जेनसन हुआंग फिर बनेंगे Nvidia के CEO? एलन मस्क समेत टेक जगत के दिग्गजों ने शुरू की मुहिम

दुनिया की दिग्गज चिप कंपनी Nvidia के पूर्व CEO जेनसन हुआंग एक बार फिर कंपनी की कमान संभाल सकते हैं. इस्तीफा देने के महज कुछ दिन बाद ही उनकी वापसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, सिलिकॉन वैली के कई बड़े टेक्नोलॉजी दिग्गज और निवेशक उन्हें दोबारा CEO बनाने के लिए कंपनी के बोर्ड पर दबाव बना रहे हैं. इस मुहिम में अमेरिका के व्हाइट हाउस का समर्थन जुटाने की भी कोशिश की जा रही है.

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फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हुआंग ने अपने करीबी लोगों के साथ Nvidia में वापसी की संभावना पर बातचीत की है. उनके एक सहयोगी ने बताया कि सिलिकॉन वैली के कुछ अधिकारी और कारोबारी मिलकर एक 'वॉर रूम' तैयार कर रहे हैं. इसका मकसद कंपनी के बोर्ड को हुआंग की वापसी के लिए मनाना है. इस मुहिम को खुद हुआंग का समर्थन मिलने की बात भी कही गई है. हालांकि, Nvidia या हुआंग की ओर से इस रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

एलन मस्क और टिम स्वीनी ने भी किया समर्थन

हुआंग की वापसी की मांग को टेक इंडस्ट्री के कई बड़े नामों का समर्थन मिला है. टेस्ला और स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क और एपिक गेम्स के CEO टिम स्वीनी ने भी Nvidia के बोर्ड से उन्हें वापस लाने की अपील का समर्थन किया है.

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इसके अलावा अल्टीमीटर कैपिटल के संस्थापक ब्रैड गेर्स्टनर और एट्राइड्स मैनेजमेंट के CEO गेविन बेकर ने भी बोर्ड को खुला पत्र लिखकर सभी विकल्पों पर विचार करने की मांग की है. इसमें जेनसन हुआंग की वापसी का विकल्प भी शामिल है. निवेशकों का कहना है कि लंबे समय तक उनके नेतृत्व में कंपनी ने असाधारण सफलता हासिल की है. ऐसे में नेतृत्व में बदलाव को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए.

12 नवंबर को दिया था इस्तीफा

बता दें कि जेनसन हुआंग ने 12 नवंबर को Nvidia के सीईओ, अध्यक्ष और बोर्ड सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया था. वह करीब 33 साल तक कंपनी का नेतृत्व कर चुके थे. उनके इस्तीफे के बाद कंपनी की सीएफओ कोलेट क्रेस को अंतरिम सीईओ की जिम्मेदारी दी गई है.

Nvidia के बोर्ड ने स्थायी CEO की नियुक्ति के लिए तलाश शुरू करने की बात कही है. कंपनी ने कहा है कि इस प्रक्रिया में आंतरिक और बाहरी दोनों उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा.

दरअसल, हुआंग का इस्तीफा निजी संबंधों को लेकर सामने आई रिपोर्ट्स के बाद हुआ था. इनमें एक महिला के साथ कथित संबंध का जिक्र था, जिस पर चीन के लिए जासूसी करने का शक जताया गया है. एक अन्य संबंध को लेकर भी रिपोर्ट्स सामने आई थीं. इन खुलासों के बाद Nvidia के कामकाज और चीन को AI चिप्स की बिक्री से जुड़े नियमों के पालन पर सवाल उठने लगे. कंपनी का बोर्ड इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच करा रहा है.

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अमेरिकी वित्त मंत्री ने बाहरी CEO लाने की दी सलाह

वहीं, हुआंग की वापसी की कोशिशों के बीच अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने Nvidia के नेतृत्व में बड़े बदलाव की मांग की है. उन्होंने कंपनी से बाहर किसी व्यक्ति को नया CEO बनाने की सलाह दी है. इससे हुआंग की वापसी की मुहिम को विरोध का सामना करना पड़ सकता है. इससे पहले Nvidia के बोर्ड ने ब्रिटिश चिप कंपनी Arm के CEO रेने हास से संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर संपर्क किया था. वहीं, कंपनी के बोर्ड ने कहा था कि अभी तक औपचारिक CEO चयन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है.

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