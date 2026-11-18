मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कारोबार और पेशेवर मामलों में सकारात्मक रह सकता है. व्यापार को बेहतर बनाने में सफल होंगे. निर्णय लेने में तेजी दिखाने की कोशिश करेंगे. आर्थिक प्रबंधन से जुड़े प्रयासों को गति मिलेगी. कार्यक्षेत्र में विस्तार की योजनाओं पर जोर रहेगा.

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सहकर्मियों और मित्रों का सहयोग मिलेगा. अधिकारियों का समर्थन और प्रसन्नता बनी रहेगी. वाणिज्यिक अवसरों का लाभ उठाने में सफल हो सकते हैं. अनुशासन के साथ काम करेंगे और उपलब्धियों को आगे बढ़ाएंगे. मित्रों के साथ संबंध मजबूत होंगे. तर्कशीलता और आत्मविश्वास से फैसले लेने में मदद मिलेगी.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: लाल सेब के समान

उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. 'ओम् नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. पीले फलों और वस्तुओं का दान व प्रयोग करें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए प्रशासनिक और पेशेवर मामलों में सकारात्मकता बनी रहेगी. सहयोगियों के साथ तालमेल बेहतर होगा. पैतृक और प्रशासन से जुड़े कार्यों में अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं. विभिन्न स्रोतों से लाभ की संभावना रहेगी.

वरिष्ठों और जिम्मेदार लोगों का सहयोग मिलेगा. योजनाओं को समर्थन मिलने से उत्साह बढ़ेगा. मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है. बातचीत और वार्ताओं में सहजता बनाए रखेंगे. अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिलेंगे और पेशेवर मामलों में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे.

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शुभ अंक: 3, 4 और 6

शुभ रंग: वासंती

उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. 'ओम् नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें. पीले फलों और वस्तुओं का दान करें. अपने वचन का पालन करें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए आज भाग्य का साथ बना रहेगा. करीबी लोगों का भरोसा जीतेंगे और लाभ के साथ प्रभाव में भी वृद्धि होगी. धार्मिक गतिविधियों और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है. शुभ सूचनाएं मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.

लंबी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं. व्यावसायिक पक्ष मजबूत रहेगा और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. भेंटवार्ता में प्रभावशाली रहेंगे. साहस और पराक्रम से मुश्किल कामों को भी पूरा करने में सफल हो सकते हैं. इच्छित उपलब्धियां मिलने से उत्साह बढ़ेगा.

शुभ अंक: 1, 3, 4 और 5

शुभ रंग: ऐप्पल ग्रीन

उपाय: जगत्पालक देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. 'ओम् नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें. पीले फलों एवं वस्तुओं का दान करें. व्यवहार में सरलता रखें.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र और कारोबार में तैयारी के साथ आगे बढ़ना होगा. स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने से बचें. घर-परिवार के मामलों में दूसरों की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. बातचीत में गंभीरता और व्यवहार में मिठास बनाए रखें.

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नीति-नियमों का पालन करना जरूरी होगा. किसी भी काम में जल्दबाजी दिखाने से बचें. पहल करने के बजाय परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा. परिवार और करीबियों के साथ विश्वास बनाए रखें. विनम्रता और धैर्य से काम लेने पर संबंधों में सकारात्मकता बनी रहेगी.

शुभ अंक: 1, 2, 3 और 4

शुभ रंग: भगवा

उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. 'ओम् नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें. पीले फलों एवं वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. सतर्कता बनाए रखें.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए आज कारोबार में नए अवसर बन सकते हैं. महत्वपूर्ण सौदों को गति मिलेगी और उद्योग-व्यापार में लाभ बढ़ाने के प्रयास सफल हो सकते हैं. टीमवर्क पर जोर रहेगा. सहकर्मियों और साझेदारों के साथ मिलकर काम करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे.

जरूरी काम समय पर पूरे करने की कोशिश करेंगे. नेतृत्व क्षमता में सुधार होगा और व्यक्तिगत संबंधों में सहजता बनी रहेगी. भूमि-भवन से जुड़े मामले भी आगे बढ़ सकते हैं. सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि के संकेत हैं.

शुभ अंक: 1, 3, 4 और 7

शुभ रंग: सिंदूरी

उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. 'ओम् नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें. पीले फलों एवं वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. जरूरतमंदों की मदद करें.

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कन्या राशि

कन्या राशि वालों को आज कामकाज में नियमितता और अनुशासन बनाए रखना होगा. मेहनत और लगन से आगे बढ़ेंगे. निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और करियर में सहज सफलता मिलने की संभावना है. सेवाक्षेत्र से जुड़े लोगों का प्रदर्शन बेहतर रह सकता है.

वरिष्ठों और अनुभवी लोगों के साथ तालमेल बनाकर चलें. कामकाजी गतिविधियों में सुधार करने पर ध्यान दें. किसी भी फैसले से पहले सोच-विचार जरूर करें. अहंकार और जिद से बचना होगा. आर्थिक मामलों में बजट का ध्यान रखें और लापरवाही पर नियंत्रण बनाए रखें.

