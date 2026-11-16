scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

JKSSB परीक्षा में नकल कराने की साजिश नाकाम, जम्मू में 14 संदिग्ध गिरफ्तार

जम्मू पुलिस ने JKSSB फाइनेंस असिस्टेंट परीक्षा में नकल कराने की कथित साजिश नाकाम कर दी है. पुलिस ने परीक्षा केंद्रों के आसपास कार्रवाई कर 14 संदिग्धों को हिरासत में लिया और वायरलेस रेडियो सेट समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए.

Advertisement
X
इस मामले में डोमाना पुलिस स्टेशन में तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं. (Photo- Representational)
इस मामले में डोमाना पुलिस स्टेशन में तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं. (Photo- Representational)

जम्मू-कश्मीर में JKSSB फाइनेंस असिस्टेंट की परीक्षा में नकल कराने की साजिश को जम्मू पुलिस ने नाकाम कर दिया है. पुलिस ने परीक्षा केंद्रों के आसपास कार्रवाई करते हुए 14 संदिग्धों को पकड़ लिया है. इनके पास से वायरलेस रेडियो सेट समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं. आरोप है कि इन उपकरणों के जरिए परीक्षा केंद्रों के अंदर बैठे अभ्यर्थियों तक सवालों के जवाब पहुंचाने की योजना बनाई गई थी.

पुलिस के मुताबिक, 15 नवंबर 2026 को आयोजित फाइनेंस असिस्टेंट परीक्षा के दौरान नकल कराने की तैयारी से जुड़े कुछ लोगों के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी. शुरुआती जानकारी में सामने आया कि संदिग्धों ने आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों की मदद से चुनिंदा अभ्यर्थियों तक जवाब पहुंचाने का तरीका तैयार किया था.

सूचना मिलते ही जम्मू पुलिस ने कई टीमें बनाईं और चिन्हित परीक्षा केंद्रों के आसपास तैनात कर दीं. पुलिस ने परीक्षा शुरू होने से पहले ही अलग-अलग परीक्षा केंद्रों के आसपास और उनसे सटे इलाकों में कार्रवाई करते हुए 14 संदिग्धों को पकड़ लिया. इस दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और वायरलेस रेडियो सेट बरामद किए गए, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर परीक्षा हॉल के अंदर जवाब पहुंचाने के लिए किया जाना था.

सम्बंधित ख़बरें

&K CONGRESS PRESIDENT TARIQ HAMEED KARRA
'आतंकी समझकर सेना ने मारी गोली', 2 SPO की मौत पर कांग्रेस का आरोप
सर्दियों में बर्फ से ढक जाती हैं ये जगहें (Photo- ITG)
शिमला से गुलमर्ग तक, सर्दियों में बर्फ से ढक जाती हैं देश की ये 9 जगहें
Heavy snowfall transforms Kashmir into winter wonderland as tourists throng Gulmarg.
सफेद चादर में लिपटीं कश्मीर की वादियां, देखें बर्फबारी का खूबसूरत नजारा
Heavy snowfall turns Kashmir into paradise, tourists flock to Gulmarg and Gurez.
कश्मीर में बर्फ से ढंकीं वादियां, गुलमर्ग पहुंचे पर्यटकों के चेहरे खिले
bjp mla shagun Parihar spo bodies
डंपर में लाए गए शहीदों के शव! भावुक हुईं BJP विधायक, अफसरों पर फूटा गुस्सा

इस मामले में डोमाना पुलिस स्टेशन में तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं. जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन भी किया गया है. SIT इस कथित साजिश से जुड़े पूरे नेटवर्क की जांच करेगी. साथ ही यह पता लगाया जाएगा कि इसमें शामिल लोगों की क्या भूमिका थी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहां से खरीदे गए और परीक्षा देने वाले किन अभ्यर्थियों को इसका फायदा पहुंचाने की योजना थी.

Advertisement

जम्मू पुलिस का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना उसकी प्राथमिकता है. परीक्षा की निष्पक्षता को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    राजस्थान से ली ट्रेनिंग, गूगल से सीखा तरीका... घर में ड्रग्स फैक्ट्री चलाने वाले आरोपी का पूरा कच्चा चिट्ठा |
    Aaj Ka Panchang, 16 November 2026: 16 नवंबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    Aaj ka Rashifal 16 November 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 16 November 2026: मीन राशिवालों के खर्चें बढ़ेंगे, सेहत पर ध्यान देना होगा, जानें शुभ रंग |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 16 November 2026: कुंभ राशिवालों को मेहनत का फल मिलेगा, धन की स्थिति बेहतर होगा, जानें जरूरी टिप |
    Aaj Ka Makar Rashifal 16 November 2026: मकर राशिवालों का सम्मान और बढ़ेगा, सरकार से संबंधित काम बनेंगे, जानें दैनिक राशिफल |
    Aaj Ka Dhanu Rashifal 16 November 2026: धनु राशिवालों को अधूरे काम पूरे होंगे, करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे, जानें शुभ रंग |
    Aaj Ka Vrishchik Rashifal 16 November 2026: वृश्चिक राशि वालों को आज व्यापार में लाभ होगा, जानें जरूरी टिप |
    Aaj Ka Tula Rashifal 16 November 2026: तुला राशि वालों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, जानें आज का उपाय |
    Aaj Ka Kanya Rashifal 16 November 2026: कन्या राशि वालों के आज व्यापार से जुड़े काम बनेंगे, शुभ रंग- गेरुआ
    Advertisement