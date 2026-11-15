पाकिस्तान को हराकर जश्न मनाया तो मचा बवाल, टीम इंडिया के सपोर्ट में उतरा BCCI, दिया दो टूक जवाब

India U19 Team Celebration Controversy: भारत की अंडर-19 टीम ने पाकिस्तान को रोमांचक फाइनल में हराकर एशिया कप का खिताब जीत लिया. भारत ने एक विकेट से मिली इस जीत के साथ पिछले साल फाइनल में पाकिस्तान के हाथों मिली हार का हिसाब भी बराबर कर लिया.

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हालांकि, खिताबी जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों का आक्रामक जश्न चर्चा का विषय बन गया. सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना भी हुई, लेकिन अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) टीम के समर्थन में उतर आया है.

BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने साफ कहा है कि युवा खिलाड़ियों को इतनी शानदार और मुश्किल जीत के बाद अपनी भावनाएं जाहिर करने का पूरा हक है. उन्होंने टीम के जश्न को उसके लड़ने के जज्बे और आत्मविश्वास से जोड़कर देखा है.

टीम के जश्न पर BCCI का जवाब

ANI के मुताबिक, शनिवार को ओमान में पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों के आक्रामक जश्न को लेकर देवजीत सैकिया से सवाल किया गया. इस पर उन्होंने खिलाड़ियों का बचाव किया.

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सैकिया ने कहा कि यह टीम के कैरेक्टर और लड़ने के जज्बे को दिखाता है. मुकाबला बेहद रोमांचक और उतार-चढ़ाव भरा था. एक समय ऐसा लग रहा था कि मैच भारत के हाथ से निकल चुका है, लेकिन इसके बावजूद टीम ने जीत हासिल की.

उन्होंने कहा कि यह टीम के आत्मविश्वास और कभी हार नहीं मानने वाले रवैये को बखूबी बयां करता है. जब खिलाड़ी इतनी मुश्किल स्थिति से मुकाबला जीतते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से जश्न मनाने का हक है. हमें उन्हें ऐसा करने देना चाहिए.

आखिरी गेंद पर जीत, फिर मैदान पर दौड़े खिलाड़ी

फाइनल में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 337 रन बनाए थे. भारत को खिताब जीतने के लिए 338 रन का टारगेट मिला. जवाब में भारतीय टीम एक समय मुश्किल में थी. उसके 8 विकेट 252 रन पर गिर चुके थे और हार का खतरा मंडराने लगा था.

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इसके बाद मनल चौहान और मोहित उल्वा ने मोर्चा संभाला. दोनों ने नौवें विकेट के लिए अहम साझेदारी कर भारत की जीत की उम्मीद जगाई. मनाल ने 32 गेंदों में 47 रन बनाए, जबकि मोहित उलवा ने 26 गेंदों में नाबाद 49 रनों की पारी खेली. चिगुरुपति वेंकटा ने भी अहम रन जोड़े.

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आखिरी गेंद पर भारत को जीत के लिए चौके की जरूरत थी. मोहित ने चौका जड़कर भारत को एक विकेट से यादगार जीत दिला दी. इसके बाद भारतीय खिलाड़ी खुशी से मैदान की ओर दौड़ पड़े और जमकर जश्न मनाया. खिलाड़ियों को संभालने के लिए सपोर्ट स्टाफ के सदस्यों को भी मैदान पर आना पड़ा.

जश्न के वीडियो वायरल, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ओर इशारों पर सवाल

भारतीय टीम की जीत के बाद जश्न के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए. इनमें कुछ भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान के विकेटकीपर हमजा जहूर और उनके साथियों की ओर इशारे करते दिखाई दिए. इसी वजह से उनके जश्न को लेकर आलोचना शुरू हो गई.

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बहस इस बात पर छिड़ गई कि क्या विरोधी टीम के खिलाड़ियों के सामने इस तरह जश्न मनाना हद से ज्यादा था. सपोर्ट स्टाफ के सदस्य भी खिलाड़ियों को संभालते नजर आए. हालांकि, BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने इस पूरे मामले में टीम का सपोर्ट किया है. बोर्ड इस जश्न को युवा खिलाड़ियों के लड़ाकू जज्बे (Fighting Spirit) के तौर पर देख रहा है.

भारत ने 9वीं बार जीता अंडर-19 एशिया कप

भारतीय टीम ने नौवीं बार अंडर-19 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है. इससे पहले भारत ने 1989, 2003, 2012 (संयुक्त विजेता), 2013-14, 2016, 2018, 2019 और 2021 में यह ट्रॉफी जीती थी. इस तरह भारत ने पांच साल बाद एक बार फिर खिताब पर कब्जा जमाया.

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वहीं, पाकिस्तान की टीम लगातार दूसरी बार चैम्प‍ियन बनने से चूक गई. साल 1989 में शुरू हुए इस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम अब तक लगातार दो बार खिताब नहीं जीत पाई है. पाकिस्तान ने पिछले अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भारत को हराया था, लेकिन इस बार उसे खिताब गंवाना पड़ा.





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