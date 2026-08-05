राष्ट्रपति को 'चोर', चीफ जस्टिस को 'कचरा'... इस बार फुटबॉल नहीं, जुबान से भिड़े ब्राजील-अर्जेंटीना

ब्राजील और अर्जेंटीना पड़ोसी हैं. लेकिन दोनों घोर प्रतिद्वंदी भी हैं. फुटबॉल से लेकर, राजनीति के मैदान तक. अर्जेंटीना के पास मेसी है, ब्राजील के पास नेमार. लेकिन दोनों के बीच की राइवलरी कई बार खेल के मैदान से निकलकर राजनीति के अखाड़े तक आ जाती है. इस बार भी ऐसा हुआ है. दोनों देशों के बीच अदावत इस कदर बढ़ी है कि ब्राजील ने अर्जेंटीना के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को कम करना शुरू कर दिया है. ब्राजील अर्जेंटीना में अपने कूटनीतिक स्टाफ की संख्या में कटौती करने जा रहा है.

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ब्राजील का आरोप है कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने उनके राष्ट्रपति को बार बार 'चोर' कहा और चीफ जस्टिस को कचरा बताया. इसके बाद ब्राजील ने अर्जेंटीना में अपने कूटनीतिक स्टाफ में कटौती की घोषणा कर दी है.

हाल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच इस तरह का कदम उठाया गया है.

ब्राज़ील के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने रविवार से अब तक ब्राजीलियाई राष्ट्रपति लूला को तीन बार "चोर" कहा है. ब्राजील उन्होंने 25 जुलाई को सीनेटर फ्लावियो बोल्सोनारो की पार्टी के सम्मेलन में भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था. फ्लावियो पूर्व राष्ट्रपति के बेटे हैं और अक्टूबर में होने वाले चुनाव में लूला के प्रतिद्वंद्वी होंगे.

सम्मेलन के दौरान माइली ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अलेक्जेंडर डी मोरेस को "कचरा" भी कहा. डी मोरेस ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के उस अनुरोध को ठुकरा दिया था जिसमें उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो से मिलने की इजाज़त मांगी थी. बोल्सोनारो तख्तापलट की कोशिश के आरोप में 27 साल की सज़ा काट रहे हैं और फिलहाल घर में नज़रबंद में हैं.

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ब्राजील सरकार ने जुलाई में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में अपने राजदूत जूलियो बिटेली को वापस बुला लिया था. यह कदम माइली के लूला के ख़िलाफ़ पहली बार टिप्पणी करने के एक दिन बाद उठाया गया था. तब से अर्जेंटीना में ब्राज़ील के हितों का प्रतिनिधित्व एक 'चार्ज डी अफेयर्स' (कार्यवाहक राजदूत) कर रहे हैं, जो राजदूत से निचले स्तर का पद है.

प्रवक्ता ने कहा कि जब तक माइली लूला के बारे में तीखी टिप्पणियां करते रहेंगे तब तक बिटेली अर्जेंटीना वापस नहीं लौटेंगे.

ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने माइली की टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. दिसंबर 2023 में अर्जेंटीना के नेता के पद संभालने के बाद से ही दोनों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं.

माइली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी हैं, और ट्रंप प्रशासन के लूला के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं. इससे पहले मंगलवार को, अमेरिकी विदेश विभाग ने वाशिंगटन में ब्राज़ील के राजदूत का वीज़ा रद्द कर दिया. यह कदम पिछले महीने ब्राज़ील द्वारा दो अमेरिकी राजनयिकों को वीज़ा देने से इनकार करने के जवाब में उठाया गया था; ये राजनयिक आगामी चुनावों से पहले वहां का दौरा करना चाहते थे.

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