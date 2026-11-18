साउथ सिनेमा की खूबसूरत एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी किसी फिल्मी के लिए नहीं, बल्कि निजी जिंदगी को लेकर चर्चा बटोर रही हैं. दरअसल, सामंथा 39 साल की उम्र में मां बनने वाली हैं. एक्ट्रेस के पति राज निदिमोरु और उनके चेहरे पर माता-पिता बनने की खुशी साफ झलक रही है. प्रेग्नेंसी के तीसरे ट्राइमेस्टर में पहुंच चुकीं सामंथा अब अपने नन्हे मेहमान के स्वागत की तैयारियों में जुटी हैं. इस बीच उन्होंने अपने कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की, जिनमें वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं.



हाल ही में सामंथा के घर पर एक खास पूजा रख गई, जिसमें पति राज निदिमोरु और परिवार के करीबी सदस्य भी शामिल हुए. इस खास मौके की तस्वीरें एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो फैंस का दिल जीत रही हैं. कहीं वह हाथ जोड़कर पूजा करती दिखीं, तो कहीं परिवार की महिलाओं से आशीर्वाद लेती नजर आईं. लेकिन इन तस्वीरों में सबसे ज्यादा ध्यान उनका सुर्ख लाल रंग का खूबसूरत सूट और चेहरे पर नजर आ रहा प्रेग्नेंसी ग्लो खींच रहा था. ये सूट जितना खूबसूरत था उतना ही महंगा भी था. चलिए जानते हैं सामंथा ने पूजा में क्या पहना और उनके सूट की कीमत क्या है.

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सामंथा रूथ प्रभु पति के साथ पूजा में बैठीं. (Photo: Instagram/@samantharuthprabhuoffl)

पति राज संग पूजा में लीन दिखीं सामंथा, परिवार ने दिया आशीर्वाद

सामंथा की शेयर की गई तस्वीरों में घर पर हुई पूजा की खूबसूरत झलक देखने को मिल रही है. सफेद फूलों से सजी पूजा की वेदी, कलश और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी तस्वीरों को खूबसूरत बना रही हैं. एक तस्वीर में सामंथा आंखें बंद कर हाथ जोड़कर बैठी हैं. इस दौरान परिवार की महिलाएं उनके सिर पर हाथ रखकर और अक्षत बरसाकर उन्हें और आने वाले नन्हे मेहमान को आशीर्वाद देती नजर आ रही हैं.

वहीं, दूसरी तस्वीरों में सामंथा अपने पति राज निदिमोरु के साथ पूजा करती दिखाई दे रही हैं. दोनों पूजा की वेदी के सामने बैठकर पूरे मन से अनुष्ठान में शामिल हुए. एक-दूसरे को प्यार से निहारते कपल की तस्वीरें भी बेहद खास हैं. सामंथा के चेहरे की मुस्कान और राज का उनके साथ खड़े रहना इस पल को और खूबसूरत बना रहा है.

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सामंथा ने लाल रंग का सूट पहना था. (Photo: Instagram/@samantharuthprabhuoffl)



₹48 हजार के लाल सूट में सामंथा का खूबसूरत अंदाज

पूजा के खास मौके पर सामंथा ने अपने लुक को ट्रेडिशनल और आरामदायक रखा. उन्होंने सुर्ख लाल रंग का कुर्ता सेट पहना, जिसमें उनका अंदाज बेहद खूबसूरत लग रहा था. इस आउटफिट की खासियत इसका सिंपल लेकिन एलिगेंट डिजाइन है. बटन-डाउन स्टाइल वाले कुर्ते पर बारीक पिनटक्स की डिटेलिंग की गई है, जबकि आस्तीनों के किनारों पर ब्रोकेड टिशू हेम का काम इसे खास लुक दे रहा है.

सामंथा का यह खूबसूरत आउटफिट Ogaan ब्रांड का है, जिसकी कीमत करीब 48,562 रुपये बताई जा रही है. कॉटन-सिल्क फैब्रिक से तैयार इस कुर्ते को उन्होंने मैचिंग स्ट्राइप्ड कॉटन-सिल्क जरी पैंट के साथ पहना. इसके साथ फ्लोरल प्रिंट वाला ऑर्गेंजा दुपट्टा उनके पूरे लुक में चार चांद लगा रहा था. दुपट्टे के किनारों पर सफेद लेस की डिटेलिंग भी देखने को मिली.

सामंथा रूथ प्रभु ने बेबी बंप फ्लॉन्ट किया. (Photo: Instagram/@samantharuthprabhuoffl)



झुमके, चूड़ियां और छोटी सी बिंदी ने पूरा किया लुक

सामंथा ने अपने आउटफिट के साथ जूलरी और मेकअप को भी काफी सटल रखा. उन्होंने कानों में खूबसूरत स्टेटमेंट झुमके पहने और हाथों में चूड़ियां सजाईं. माथे पर छोटी सी लाल बिंदी उनके ट्रेडिशनल लुक को कंप्लीट कर रही थी. वहीं, साइड-पार्टेड और हल्के वेवी बालों में वह बेहद प्यारी लग रही थीं.

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तस्वीरों में सामंथा कई बार प्यार से अपना बेबी बंप सहलाती भी नजर आईं. उनके चेहरे की मुस्कान और प्रेग्नेंसी ग्लो ने फैंस का ध्यान खींच लिया. वहीं, पति राज निदिमोरु भी इस मौके पर हल्के पेस्टल पीच रंग के कुर्ते और सफेद पायजामे में नजर आए. उनका सादा और क्लासी अंदाज सामंथा के ट्रेडिशनल लुक के साथ खूब जंच रहा था.

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