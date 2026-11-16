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अचानक यूक्रेन पहुंचे ब्रिटेन के प्रिंस हैरी, घायल सैनिकों से मिलकर बोले- आप असली हीरो हैं

ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने यूक्रेन के अघोषित दौरे के दौरान युद्ध में घायल सैनिकों से मुलाकात की. उन्होंने इन सैनिकों को समाज के लिए मिसाल बताते हुए कहा कि वर्दी उतारने के बाद भी उन्हें सरकार का समर्थन मिलना चाहिए. हैरी ने घायल सैनिकों के साथ पिकलबॉल भी खेला और उनकी हिम्मत की तारीफ की.

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युद्ध शुरू होने के बाद प्रिंस हैरी का यह यूक्रेन का चौथा दौरा था. (Photo- AP)
युद्ध शुरू होने के बाद प्रिंस हैरी का यह यूक्रेन का चौथा दौरा था. (Photo- AP)

ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने वीकेंड पर अचानक युद्धग्रस्त यूक्रेन का दौरा किया. रविवार को अपने दौरे के आखिरी दिन उन्होंने जंग में घायल हुए यूक्रेनी सैनिकों की जमकर तारीफ की और उन्हें असली हीरो करार देते हुए पूरे समाज के लिए एक रोल मॉडल बताया. हैरी ने कहा कि यूक्रेन सरकार को इन जांबाज सैनिकों की मदद लगातार जारी रखनी चाहिए.

दरअसल, यह युद्ध शुरू होने के बाद हैरी का यूक्रेन का चौथा दौरा था. इस बार वह देश के पश्चिमी शहर लवीव पहुंचे थे. यहां उन्होंने सुपरह्यूमन्स सेंटर में घायल सैनिकों और आम नागरिकों का इलाज कर रहे मरीजों और मेडिकल स्टाफ से मुलाकात की. यह एक ऑर्थोपेडिक क्लिनिक है, जहां युद्ध में घायल हुए लोगों का इलाज किया जाता है.

हैरी ने कहा, 'हमने वर्दी पहनने से पहले इन लोगों में निवेश किया है और जब वे वर्दी उतार दें, तब भी हमें उनका साथ देना चाहिए.' उन्होंने यह बात इन्विक्टस गेम्स के ट्रायल के दौरान कही. यह पैरालंपिक की तर्ज पर आयोजित होने वाला खेल आयोजन है, जिसकी शुरुआत हैरी ने युद्ध में घायल सैनिकों को दोबारा जिंदगी में आगे बढ़ने और अपनी चुनौतियों से लड़ने के लिए प्रेरित करने के मकसद से की थी.

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घायल सैनिकों के साथ खेल में भी लिया हिस्सा

अफगानिस्तान में ब्रिटिश सेना के लिए सेवाएं दे चुके प्रिंस हैरी ने शनिवार को व्हीलचेयर रग्बी का मुकाबला देखा. इसके बाद उन्होंने पिकलबॉल खिलाड़ियों को खेलते हुए देखा. इनमें से कई खिलाड़ियों के हाथ-पैर कट चुके हैं और वे अगले साल इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले इन्विक्टस गेम्स में यूक्रेन का प्रतिनिधित्व करने के लिए ट्रायल दे रहे थे.

इस दौरान हैरी ने खुद भी पिकलबॉल खेलने के लिए पैडल उठाया. उन्होंने एक ऐसे खिलाड़ी के साथ जोड़ी बनाई, जिसका एक हाथ कट चुका है. दोनों ने दो ऐसे खिलाड़ियों के खिलाफ मुकाबला किया, जिनमें से प्रत्येक का एक पैर कट चुका था.

ओडेसा के रहने वाले 49 वर्षीय पूर्व सैनिक ओलेक्सांद्र ने बताया कि हैरी ने खुद उनके साथ खेलने की इच्छा जताई थी. उन्होंने कहा, 'मैंने उनसे खेलने के लिए कहा और उन्होंने मना नहीं किया. वह लोगों से बात करते हैं. उनका व्यवहार किसी शाही व्यक्ति जैसा नहीं है. वह आम लोगों से प्यार करते हैं. वह बिल्कुल अलग हैं.'

घायल सैनिक की बहादुरी की तारीफ की

प्रिंस हैरी ने यूक्रेन के लोगों के हौसले और मुश्किल हालात में उनकी मजबूती की तारीफ की. उन्होंने उम्मीद जताई कि युद्ध जल्द खत्म होगा. हैरी ने कहा, 'दुनिया के बाकी देश आपका समर्थन करते रहेंगे. मेरी नजर में आप पहले ही जीत चुके हैं.'

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इस दौरान उन्होंने यूक्रेनी सैनिक कोस्त्यांतिन व्लासेंको से भी मुलाकात की. व्लासेंको खार्किव क्षेत्र के सिंकिवका गांव के पास अग्रिम मोर्चे से ड्रोन के जरिए बाहर निकाले जाने वाले पहले यूक्रेनी सैनिक थे.

हैरी ने उन्हें प्रभावशाली व्यक्ति बताया. इस पर सैनिक ने जवाब दिया कि वह जिद्दी हैं. फरवरी में युद्ध के दौरान व्लासेंको गंभीर रूप से घायल हो गए थे. चोटों के कारण उनके दोनों पैर काटने पड़े. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के कार्यालय के मुताबिक, एक पैर उन्होंने खुद काटा था.

व्लासेंको ने 232 दिनों तक अपनी जगह पर डटे रहते हुए रूसी सैनिकों से छिपकर अपने साथियों को अहम जानकारियां पहुंचाईं. अक्टूबर की शुरुआत में उन्हें वहां से निकाला गया. यूक्रेन के राष्ट्रपति ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान 'हीरो ऑफ यूक्रेन' से भी सम्मानित किया है. प्रिंस हैरी ने उनसे कहा, 'मेरे मन में आपके लिए बहुत तारीफ और सम्मान है.'

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