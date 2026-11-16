JKSSB परीक्षा में नकल कराने की साजिश नाकाम, जम्मू में 14 संदिग्ध गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर में JKSSB फाइनेंस असिस्टेंट की परीक्षा में नकल कराने की साजिश को जम्मू पुलिस ने नाकाम कर दिया है. पुलिस ने परीक्षा केंद्रों के आसपास कार्रवाई करते हुए 14 संदिग्धों को पकड़ लिया है. इनके पास से वायरलेस रेडियो सेट समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं. आरोप है कि इन उपकरणों के जरिए परीक्षा केंद्रों के अंदर बैठे अभ्यर्थियों तक सवालों के जवाब पहुंचाने की योजना बनाई गई थी.

और पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, 15 नवंबर 2026 को आयोजित फाइनेंस असिस्टेंट परीक्षा के दौरान नकल कराने की तैयारी से जुड़े कुछ लोगों के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी. शुरुआती जानकारी में सामने आया कि संदिग्धों ने आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों की मदद से चुनिंदा अभ्यर्थियों तक जवाब पहुंचाने का तरीका तैयार किया था.

सूचना मिलते ही जम्मू पुलिस ने कई टीमें बनाईं और चिन्हित परीक्षा केंद्रों के आसपास तैनात कर दीं. पुलिस ने परीक्षा शुरू होने से पहले ही अलग-अलग परीक्षा केंद्रों के आसपास और उनसे सटे इलाकों में कार्रवाई करते हुए 14 संदिग्धों को पकड़ लिया. इस दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और वायरलेस रेडियो सेट बरामद किए गए, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर परीक्षा हॉल के अंदर जवाब पहुंचाने के लिए किया जाना था.

इस मामले में डोमाना पुलिस स्टेशन में तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं. जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन भी किया गया है. SIT इस कथित साजिश से जुड़े पूरे नेटवर्क की जांच करेगी. साथ ही यह पता लगाया जाएगा कि इसमें शामिल लोगों की क्या भूमिका थी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहां से खरीदे गए और परीक्षा देने वाले किन अभ्यर्थियों को इसका फायदा पहुंचाने की योजना थी.

Advertisement

जम्मू पुलिस का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना उसकी प्राथमिकता है. परीक्षा की निष्पक्षता को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----