्के रह गए शोएब अख्तर

आखिरी ओवर में भारत को आठ रन की जरूरत थी. आखिरी गेंद पर समीकरण तीन रन का रह गया. मोहित ने लेग स्पिनर अहमद हुसैन की गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री के बाहर पहुंचाकर भारत को 339/9 के स्कोर तक पहुंचा दिया. भारत ने एक विकेट से रोमांचक जीत दर्ज कर अंडर-19 एशिया कप का खिताब फिर अपने नाम कर लिया.

हालांकि, इस ऐतिहासिक जीत के बाद मैदान पर हुए जश्न ने अब अलग बहस छेड़ दी है. मोहम्मद यूसुफ भी उन लोगों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने भारतीय खिलाड़ियों के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं.

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