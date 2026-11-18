आज के समय में फैटी लिवर एक आम बीमारी है. इसमें लिवर पर जरूरत से ज्यादा फैट जम जाता है. लिवर में एक समस्या और होती है जिसको लिवर की सूजन कहते हैं. क्या लिवर में फैट जमा होना और उसमें सूजन आना एक ही समस्या है? क्या फैटी लिवर होने का मतलब है कि लिवर खराब होने लगा है? डॉक्टरों के मुताबिक, दोनों स्थितियां अलग हैं, लेकिन कुछ मामलों में एक-दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं.

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क्या होता है फैटी लिवर?

दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में मेडिसिन डिपार्टमेंट में डॉ. कुलदीप कुमार बताते हैं कि लिवर की सेल्स में जरूरत से ज्यादा फैट जमने को फैटी लिवर कहते हैं. फैटी लिवर में कई प्रकार के ग्रेड होते हैं जैसे ग्रेड 1 और2, जब ये इससे अधिक बढ़ जाता है तो लिवर सिरोसिस और फाइब्रोसिस हो जाता है. ये स्थिति खतरनाक होती है. फैटी लिवर होने से पेट में दर्द, पाचन संबंधी समस्या जैसे लक्षण दिखते हैं.

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लिवर में सूजन आने का क्या मतलब है?

लिवर में सूजन का मतलब है कि उसकी सेल्स में किसी वजह से जलन और नुकसान शुरू हो गया है. इसे मेडिकल भाषा में हेपेटाइटिस भी कहा जाता है. इसके कई कारण हो सकते हैं. जैसे- हेपेटाइटिस वायरस का संक्रमण, शराब, कुछ दवाओं का असर और ऑटोइम्यून बीमारी. फैटी लिवर के कुछ मरीजों में भी आगे चलकर सूजन आ सकती है. लिवर में सूजन आने से कुछ लक्षण दिखते हैं. जैसे पीलिया, थकान और पेशाब या मल का रंग बदलना.

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कौन से टेस्ट से पता चलता है अंतर?

लिवर में फैट जमा है या नहीं, यह जानने के लिए डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दे सकते हैं. लिवर में सूजन का पता लगाने के लिए, ALT और AST, बिलीरुबिन और प्रोटीन का लेवल चेक किया जाता है. इन लिवर एंजाइम की जांच से लिवर की सेल्स को नुकसान होने का संकेत मिल सकता है. वहीं, फाइब्रोसिस का पता लगाने के लिए डॉक्टर फाइब्रोस्कैन करते हैं.

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