चार महीने में 5 लाख ने खरीदी Suzuki की बाइक्स-स्कूटर, जुलाई में हुई बंपर सेल

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के लिए जुलाई शानदार रहा है. सेल्स की नजर से कंपनी ने इस महीने बेहतरीन परफॉर्म किया है. इस महीने सुजुकी मोटरसाइकिल की सेल 1.4 लाख के पार पहुंच गई है. ये पहली बार हुआ है, जब कंपनी ने एक महीने में इतनी सेल की है. सिर्फ जुलाई ही नहीं वित्तवर्ष 2027 में कंपनी शुरुआत शानदार रही है.

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जुलाई में ब्रांड ने 1,42,985 टू-व्हीलर बेची हैं. पिछले साल के मुकाबले कंपनी की ग्रोथ 25.87 फीसदी की है. जुलाई 2025 में सुजुकी मोटरसाइकिल ने 1,13,600 यूनिट्स बेची थीं. सुजुकी की ग्रोथ की मुख्य वजह घरेलू मार्केट में बढ़ती डिमांड है. वहीं एक्सपोर्ट भी पॉजिटिव रहा है.

5 लाख के पार हुई सुजुकी की सेल

वित्तवर्ष 2027 की बात करें, तो हमारे पास 4 महीनों का डेटा आ चुका है. अप्रैल से जुलाई के बीच में सुजुकी ने 5 लाख से ज्यादा टू-व्हीलर्स को बेचा है. इसमें घरेलू और एक्सपोर्ट दोनों का डेटा शामिल है. पिछले 4 महीनों में घरेलू मार्केट में सुजुकी ने 4,22,512 टू-व्हीलर्स बेचे हैं.

वहीं अप्रैल से जुलाई के बीच कंपनी ने 85,261 यूनिट्स एक्सपोर्ट की हैं. ईयर-ऑन-ईयर कंपनी ने इन चार महीनों में 12.67 परसेंट की ग्रोथ हासिल की है. इसमें घरेलू मार्केट और एक्सपोर्ट दोनों ही पहले के मुकाबले बेहतर हुई है. अब समझते हैं कंपनी के लिए जुलाई का महीना कैसा रहा.

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सुजुकी की सेल्स डिकोड

घरेलू मार्केट में कंपनी ने जुलाई 2026 में 1,23,216 यूनिट्स बेची हैं. पिछली जुलाई (2025) के मुकाबले इस साल सेल 28.31 परसेंट ज्यादा है. जुलाई 2025 में कंपनी ने घरेलू मार्केट में 96,029 यूनिट्स बेची थीं. वहीं एक्सपोर्ट की बात करें, तो 12.51 परसेंट की ग्रोथ के साथ इस साल कंपनी ने 19,769 यूनिट्स बेची हैं.

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पिछले साल ये आंकड़ा 17,571 यूनिट्स पर था. कंपनी की कुल सेल में एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी 13.83 फीसदी है. मंथ-ऑन-मंथ बेसिस पर सुजुकी की सेल 1,15,030 यूनिट्स (जून में) से बढ़कर 1,42,985 यूनिट्स पर पहुंच गई है. यहां कंपनी की ग्रोथ 24.03 परसेंट की है.

डोमेस्टिक मार्केट में सेल बेहतर होने का फायदा सुजुकी को ओवरऑल सेल में मिला है. जून के मुकाबले जुलाई में कंपनी का एक्सपोर्ट कम हुआ है. ये आंकड़ा 16.82 फीसदी कम होकर 23,766 यूनिट्स से 19,769 यूनिट्स पर पहुंच गया है.

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