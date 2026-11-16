पुतिन का रवैया बचकाना, जेलेंस्की मूडी और जिद्दी... अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी किताब में किए कई खुलासे

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी आने वाली किताब में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ अपने अनुभव साझा किए हैं. बाइडेन ने पुतिन के व्यवहार को चिड़चिड़ा और बचकाना बताया है. वहीं, जेलेंस्की को लेकर बाइडेन ने कहा कि निजी बातचीत में वह कई बार मूडी और जिद्दी हो जाते थे.

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दरअसल, बाइडेन की किताब का नाम 'Promise Me, America' है. इसमें उन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान दुनिया के बड़े नेताओं के साथ हुए अनुभव साझा किए हैं. किताब के कुछ अंश द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने प्रकाशित किए हैं, जिनका हवाला देते हुए यह जानकारी सामने आई है. किताब 17 नवंबर को प्रकाशित होने वाली है.

पुतिन को लेकर बाइडेन ने क्या लिखा

बाइडेन ने लिखा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बातचीत करने का अंदाज कई बार चिड़चिड़ा होता था. वह बैठकों के दौरान कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर बैठते थे और ऐसा दिखाते थे, जैसे उन्हें किसी बात की परवाह नहीं है. बाइडेन ने पुतिन के इस व्यवहार की तुलना एक टीनएजर से करते हुए इसे 'पेटुलेंट टोन' यानी चिड़चिड़े अंदाज वाला बताया. उनके मुताबिक, पुतिन का यह व्यवहार बैठकों में साफ नजर आता था.

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जेलेंस्की को बताया मूडी और जिद्दी

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को लेकर बाइडेन ने मिली-जुली राय जाहिर की. उन्होंने जेलेंस्की के अभिनय के पुराने अनुभव की तारीफ की. बाइडेन के मुताबिक, अभिनय का अनुभव युद्ध के समय यूक्रेन का नेतृत्व करने में उनके लिए अच्छी ट्रेनिंग साबित हुआ.

हालांकि, बाइडेन ने यह भी लिखा कि निजी बातचीत के दौरान जेलेंस्की कई बार मूडी और जिद्दी हो जाते थे. उन्होंने कहा कि जेलेंस्की का व्यवहार उनकी उम्मीद के मुताबिक आभार जताने वाला भी नहीं था.

ट्रंप की टीम ने मांगी थी अनुमति

रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ने अपनी किताब में यह खुलासा भी किया है कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम के कुछ सदस्यों ने उनसे एक पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा था. इस पत्र के जरिए ट्रंप की टीम को पुतिन से सीधे बातचीत करने की अनुमति मिल सकती थी.

यह अनुरोध 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद और जनवरी 2025 में उनके पद संभालने से पहले किया गया था. बाइडेन ने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया. उनका मानना था कि इससे यूक्रेन के हितों को नुकसान पहुंच सकता है और रूस के सामने उसे झुकने के लिए मजबूर किया जा सकता है.

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यूक्रेन को बाइडेन प्रशासन ने दी थी सैन्य मदद

बता दें कि फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला किया था. उस समय बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे. उनके प्रशासन ने यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद दी थी. ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने से कुछ समय पहले बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन के लिए 500 मिलियन डॉलर का सैन्य सहायता पैकेज भी दिया था.

वहीं, ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर अलग रुख अपनाया. उन्होंने राष्ट्रपति बनने के 24 घंटे के भीतर युद्ध खत्म कराने का वादा किया था, लेकिन उनकी सरकार बातचीत के जरिए अब तक कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाई है.

ट्रंप कई मौकों पर जेलेंस्की की आलोचना कर चुके हैं और यूक्रेन को अमेरिकी मदद जारी रखने पर सवाल उठा चुके हैं. उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ अलास्का में शिखर बैठक भी की थी. इस बीच यूक्रेन ने अमेरिका के जरिए मिले रूस के नए प्रस्तावों को भी खारिज कर दिया. इन प्रस्तावों में संभावित युद्धविराम के बदले यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की बात कही गई थी.

बाइडेन की किताब में उनके राष्ट्रपति कार्यकाल, अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे कई अहम मुद्दों का जिक्र है. इसमें 2024 के राष्ट्रपति चुनाव और दोबारा चुनाव लड़ने के उनके फैसले से जुड़े अनुभव भी शामिल हैं.

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