शुभ अंक: 1, 3, 4 और 5

शुभ रंग: पाइनेपल

उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. 'ओम् नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें. पीले फलों एवं वस्तुओं का दान करें. परिश्रम जारी रखें.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन उत्साह और सकारात्मकता से भरा रह सकता है. मित्रों के साथ अच्छा समय बिताने और घूमने-फिरने के अवसर बनेंगे. रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. प्रतिस्पर्धा के मामलों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. बड़े-बुजुर्गों की सलाह को महत्व देंगे.

करीबी लोगों के साथ यादगार पल बिताने का मौका मिलेगा. आर्थिक लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी. आधुनिक विषयों में रुचि लेंगे और जरूरी बातचीत आपके पक्ष में रह सकती है. कामकाज को समय पर पूरा करने का प्रयास सफल रहेगा.

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शुभ अंक: 4 और 6

शुभ रंग: क्रीम कलर

उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. 'ओम् नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें. पीले फलों एवं वस्तुओं का दान करें. अपने वादे पूरे करें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर रहेंगे. कारोबार में उत्साह बना रहेगा और पेशेवर लोगों का सहयोग मिलेगा. अपने कामकाज की दिनचर्या को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे. जिम्मेदार लोगों का साथ और मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है.

घरेलू मामलों में कोई नई पहल करने से बचें. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा. व्यर्थ की बातों और विवादों में पड़ने से बचना होगा. भावनाओं में बहकर कोई फैसला न लें. करियर और व्यापार में स्थिति सामान्य बनी रह सकती है. संवेदनशीलता और धैर्य के साथ आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: स्वर्णिम

उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. 'ओम् नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें. पीले फलों एवं वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. अहंकार से बचें.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए आज सामाजिक और पारिवारिक मामलों में सक्रियता बढ़ाने का दिन है. बातचीत में सकारात्मकता बनाए रखेंगे. मित्रों और परिचितों से मुलाकात हो सकती है. अपने अनुभव और योग्यता का लाभ मिलेगा. साहसिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और लोग आपके प्रयासों से प्रभावित हो सकते हैं.

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कारोबारी यात्रा के योग बन रहे हैं. प्रेम और स्नेह से जुड़े मामलों में अनुकूलता रहेगी. पारिवारिक विषयों में रुचि लेंगे और अपने लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करेंगे. सभी के साथ तालमेल बनाकर चलना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: पीला

उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. 'ओम् नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें. पीले फलों एवं वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. धार्मिक प्रवचन सुनें.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन पारिवारिक सुख और समृद्धि लेकर आ सकता है. घर में हर्ष और आनंद का माहौल रहेगा. आर्थिक प्रबंधन मजबूत बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. रक्त संबंधों में भरोसा और आपसी सामंजस्य बढ़ेगा.

आपके व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. करीबियों और मेहमानों के साथ मेलजोल बढ़ेगा. पारिवारिक संपत्ति से जुड़े मामले आपके पक्ष में बन सकते हैं. धन-धान्य में वृद्धि के संकेत हैं. अतिथियों का आदर-सत्कार करने में आगे रहेंगे.

शुभ अंक: 4 और 8

शुभ रंग: भूरा

उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. 'ओम् नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें. पीले फलों एवं वस्तुओं का दान करें. लोगों का आदर-सत्कार बढ़ाएं.

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कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन रचनात्मक और कलात्मक गतिविधियों के लिहाज से अच्छा रह सकता है. सुखद सूचनाएं मिलने से उत्साह बढ़ेगा. मित्रों और परिचितों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक लाभ हासिल करने के प्रयासों पर जोर रहेगा. आपकी स्मरण शक्ति और व्यक्तित्व में सकारात्मकता बढ़ेगी.

पारिवारिक मामलों में रुचि लेंगे. संस्कारों और परंपराओं को महत्व देंगे. जीवनस्तर बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करेंगे. सृजनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा. खर्च करते समय बजट का ध्यान रखना जरूरी होगा. सरलता और सौम्यता से लोगों के साथ संबंध मजबूत होंगे.

शुभ अंक: 1, 3, 4 और 8

शुभ रंग: फिरोजी

उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. 'ओम् नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें. पीले फलों एवं वस्तुओं का दान करें. अपने काम में तेजी बढ़ाएं.

मीन राशि

मीन राशि वालों को आज आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतनी होगी. अपनी योजनाओं को लेकर स्पष्टता रखें और निवेश में जल्दबाजी न दिखाएं. दिखावे में आकर कोई फैसला लेने से बचें. किसी लालच में जोखिमपूर्ण कामों से जुड़ना नुकसानदायक हो सकता है.

जरूरी कामों को गति देने में सफल रहेंगे. भेंटवार्ता और बातचीत में सहजता बनाए रखेंगे. रिश्तों के प्रति गंभीर रहेंगे और करीबियों का सहयोग मिलेगा. व्यावसायिक गलतियों से बचने की जरूरत है. बहस और विवाद से दूर रहें. अनुशासन, विनम्रता और विवेक के साथ आगे बढ़ना बेहतर रहेगा.

शुभ अंक: 1, 3 और 6

शुभ रंग: हल्दी के समान

उपाय: देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. 'ओम् नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें. पीले फलों एवं वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. अपने संकल्प मजबूत रखें.

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