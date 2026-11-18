एमएस धोनी के IPL करियर का सफर अब खत्म हो गया है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने मंगलवार को पुष्टि की कि धोनी IPL 2027 से पहले टीम में मेंटर (Mentor) की नई भूमिका निभाएंगे.

और पढ़ें

इसके साथ ही 2008 में शुरू हुए उनके IPL के शानदार खिलाड़ी करियर पर विराम लग गया है. धोनी के इस फैसले के बाद क्रिकेट जगत से उनके लिए बधाइयों और शुभकामनाओं का सिलसिला शुरू हो गया है. सुरेश रैना, रवींद्र जडेजा, श‍िखर धवन, इरफान पठान समेत तमाम पूर्व क्रिकेटर्स ने धोनी के र‍िटायरमेंट पर र‍िएक्ट किया.

भारत के पूर्व कप्तान और मुंबई इंडियंस (MI) के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने धोनी के साथ मैदान पर बिताए पलों को याद किया. रोहित ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'धोनी भाई, शानदार IPL करियर के लिए बधाई. आपके साथ मैदान साझा करना और इतने सालों में कई यादें बनाना मजेदार रहा. आपके लिए बहुत सम्मान.'

रोहित और धोनी IPL में एक-दूसरे के खिलाफ कई यादगार मुकाबलों का हिस्सा रहे हैं. मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत को IPL का 'एल क्लासिको' भी कहा जाता है.

Advertisement

Congratulations on an incredible IPL career, Dhoni bhai. It's been fun sharing the field and so many memories with you over the years. Much respect! https://t.co/EI4KqVRavv — Rohit Sharma (@ImRo45) November 18, 2026

बुमराह बोले- धोनी मेरे पसंदीदा खिलाड़ी और आदर्श

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भी धोनी के लिए खास संदेश लिखा. बुमराह ने धोनी की कप्तानी में ही भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया था. उन्होंने माही को अपना पसंदीदा क्रिकेटर और वह शख्स बताया, जिन्हें वह सबसे ज्यादा अपना आदर्श मानते हैं.



बुमराह ने लिखा, 'मेरे पसंदीदा क्रिकेट खिलाड़ी और वह शख्स, जिन्हें मैंने सबसे ज्यादा अपना आदर्श माना. सभी यादों के लिए शुक्रिया और आगे के सफर के लिए ढेरों शुभकामनाएं.'

वैभव सूर्यवंशी ने भी शेयर की तस्वीर

वैभव सूर्यवंशी ने भी धोनी को याद किया. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर CSK के दिग्गज खिलाड़ी के साथ अपनी तस्वीर साझा की और उन्हें विदाई दी.



ऐसा रहा धोनी का IPL करियर

45 साल के धोनी IPL की शुरुआत यानी 2008 से ही इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े चेहरों में शामिल रहे. उन्होंने अपने IPL करियर के ज्यादातर मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले. हालांकि, CSK पर बैन के चलते वह 2016 और 2017 में राइजिंग पुणे सुपरजायंट की ओर से भी खेले थे.



यह भी पढ़ें: धोनी की वो पारी जो रिकॉर्डबुक में नहीं, पर आज भी यादगार... जडेजा संग मिलकर खोला था धागा

Advertisement

2018 में CSK की वापसी के साथ धोनी ने टीम को IPL चैम्प‍ियन बनाया. इसके बाद 2024 सीजन से पहले उन्होंने कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ को सौंप दी थी. हालांकि, खिलाड़ी के तौर पर टीम के साथ बने रहे और विकेट के पीछे अपने अनुभव के साथ-साथ मैच के आखिरी ओवरों में अहम योगदान देते रहे.

यह भी पढ़ें: '8 का 7 के लिए रेस्पेक्ट हमेशा...', धोनी के IPL संन्यास पर 'सर' जडेजा इमोशनल, इरफान पठान समेत इन क्रिकेटर्स ने भी किया खास पोस्ट

धोनी ने अपना आखिरी IPL मुकाबला 2025 सीजन में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ खेला था. इसके बाद पिंडली की चोट (Calf Injury) के कारण वह IPL 2026 में नहीं खेल सके. धोनी ने अपने IPL करियर में कुल 278 मुकाबले खेले. उनके नाम 38.30 की औसत और 137.45 के स्ट्राइक रेट से 5,439 रन दर्ज हैं. इस दौरान उन्होंने 24 अर्धशतक लगाए और 264 छक्के जड़े. बतौर कप्तान, फिनिशर और प्रभावशाली खिलाड़ी उन्होंने IPL में अपनी अलग पहचान बनाई.

---- समाप्त ----