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ICC ने बदला पूरा सिस्टम, ODI वर्ल्ड कप में 'सुपर 7'.... T20 वर्ल्ड कप में IPL वाला एल‍िम‍िनेटर, जानें सब कुछ

ICC ने 2027 ODI वर्ल्ड कप और 2028 T20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में बड़े बदलाव किए हैं. वनडे वर्ल्ड कप में अब सुपर सीरीज और सुपर 7 राउंड होंगे, जबकि टी20 वर्ल्ड कप में सुपर 10 और IPL की तर्ज पर एल‍िम‍िनेटर मुकाबले खेले जाएंगे. ICC का मकसद हर मैच को अहम बनाना, रोमांच बढ़ाना और बेअसर मुकाबलों की संख्या कम करना है.

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Super Series से लेकर Eliminator तक... ICC ने World Cup में बढ़ाया रोमांच, बदला पूरा सिस्टम (Photo: PTI)
Super Series से लेकर Eliminator तक... ICC ने World Cup में बढ़ाया रोमांच, बदला पूरा सिस्टम (Photo: PTI)

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने अपने सबसे बड़े टूर्नामेंटों के फॉर्मेट में बड़ा बदलाव कर दिया है. स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुई ICC की सालाना बैठक में 2027 पुरुष वनडे वर्ल्ड कप और 2028 पुरुष T20 वर्ल्ड कप के लिए नए ढांचे को मंजूरी दी गई.

ICC का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य हर मुकाबले को अहम बनाना, रोमांच बढ़ाना और उन मैचों को खत्म करना है जिनका नतीजा टूर्नामेंट पर कोई असर नहीं डालता.

पहले चर्चा थी कि ODI वर्ल्ड कप को 14 से घटाकर फिर 12 टीमों का किया जा सकता है, लेकिन ICC बोर्ड ने यह प्रस्ताव खारिज कर दिया. इसके बजाय 14 टीमों का विस्तार बरकरार रखते हुए पूरे टूर्नामेंट का फॉर्मेट बदल दिया गया.

ODI वर्ल्ड कप 2027 में क्या बदलेगा?
2027 वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया संयुक्त रूप से करेंगे. इस बार टूर्नामेंट चार राउंड में खेला जाएगा.

पहला राउंड : सुपर सीरीज 
मेन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले रैंकिंग में 12वें, 13वें और 14वें स्थान पर रहने वाली तीन टीमें सुपर सीरीज खेलेंगी. यह राउंड-रॉबिन फॉर्मेट होगा, जिसमें हर टीम बाकी दोनों से भिड़ेगी. इस मिनी लीग में टॉप पर रहने वाली सिर्फ एक टीम ही मेन वर्ल्ड कप में जगह बनाएगी. बाकी दो टीमें शुरुआती दौर में ही बाहर हो जाएंगी.

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दूसरा राउंड : ग्रुप स्टेज 
सुपर सीरीज जीतने वाली टीम बाकी 11 टीमों के साथ मुख्य ड्रॉ में शामिल होगी. कुल 12 टीमों को दो ग्रुप में बांटा जाएगा और प्रत्येक ग्रुप में छह टीमें होंगी.

इस राउंड  में कुल 30 मुकाबले खेले जाएंगे.
हर ग्रुप की टॉप तीन टीमें सीधे अगले दौर में पहुंचेंगी. इसके अलावा दोनों ग्रुप में चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों में से पूरे टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने वाली एक टीम भी अगले राउंड  में जगह बनाएगी. यानी कुल सात टीमें आगे बढ़ेंगी.

तीसरा राउंड : सुपर 7 
पहले सुपर स‍िक्स फॉर्मेट होता था, लेकिन अब उसकी जगह सुपर 7 आएगा. इस राउंड  में सातों टीमें एक-दूसरे के खिलाफ मुकाबला खेलेंगी. कुल 21 मैच होंगे और सभी टीमों की एक संयुक्त अंक तालिका बनेगी. इस तालिका में टॉप चार टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी.

