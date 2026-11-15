'मैं इसे देखकर हैरान हूं', पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने वाले मोहित उल्वा की बैटिंग देख हक्के-बक्के रह गए शोएब अख्तर

अंडर-19 एशिया कप के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की रोमांचक जीत के बाद से हर तरफ मोहित उल्वा का ही नाम गूंज रहा है. आखिरी गेंद पर चौका लगाकर भारत को चैम्पियन बनाने वाले नंबर-10 के इस युवा बल्लेबाज की बैटिंग की हर कोई तारीफ कर रहा है.

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पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज गेंदबाज शोएब अख्तर भी मोहित के मुरीद बन गए हैं और टीवी शो पर उनकी सोच की जमकर तारीफ की है. एक समय भारतीय टीम हार की दहलीज पर खड़ी थी, लेकिन वहां से टीम को जीत दिलाकर मोहित ने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करा लिया है.

रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर ने एक पाकिस्तानी टीवी शो के दौरान फाइनल मुकाबले और मोहित उल्वा की मानसिकता पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस युवा खिलाड़ी ने दबाव की स्थिति में प्रदर्शन किया, वह वाकई हैरान करने वाला है.

मोहित से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि इतने शानदार बल्लेबाज होने के बाद भी वह इतने नीचे (नंबर-10) पर बल्लेबाजी क्यों करते हैं, जबकि वह ऊपर आकर शतक या अर्धशतक जड़ सकते हैं? इस पर मोहित का जवाब था कि मुझे 50 या 100 रन नहीं बनाने हैं, मुझे अपनी टीम के लिए मैच जिताना है और फिनिश करना है.

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India U19 are 116/1 after 21 overs 👊 Aaryavir Sehwag walks back for an impressive 58(61) 👏 Captain Lakshya Raichandani and VK Vineeth are in the middle! Scorecard ▶️ https://t.co/srKsrr1jna #MensU19AsiaCup https://t.co/UKwLcysWTm — BCCI (@BCCI) November 14, 2026

इस बात का जिक्र करते हुए शोएब अख्तर ने कहा कि इस बच्चे की नीयत और सोच देखिए. कोई 19 साल का खिलाड़ी इस थॉट प्रोसेस के साथ मैदान पर उतरता है कि उसे पर्सनल रिकॉर्ड की नहीं, बल्कि टीम की जीत की फिक्र है. आज इस जुझारूपन की वजह से पूरी दुनिया मोहित को जानती है.

जब असंभव लग रही थी जीत, मोहित ने किया कमाल

ओमान में खेले गए इस खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान द्वारा दिए गए 338 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया एक वक्त मुश्किल में थी. लेकिन मोहित उल्वा ने नंबर-10 पर उतरकर मैदान पर ऐसा तांडव मचाया कि हार की तरफ बढ़ रही टीम इंडिया अचानक मुकाबले में लौट आई.

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मोहित ने महज़ 26 गेंदों पर 5 चौकों और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 49 रनों की ऐतिहासिक और जिताऊ पारी खेली. इस पारी के बाद मोहित उल्वा ने अपने अनुभव शेयर करते हुए कहा था कि मुझे आखिरी ओवर में भगवान पर पूरा भरोसा था. मानता हूं कि यह पूरा टूर्नामेंट मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा नहीं रहा था, लेकिन अंदर से विश्वास था कि आज मेरा दिन है. मुझे दूसरे छोर पर मानल का बहुत अच्छा साथ मिला. हम जानते थे कि अगर वे इतने रन बना सकते हैं, तो हम भी बना सकते हैं क्योंकि विकेट बिल्कुल सपाट था. नंबर-10 का स्थान मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ है!

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