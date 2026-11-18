ग्रैमी अवॉर्ड्स 2027 में धुरंधर का पत्ता साफ हुआ. लेकिन तमिल सॉन्ग वरुवाई पर उम्मीद बनी हुई है. ये गाना भारत की तरफ से ग्रैमी 2027 में इकलौती एंट्री है. इस गाने को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है. ग्रैमी के लिए नॉमिनेट होने वाला वरुवाई पहला तमिल सॉन्ग है. वरुवाई गाने को इंडियन-अमेरिकन सिंगर, देवन एकंबरम ने सुभिक्षा रंगराजन (सुशा) संग गाया है. देवन ने ही इस गाने को कंपोज किया है. ये उनका सिंगल इंडिपेंडेंट ट्रैक है.

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तमिल गाने को मिला ग्रैमी नॉमिनेशन

ग्रैमी नॉमिनेशन मिलने के बाद ये गाना लाइमलाइट में आ गया है. ग्रैमी नॉमिनेशन पर देवन एकंबरम की खुशी का ठिकाना नहीं है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस गाने का ग्रैमी तक पहुंचना उनके लिए कितना खास है. क्योंकि ये ग्रैमी में जगह बनाने वाला पहला तमिल गाना है इसलिए इसका सलेक्शन और भी खास हो जाता है.

कौन हैं देवन?

देवन म्यूजिक कंपोजर, प्लेबैक सिंगर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं. 1999 में एआर रहमान की फिल्म 'कधलर दिनम' से उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की जर्नी शुरू की थी. उन्होंने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में कई गाने गाए. देवन पहले भी ग्रैमी विनर म्यूजिक एल्बम का हिस्सा रह चुके हैं. वरुवाई सॉन्ग देवन का व्यक्तिगत तौर पर पहला ग्रैमी नॉमिनेशन है. 2015 में वो एल्बम Winds of Samsara में वोकलिस्ट और वोकल अरेंजर के तौर पर जुड़े थे. फिर 2022 के ग्रैमी विजेता एल्बम Divine Tides संग उनका कोलैबोरेशन रहा था. उनके पास कुल 4 ग्रैमी सर्टिफिकेट हैं.

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किसने लिखी थी वरुवाई कविता?

उनके हिट सॉन्ग वरुवाई को तमिल महाकवि भारथियार यानी सुब्रमण्यम भारती ने लिखा था. इस गाने के बनने और ग्रैमी तक पहुंचने की स्टोरी दिलचस्प है. वरुवाई को सुब्रमण्यम ने 100 साल पहले कृष्ण भजन के तौर पर लिखा था. उनकी ये कविता श्रीकृष्ण को समर्पित थी. कविता में कवि भगवान कृष्ण को पुकारते हुए अपनी जिंदगी के अंधेरे को हटाने की प्रार्थना करता है. कृष्ण से बुराई को खत्म करने और सही दिशा दिखाने को कहा है. सुब्रमण्यम की ब्रिटिश हुकूमत के दौर में लिखी गई पारंपरिक कविता को देवन ने मॉर्डन म्यूजिक का टच दिया है. ये गाना राग देस पर आधारित है.

यहां सुनें वरुवाई गाना..

कौन थे सुब्रमण्यम भारती?

सुब्रमण्यम भारती ने आजादी के दौर में अपनी रचनाओं के जरिए लोगों में जोश भरने का काम किया था. उन्होंने अपनी कविताओं और लेखों के जरिए जनता में अंग्रेजों के खिलाफ जागरूकता पैदा की थी. साथ ही उन्हें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा दी थी. भारती की कविताओं में भक्ति और देशभक्ति दोनों का रस देखने को मिलता था. उनकी कविताओं में आजादी, बराबरी और सामाजिक बदलाव का पैगाम था.

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