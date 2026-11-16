उगते सूरज को अर्घ्य के साथ संपन्न होगा छठ महापर्व, दिल्ली-मुंबई-पटना के घाटों पर जुटने लगे श्रद्धालु

लोकआस्था का चार दिवसीय महापर्व छठ सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया. देशभर में श्रद्धालुओं ने नदी, तालाबों और बनाए गए अस्थायी घाटों पर पहुंचकर भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा की. इसके साथ ही खरना के बाद शुरू हुआ करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत भी पूरा हो गया. व्रतियों ने पूजा के बाद पारण कर प्रसाद ग्रहण किया और परिवार के लोगों के साथ यह पर्व संपन्न किया.

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दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और देश के कई दूसरे हिस्सों में सोमवार तड़के से ही छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी. व्रती महिलाएं और पुरुष पूजा की सामग्री, फल, ठेकुआ और पारंपरिक प्रसाद से भरे दउरे लेकर घाटों पर पहुंचे. उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद लोगों ने छठी मैया से परिवार की खुशहाली, संतान की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना की.

#WATCH | Delhi: Devotees gather at Chhath Ghat in Kalindi Kunj to offer 'arghya' to the rising Sun on the final day of Chhath Puja. https://t.co/Gns38Xpa2q — ANI (@ANI) November 15, 2026

दिल्ली-NCR के घाटों पर दिखी आस्था की रौनक

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना के घाटों और अलग-अलग इलाकों में बनाए गए पूजा स्थलों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. कालिंदी कुंज घाट पर भी सुबह से व्रतियों की भीड़ रही. ग्रेटर कैलाश के कालकाजी DDA फ्लैट्स पार्क में भी छठ महापर्व के समापन पर विशेष आयोजन हुआ. गाजियाबाद में भी कई घाटों पर श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया. यहां छठ पूजा के लिए की गई सजावट और लेजर लाइट की व्यवस्था आकर्षण का केंद्र रही.

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श्रद्धालुओं की आवाजाही को आसान बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो ने सोमवार को अपनी सेवाएं सुबह 4:30 बजे से शुरू कीं. आम दिनों में मेट्रो सुबह 6 बजे चलती है. शुरुआती समय में सभी लाइनों पर 15 मिनट के अंतराल पर ट्रेनें चलाई गईं.

#WATCH | Chandigarh: Devotees gather at Chhath Ghat to offer 'arghya' to the rising Sun on the final day of Chhath Puja. https://t.co/02e6T7xuaG — ANI (@ANI) November 15, 2026

बिहार के घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

छठ के लिए खास पहचान रखने वाले बिहार में भी सुबह से ही घाटों पर भारी भीड़ रही. पटना में गंगा के घाटों पर बड़ी संख्या में व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया. गया के प्राचीन सूर्यकुंड में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी. मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधेपुरा, रोहतास और लखीसराय समेत कई जिलों में भी छठ पूजा के समापन पर विशेष आयोजन हुए.

समस्तीपुर में क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की मां ने भी उगते सूर्य को अर्घ्य दिया. इसी जिले में एक घाट को मिथिला पेंटिंग से सजाया गया था, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना. मुजफ्फरपुर की केंद्रीय जेल में भी 98 कैदियों ने सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा की परंपरा निभाई.

#WATCH | Gorakhpur, Uttar Pradesh: Devotees gather at Chhath Ghat at Bhim Sarovar, Gorakhnath Temple, to offer 'arghya' to the rising Sun on the final day of Chhath Puja. https://t.co/GptEQrtnlO — ANI (@ANI) November 15, 2026

वाराणसी से अयोध्या तक घाटों पर उमड़ी भीड़

उत्तर प्रदेश में भी छठ का उत्साह देखने को मिला. वाराणसी के गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. अयोध्या में भी सरयू नदी के किनारे छठ पूजा के लिए लोगों की भीड़ जुटी. सहारनपुर में महिलाओं ने पूजा-अर्चना की, वहीं हरिद्वार में बिहार और पूर्वांचल से आए लोगों ने पूरे श्रद्धाभाव से पर्व मनाया.

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उत्तराखंड के जोशीमठ में ठंड और बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ. गांधी मैदान में लोगों ने पारंपरिक तरीके से पूजा की. राजस्थान के उदयपुर और पाली समेत दूसरे इलाकों में भी छठ पर्व मनाया गया. महाराष्ट्र के जालना में भी श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया.

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: Devotees gather at Lakshman Mela Sthal to offer 'arghya' to the rising Sun on the final day of Chhath Puja. https://t.co/iujxlXj1TZ — ANI (@ANI) November 15, 2026

चार दिनों तक चला आस्था और संयम का पर्व

छठ महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर को नहाय-खाय के साथ हुई थी. दूसरे दिन 14 नवंबर को खरना किया गया. इसके बाद व्रतियों ने करीब 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू किया. तीसरे दिन रविवार शाम को डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य दिया गया. सोमवार सुबह उगते सूर्य को दूसरा अर्घ्य देने के साथ ही पूजा संपन्न हुई.

छठ पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है. इस दौरान व्रती कठिन नियमों का पालन करते हुए परिवार की सुख-शांति, संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं. यह पर्व प्रकृति, स्वच्छता, अनुशासन और लोक परंपराओं से भी जुड़ा है.

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