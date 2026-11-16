कल CM फडणवीस से, आज अमित शाह से मुलाकात... NCP के विलय पर सुनेत्रा पवार का प्लान क्या?

महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के विलय को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने रविवार को मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने पुणे एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत की.

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अब सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार की सोमवार को अमित शाह के साथ आगे की चर्चा होने की संभावना है. हालांकि, इस बातचीत का एजेंडा अभी साफ नहीं है. वहीं मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस तरह की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि सुनेत्रा पवार के साथ उनकी मुलाकात का विलय से कोई संबंध नहीं था.

दूसरी ओर सुनेत्रा पवार की इन मुलाकातों के बाद NCP के दोनों गुटों के एक होने की अटकलें फिर शुरू हो गई हैं. खास बात यह है कि यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच संगठन और भविष्य की राजनीतिक रणनीति को लेकर चर्चाएं चल रही हैं.

अजित पवार की प्रतिमा का अनावरण करेंगे अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को पुणे जिला परिषद के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस कार्यक्रम में दिवंगत अजित पवार की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक, पहले इस कार्यक्रम की अवधि 20 मिनट तय थी, जिसे बढ़ाकर 40 मिनट कर दिया गया है.

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कार्यक्रम की अवधि बढ़ाए जाने के बाद अमित शाह और NCP नेताओं के बीच संभावित राजनीतिक बातचीत को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. शाह के रविवार शाम से सोमवार सुबह तक कोई बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम निर्धारित नहीं था. ऐसे में महायुति के नेताओं के साथ उनकी बातचीत की संभावना भी जताई जा रही है.

इससे पहले केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल की ओर से आयोजित मैराथन के उद्घाटन कार्यक्रम में अमित शाह के शामिल होने की चर्चा थी. कार्यक्रम के प्रचार में भी उनकी मौजूदगी की जानकारी दी गई थी, लेकिन शाह इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे. इसके बाद उनके पुणे दौरे और NCP नेताओं के साथ संभावित मुलाकात को लेकर राजनीतिक चर्चाएं और बढ़ गईं.

सुनेत्रा पवार ने विलय पर दिया था ये जवाब

NCP के दोनों गुटों के विलय को लेकर जब 11 नवंबर को बारामती में सुनेत्रा पवार से सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था, 'समय आने पर आपको पता चल जाएगा.' उनके इस बयान को भी संभावित विलय की चर्चाओं से जोड़कर देखा गया था.

हालांकि, सुनेत्रा पवार ने अभी तक दोनों गुटों के विलय को लेकर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की है. अमित शाह के साथ उनकी प्रस्तावित बातचीत के एजेंडे को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है.

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अजित पवार के रहते तय हो गई थी तारीख: सुप्रिया सुले

NCP (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने शनिवार को दोनों गुटों के विलय को लेकर अहम बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि अजित पवार के जीवित रहते दोनों गुटों के बीच विलय को लेकर बातचीत चल रही थी. यहां तक कि विलय की तारीख भी तय कर ली गई थी.

सुप्रिया सुले के मुताबिक, अजित पवार के निधन के बाद उनकी पार्टी की ओर से इस बातचीत पर विराम लगा दिया गया. उन्होंने कहा था, 'जब तक अजित पवार थे, बातचीत चल रही थी और तारीख भी तय हो गई थी. लेकिन मेरे भाई के निधन के बाद हमारी तरफ से इस मामले पर पूर्ण विराम लगा दिया गया.'

सुले ने यह भी कहा था कि सुनेत्रा पवार के गुट की ओर से बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए उनसे कोई संपर्क नहीं किया गया है. उन्होंने संकेत दिया कि वह अब इस मुद्दे पर आगे टिप्पणी नहीं करना चाहतीं.

1 नवंबर को अमित शाह से मिले थे NCP के वरिष्ठ नेता

NCP के दोनों गुटों के विलय की चर्चा उस समय फिर तेज हुई थी, जब 1 नवंबर को पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी. इस बैठक में पार्टी के भीतर चल रहे मतभेदों और शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट के साथ संभावित विलय पर चर्चा होने की खबरें सामने आई थीं.

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इस मुलाकात के बाद सुनेत्रा पवार ने अपने आधिकारिक आवास देवगिरी में NCP विधायकों की बैठक बुलाई थी. पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के बीच संगठन से जुड़े फैसलों और पार्थ पवार की बढ़ती भूमिका को लेकर असंतोष की खबरें भी सामने आई थीं.

इसके अलावा, प्रफुल्ल पटेल ने 5 नवंबर को मुंबई के एक अस्पताल में शरद पवार से मुलाकात की थी. इसी दौरान पार्थ पवार ने भी अपने दादा शरद पवार से मुलाकात की थी. इन मुलाकातों ने दोनों गुटों के बीच फिर से नजदीकी बढ़ने की अटकलों को हवा दी थी.

2023 में दो हिस्सों में बंट गई थी NCP

गौरतलब है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में साल 2023 में उस समय बड़ी टूट हुई थी, जब अजित पवार ने शरद पवार से अलग होकर बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन का साथ दे दिया था. इसके बाद पार्टी दो गुटों में बंट गई. अजित पवार के नेतृत्व वाला गुट महाराष्ट्र की महायुति सरकार में शामिल हुआ, जबकि शरद पवार ने अपने गुट की कमान संभाली.

अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार उनके गुट का नेतृत्व कर रही हैं. वहीं, शरद पवार NCP (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख बने हुए हैं. ऐसे में दोनों गुटों के बीच संभावित विलय को लेकर होने वाली हर मुलाकात और बयान पर राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं.

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