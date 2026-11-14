गोरखपुर में रूई-गद्दे की दुकान में लगी भीषण आग, घरों में फंसे बच्चों को पुलिस ने बचाया, 2 घंटे बाद बुझी आग

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शुक्रवार देर रात एक रूई और गद्दे की दुकान में अचानक आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के घरों में रहने वाले लोग घबरा गए. घरों से चीखने-चिल्लाने की आवाजें आने लगीं. इस बीच कैंट पुलिस ने पड़ोस के घरों में फंसे बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला. घटना का वीडियो भी सामने आया है.

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मामला कैंट थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर चौराहे का है. यहां मोहम्मद ओवैसी की रूई-गद्दे की दुकान है. शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे दुकान में रखी रूई में आग लग गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. दुकान में रूई और गद्दे होने की वजह से आग तेजी से फैलने लगी. कुछ ही देर में लपटें आसपास के इलाके तक पहुंच गईं. आग का विकराल रूप देखकर आसपास के घरों में रहने वाले लोग घबरा गए. लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे.

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आसपास के लोगों ने खबर पुलिस को दी. खबर मिलने के कुछ देर बाद कैंट पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई. वहां पर आसपास के घरों में कुछ बच्चे फंसे हुए थे. पुलिसकर्मियों ने देखा तो उन्हें तुरंत सुरक्षित बाहर निकालकर दूसरी जगह पहुंचाया. इस दौरान इलाके में काफी अफरातफरी का माहौल रहा.

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करीब 20 मिनट बाद पहुंचीं दमकल की गाड़ियां

आग की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई. करीब 20 मिनट बाद दमकल की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया. फायर कर्मियों ने करीब दो घंटे तक मशक्कत की. इसके बाद आग पर काबू पाया जा सका. राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई व्यक्ति चपेट में नहीं आया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें आग की लपटें और मौके पर लोगों की भीड़ देखी जा सकती है. पुलिस और दमकल की टीम ने मिलकर हालात संभाले.

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