चौथा राउंड : नॉकआउट 
सुपर 7 के बाद टॉप चार टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी और विजेता टीमें फाइनल में पहुंचेंगी.

पहले और अब के वनडे वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में अंतर

  • पहले सभी 14 टीमें सीधे ग्रुप स्टेज में खेलती थीं, अब सबसे निचली तीन टीमों को पहले सुपर सीरीज खेलनी होगी.
  • पहले दो ग्रुप में सात-सात टीमें थीं, अब छह-छह टीमें होंगी.
  • पहले सुपर स‍िक्स राउंड  होता था, अब उसकी जगह सुपर 7 आएगा.
  • पहले सुपर स‍िक्स के दोनों ग्रुप से दो-दो टीमें सेमीफाइनल में जाती थीं, अब सुपर 7 की संयुक्त अंक तालिका से टॉप चार टीमें आगे बढ़ेंगी.

T20 वर्ल्ड कप 2028 में क्या होगा नया?

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  • 20 टीमों वाला T20 वर्ल्ड कप भी पूरी तरह नए अंदाज में खेला जाएगा. कुल म‍िलाकर ग्रुप स्टेज अब छोटा होगा. पहले 20 टीमों को चार ग्रुप में पांच-पांच टीमों के साथ बांटा जाता था और शुरुआती राउंड  में 40 मैच खेले जाते थे.
  • अब पांच ग्रुप बनाए जाएंगे और प्रत्येक ग्रुप में चार टीमें होंगी. इससे शुरुआती राउंड  के मुकाबले घटकर 30 रह जाएंगे.
  • हर ग्रुप से टॉप दो टीमें अगले दौर में पहुंचेंगी.

सुपर 10 की टी20 वर्ल्ड कप में एंट्री
सुपर 8 की जगह अब सुपर 10 राउंड होगा.  क्वालिफाई करने वाली 10 टीमों को दो ग्रुप में पांच-पांच टीमों में बांटा जाएगा. इससे एसोसिएट और उभरती हुई टीमों को बड़ी टीमों के खिलाफ ज्यादा मुकाबले खेलने का मौका मिलेगा.

IPL स्टाइल में होगा एल‍िम‍िनेटर 

  • टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा बदलाव एल‍िम‍िनेटर सिस्टम है.
  • दोनों सुपर 10 ग्रुप की टॉप टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी.
  • इसके बाद ग्रुप A की दूसरे स्थान वाली टीम का मुकाबला ग्रुप B की तीसरे स्थान वाली टीम से होगा.
  • वहीं ग्रुप A की तीसरे स्थान वाली टीम ग्रुप B की दूसरे स्थान वाली टीम से भिड़ेगी.
  • इन दोनों एल‍िम‍िनेटर मुकाबलों के विजेता बाकी दो सेमीफाइनल स्थान हासिल करेंगे.
  • इस तरह से सुपर 10 के दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों को भी खिताब की दौड़ में बने रहने का मौका मिलेगा, जबकि हर मुकाबले का महत्व भी बढ़ जाएगा.

ICC ने बदलाव क्यों किए?
ICC का मानना है कि पिछले कुछ बड़े टूर्नामेंटों में शुरुआती राउंड  के कई मुकाबले औपचारिक बन जाते थे, जिनका आगे की तस्वीर पर ज्यादा असर नहीं पड़ता था. नए फॉर्मेट में शुरुआत से ही हर मैच महत्वपूर्ण होगा.

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ODI वर्ल्ड कप में सुपर सीरीज से शुरुआती दौर में ही बाहर होने का खतरा रहेगा, जबकि T20 वर्ल्ड कप में सुपर 10 और एल‍िम‍िनेटर की वजह से सेमीफाइनल की दौड़ आखिरी तक रोमांचक बनी रहेगी.

ICC को उम्मीद है कि नए फॉर्मेट से दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ेगी, ब्रॉडकास्ट‍िंग वैल्यू मजबूत होगी और उभरती क्रिकेट टीमों को भी बड़े मंच पर ज्यादा मौके मिलेंगे.
 

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