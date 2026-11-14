भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव को न्यूजीलैंड दौरे पर लगातार प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा गया. उन्हें इस दौरे पर तीनों फॉर्मेट की टीम में जगह मिली थी, लेकिन टी20 सीरीज में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. वनडे सीरीज के चार मुकाबलों में भी वह सिर्फ एक मैच खेले. अब उन्हें टेस्ट टीम से भी रिलीज कर दिया गया है. ऐसे में उनके सीमित मौकों पर सवाल उठ रहे हैं.

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न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में कुलदीप यादव को मौका मिला, लेकिन वह न तो विकेट हासिल कर सके और न ही किफायती गेंदबाजी कर पाए. उन्होंने 8 ओवर में 73 रन द‍िए और व‍िकेटहीन रहे.

इस मुकाबले के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर से जब उन्हें लगातार नहीं खिलाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि कुलदीप को पर्याप्त मौके मिल चुके हैं.

कुलदीप को लेकर गंभीर ने क्या कहा?

गौतम गंभीर ने कहा- जब आप विदेश दौरे पर होते हैं तो खेलने का समय हमेशा सीमित होता है. लेकिन आपको जो भी मौके मिलते हैं, उनका पूरा फायदा उठाना चाहिए. ऐसा नहीं है कि उसे पर्याप्त खेलने का समय नहीं मिला है. उसने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन वनडे मैच खेले थे.

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गंभीर ने आगे कहा कि न्यूजीलैंड जैसी जगह पर परिस्थितियों और मैदान को देखते हुए कभी तीन तेज गेंदबाजों तो कभी चार तेज गेंदबाजों के साथ उतरना पड़ता है. भारतीय टीम ने भी इसी रणनीति के तहत प्लेइंग इलेवन चुनी.

उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में खिलाड़ियों को ज्यादातर समय अपनी लय बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए. यह बात बल्लेबाजों पर भी लागू होती है. हर बार पर्याप्त मौके नहीं मिलने की शिकायत नहीं की जा सकती. गंभीर के मुताबिक, कुलदीप को काफी मौके मिले हैं और टीम जब भी उन्हें मौका देती है तो एक अटैकिंग स्पिनर के तौर पर इस्तेमाल करती है.

टेस्ट टीम से भी रिलीज, 2025 में लिए 20 विकेट

कुलदीप यादव ने 2026 में अब तक सिर्फ दो टेस्ट खेले हैं. इनमें एक अफगानिस्तान और दूसरा श्रीलंका के खिलाफ था. श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट की सीरीज में भी उन्हें एक मुकाबले से बाहर रखा गया था. न्यूजीलैंड दौरे की टेस्ट टीम से रिलीज होने के बाद अब उनके अगले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में खेलने की संभावना होगी.

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हालांकि, 2025 में भारत में कुलदीप का प्रदर्शन शानदार रहा था. उन्होंने उस साल खेले चारों टेस्ट में 20 विकेट हासिल किए थे. 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट की सीरीज में उन्हें चार मैच खेलने का मौका मिला था.

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लेकिन अक्टूबर-नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में उन्हें तीन में से सिर्फ एक मुकाबले में उतारा गया. वह बेंगलुरु में हुआ पहला टेस्ट था. इसके बाद पुणे और मुंबई में स्पिनरों की मददगार पिचों पर भी उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा गया.

अश्विन के संन्यास के बाद भी सिर्फ 6 टेस्ट खेले

कुलदीप यादव ने 2017 में टेस्ट डेब्यू किया था. अब तक वह भारत के लिए 19 टेस्ट में 80 विकेट ले चुके हैं. शुरुआती वर्षों में रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा की मौजूदगी के कारण उन्हें नियमित मौके नहीं मिले.

हालांकि, जब भी उन्हें मौका मिला, उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धर्मशाला में डेब्यू टेस्ट में चार विकेट लिए थे. अगस्त 2017 में श्रीलंका के खिलाफ पल्लेकेले टेस्ट में पांच विकेट हासिल किए. इसके बाद जनवरी 2019 में सिडनी टेस्ट में भी पांच विकेट झटके.

तब भारतीय टीम के कोच रहे रवि शास्त्री ने उन्हें विदेशी परिस्थितियों में भारत का नंबर-1 स्पिनर बताया था. लेकिन इस बयान के बाद से कुलदीप ने एशिया से बाहर कोई टेस्ट नहीं खेला है.यह भी पढ़ें: IND vs NZ: मैट हेनरी ने 'छक्का' जड़कर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, 1 रन से बाल-बाल बचा टीम इंड‍िया का ये शर्मनाक रिकॉर्ड

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2024 में अश्विन के संन्यास के बाद भी कुलदीप को सिर्फ छह टेस्ट खेलने का मौका मिला. 2025 में इंग्लैंड दौरे पर पांच टेस्ट की पूरी सीरीज में वह बेंच पर बैठे रहे. यहां तक कि स्पिनरों की मददगार परिस्थितियों में भी भारत ने रवींद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर को प्राथमिकता दी.



2025 में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में कुलदीप ने 12 विकेट लिए थे. साउथ अफ्रीका के खिलाफ आठ विकेट हासिल किए. अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में तीन और श्रीलंका के खिलाफ खेले गए एक टेस्ट में एक विकेट उनके नाम रहा.

2017 से वनडे में कुलदीप से आगे कोई नहीं

वनडे क्रिकेट में भी कुलदीप यादव को लगातार मौके नहीं मिल रहे हैं. 2026 में भारतीय टीम अब तक 16 वनडे खेल चुकी है, लेकिन कुलदीप को सिर्फ आठ मैचों में उतारा गया.

न्यूजीलैंड दौरे पर चार में से उन्हें सिर्फ एक वनडे खेलने का मौका मिला. अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज में तीन में से एक मैच खेला. वहीं इंग्लैंड दौरे पर पूरी सीरीज से बाहर रहे.

इसके उलट न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज के सभी मुकाबलों में उन्हें मौका मिला था. न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने तीन और वेस्टइंडीज के खिलाफ सात विकेट हासिल किए.

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कुलदीप ने 2017 में वनडे डेब्यू किया था. तब से अब तक इस फॉर्मेट में उनसे ज्यादा विकेट किसी दूसरे गेंदबाज ने नहीं लिए हैं. उनके नाम 125 वनडे में 27.29 की औसत से 201 विकेट दर्ज हैं. इस सूची में इंग्लैंड के आदिल रशीद और अफगानिस्तान के राशिद खान 174-174 विकेट के साथ उनके बाद हैं.

टी20 में भी लगातार नहीं मिल रहे मौके

टी20 इंटरनेशनल में भी कुलदीप की स्थिति कुछ अलग नहीं है. 2017 में डेब्यू करने वाले इस स्पिनर को 2026 में भारत के 40 टी20 मैचों में से सिर्फ छह में खेलने का मौका मिला.

इनमें तीन मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ साल की शुरुआत में हुई घरेलू सीरीज के थे. टी20 वर्ल्ड कप में उन्हें एक मुकाबला खेलने को मिला, जबकि वेस्टइंडीज के खिलाफ हालिया सीरीज में दो मैच खेले.इन छह मैचों में कुलदीप ने 9.36 की इकोनॉमी से आठ विकेट लिए हैं. उनके पूरे टी20 इंटरनेशनल करियर की बात करें तो वह 56 मैचों में 14.2 के एवरेज और 7.1 की इकोनॉमी से 98 विकेट हासिल कर चुके हैं.

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