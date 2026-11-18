दक्षिण कोलकाता के एक प्रमुख स्कूल में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ. यहां POCSO एक्ट के तहत एक छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी इतिहास के शिक्षक के स्कूल लौटने पर छात्रों और अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया. शिक्षक को अग्रिम जमानत मिलने के बाद स्कूल पहुंचने और क्लास लेने की कोशिश करने की खबर से नाराजगी फैल गई. प्रदर्शनकारियों ने स्कूल परिसर में विरोध जताते हुए मांग की कि जब तक अदालत से शिक्षक पूरी तरह आरोपमुक्त नहीं हो जाते, उन्हें क्लास लेने की अनुमति नहीं दी जाए.

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हालात बिगड़ने पर स्थानीय पुलिस को दखल देना पड़ा. पुलिस ने आरोपी शिक्षक को कई घंटों तक स्कूल परिसर के भीतर ही रखा. मंगलवार शाम को उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया. सुबह शुरू हुआ प्रदर्शन शिक्षक के स्कूल से जाने तक जारी रहा.

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अगस्त में सामने आया था मामला

यह मामला अगस्त का है. आरोप है कि इतिहास के शिक्षक मार्च से ही एक छात्रा को परेशान कर रहे थे. अगस्त में उन्होंने कथित तौर पर छात्रा को वॉट्सऐप पर आपत्तिजनक मैसेज भेजने शुरू किए. छात्रा की शिकायत के बाद स्कूल प्रबंधन ने मामले की आंतरिक जांच की और शिक्षक को सस्पेंड कर दिया.

हालांकि, शिक्षक ने कलकत्ता हाई कोर्ट में निलंबन को चुनौती दी. 15 अक्टूबर को हुई सुनवाई में स्कूल की प्रिंसिपल भी शामिल हुई थीं. इसके बाद स्कूल को कानूनी प्रक्रिया के तहत निलंबन का आदेश वापस लेना पड़ा.

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हाजिरी रजिस्टर में दस्तखत करने पर भड़के छात्र

मंगलवार को जब छात्रों और अभिभावकों को पता चला कि शिक्षक ने स्कूल के हाजिरी रजिस्टर में दस्तखत किए हैं, तो विरोध शुरू हो गया. प्रदर्शन कर रहे एक छात्र ने आजतक से कहा, "हम हैरान हैं. POCSO केस में आरोपी शिक्षक को स्कूल क्लासरूम में वापस आने की अनुमति कैसे दे सकता है?"

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कुछ अभिभावकों ने शिक्षक के पुराने संस्थान में भी इसी तरह के आरोप लगने का दावा किया. उनका कहना है कि वहां से आने के बाद दक्षिण कोलकाता के इस स्कूल में भी ऐसा मामला सामने आया. हालांकि, आजतक इन दावों की पुष्टि नहीं करता है.

स्कूल प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि शिक्षक ने मंगलवार को कोई क्लास नहीं ली थी. उन्होंने सिर्फ कानूनी प्रक्रिया के तहत हाजिरी रजिस्टर में दस्तखत किए थे. कई घंटे तक चले विरोध के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाकर रास्ता खुलवाया. सूत्रों के मुताबिक, शिक्षक ने लिखित में भरोसा दिया है कि कानूनी कार्रवाई पूरी होने तक वह छुट्टी पर रहेंगे और स्कूल नहीं आएंगे.

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