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Indigo Free flight Tickets: 20,000 मुफ्त टिकट बांट रही है इंडिगो, जानें इस ऑफर का फायदा उठाने का तरीका

Free Air Tickets: IndiGo ने अगस्त 2006 में अपनी पहली फ्लाइट के बाद से 20 साल पूरे होने के मौके पर 20,000 फ्री टिकट देने का ऐलान किया है. यहां हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप भी इस फ्री टिकट को हासिल कर सकते हैं.

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ऐसे मिलेगी फ्री एयर टिकट (Photo: ITG)
ऐसे मिलेगी फ्री एयर टिकट (Photo: ITG)

Free Air Tickets: भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo ने अपने ऑपरेशन के 20 साल पूरे कर लिए हैं और इस खास मौके पर ग्राहकों के लिए एक गिवअवे (फ्री ऑफर) शुरू किया है जिससे हजारों यात्रियों को मुफ्त में हवाई सफर का मौका मिल रहा है. इस एयरलाइन ने 4 अगस्त 2006 को गुवाहाटी होते हुए दिल्ली और इंफाल के बीच अपनी पहली फ्लाइट शुरू की थी. अब इसने घरेलू यात्रियों के लिए 20,000 फ्री टिकट देने वाला एक खास एनिवर्सरी कैंपेन शुरू किया है.

यह जश्न IndiGo के तेजी से हुए विस्तार को दिखाता है. कंपनी ने एक रूट पर चलने वाली एयरलाइन से देश की सबसे बड़ी एयरलाइन बनने तक का सफर किया. केवल फाइनेंशियल ईयर 2026 में 12.3 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया जिससे कंपनी का घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क काफी बड़ा हो गया है.

IndiGo ने आसमान में पूरे किए 20 साल
IndiGo ने मंगलवार को ऐलान किया कि भारत में कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने के बाद से अब तक उसके 20 साल पूरे हो चुके हैं. आज IndiGo का भारत के एविएशन मार्केट में सबसे बड़ा हिस्सा है जो देश की एयरलाइन क्षमता का लगभग 51 प्रतिशत है. इन सालों में एयरलाइन की ग्रोथ भारत में एयर कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ-साथ बढ़ी है, खासकर नॉन-मेट्रो इलाकों में.

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इस उपलब्धि पर बात करते हुए IndiGo के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल भाटिया ने कहा कि एयरलाइन की शुरुआत भारतीयों के लिए हवाई यात्रा को आसान, सस्ता और भरोसेमंद बनाने के लिए की गई थी. उन्होंने कहा कि कंपनी लोगों, प्रोसेस और क्षमताओं में निवेश करना जारी रखेगी और साथ ही आसान यात्रा अनुभव और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी ध्यान देगी.

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20,000 फ्री टिकट पाने का मौका
अपने Happy IndiGo Day सेलिब्रेशन के हिस्से के तौर पर एयरलाइन ने IndiGoFree नाम का एक ऑफर शुरू किया है जिसके तहत किराया रिफंड के जरिए 20,000 फ्री टिकट दिए जाएंगे. यह ऑफर 4 अगस्त और 6 अगस्त 2026 के बीच IndiGo के डायरेक्ट बुकिंग चैनलों जैसे वेबसाइट, मोबाइल ऐप और AI वर्चुअल असिस्टेंट 6Eskai के जरिए की गई घरेलू फ्लाइट बुकिंग पर लागू होगा.

ऐसे मिलेगा फ्री टिकट

फ्री टिकट के लिए आपको मोटे तौर पर तीन बातों का ध्यान रखना होगा.

1- 4 से 6 अगस्त के बीच बुकिंग करने वाले लोगों में 20 हजार सिलेक्ट होंगे.
2- सही जवाब देने वालों को टिकट पर 10 हजार रुपये तक ही छूट.
3-ऑफर सिर्फ IndiGo की वेबसाइट, ऐप और AI असिस्टेंट से बुकिंग पर ही लागू है.

एयरलाइन ने बताया कि ऑफर के दौरान की गई बुकिंग में से योग्य ग्राहकों को रैंडम तरीके से चुना जाएगा. चुने गए यात्रियों को एक ईमेल और WhatsApp मैसेज भेजा जाएगा, जिसमें उनसे एक आसान सवाल का जवाब देने के लिए कहा जाएगा. जो लोग सही जवाब देंगे (उन्हें जवाब देने के लिए तीन मौके मिलेंगे), उन्हें प्रति PNR 10,000 रुपये तक का बुकिंग किराया वापस मिलेगा.

इस स्कीम में घरेलू इकॉनमी क्लास और IndiGoStretch बुकिंग शामिल हैं जिसमें वन-वे और रिटर्न दोनों तरह की यात्राएं शामिल हैं. एयरलाइन ने बताया है कि सफल प्रतिभागियों को तीन से पांच वर्किंग डेस के भीतर रिफंड मिल जाएगा.

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इंडिगो ने ऐसे फैलाया अपना साम्राज्य
2006 में शुरुआत के साथ इंडिगो मार्केट शेयर और नेटवर्क की पहुंच के मामले में भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन बन चुकी है. इस एयरलाइन में अभी 430 से ज्यादा विमानों का बेड़ा हैं और ये हर दिन लगभग 2,200 उड़ानें लेती है. 

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