टूटेगी 2 साल की सुस्ती... भारतीय शेयर बाजार Bull Run के लिए तैयार? मिले 3 बड़े संकेत

भारतीय शेयर बाजार से बेहतर रिटर्न की उम्मीद कर रहे निवेशकों के लिए अच्छी खबर है. विदेशी निवेशक एक बार फिर भारतीय शेयरों में पैसा लगा रहे हैं, कंपनियों के मुनाफे में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज हो रही है और शेयर बाजार का वैल्यूएशन (Valuation) भी पहले के मुकाबले आकर्षक हुआ है. करीब दो साल की अनिश्चितता के बाद ये तीनों संकेत एक साथ बाजार के पक्ष में नजर आ रहे हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारतीय शेयर बाजार एक बार फिर लंबी तेजी (Bull Run) की ओर बढ़ रहा है?

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कैपिटलमाइंड (Capitalmind) के पोर्टफोलियो मैनेजर कृष्णा अपाला का मानना है कि पिछले एक-दो हफ्तों में बाजार को लेकर विदेशी निवेशकों की सोच में बदलाव देखने को मिला है. पहले जहां निवेशक भारत के बजाय दूसरे बाजारों में पैसा लगाने को प्राथमिकता दे रहे थे, वहीं अब भारत को एक सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में देखा जा रहा है. हालांकि, उनका कहना है कि यह बदलाव लंबे समय तक बना रहेगा या नहीं, इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी.

विदेशी निवेशकों की बाजार में वापसी

भारतीय शेयर बाजार के लिए सबसे बड़ी राहत विदेशी निवेशकों की वापसी है. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने नवंबर के सिर्फ 7 कारोबारी सत्रों में भारतीय शेयरों में 60,698 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की है. कैपिटलमाइंड के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2021 के बाद लगातार 7 कारोबारी दिनों में यह सबसे बड़ी शुद्ध खरीदारी है. इससे संकेत मिलता है कि विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार को लेकर नजरिया बदल रहा है. पिछले कुछ समय से लगातार बिकवाली के बाद अब वे दोबारा भारतीय कंपनियों के शेयर खरीद रहे हैं.

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हालांकि, तस्वीर का दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है. नवंबर में हुई भारी खरीदारी के बावजूद साल 2026 में विदेशी निवेशक अब तक भारतीय बाजार से करीब 3.82 लाख करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी कर चुके हैं. यानी नवंबर की खरीदारी ने बाजार को राहत जरूर दी है, लेकिन पूरे साल का विदेशी निवेश अभी भी दबाव में है. इसके अलावा, विदेशी निवेशकों की हालिया खरीदारी का बड़ा हिस्सा बड़ी कंपनियों यानी लार्ज-कैप शेयरों में देखने को मिला है. इसका मतलब है कि बाजार में सुधार अभी सभी तरह के शेयरों तक समान रूप से नहीं पहुंचा है.

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कंपनियों की कमाई उम्मीद से बेहतर

शेयर बाजार के लिए दूसरा सकारात्मक संकेत कंपनियों के वित्तीय नतीजों से मिला है. सितंबर तिमाही यानी वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (Q2) के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं. खास बात यह है कि कंपनियों ने महंगे कच्चे तेल, अंतरराष्ट्रीय तनाव और सप्लाई चेन में रुकावटों के बावजूद अपनी कमाई में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की है. कैपिटलमाइंड के 10 नवंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक, निफ्टी 50 कंपनियों की औसत मीडियन रेवेन्यू ग्रोथ 17.4 फीसदी रही है.

वहीं, इन कंपनियों के टैक्स चुकाने के बाद मुनाफे (PAT) में 22.3 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इसी तरह, निफ्टी 500 कंपनियों की मीडियन रेवेन्यू ग्रोथ 18.6 फीसदी और मीडियन PAT ग्रोथ 20.4 फीसदी रही है. ये आंकड़े बताते हैं कि कंपनियां चुनौतीपूर्ण कारोबारी माहौल में भी अपनी कमाई बढ़ाने में सफल रही हैं. शेयर बाजार में किसी कंपनी के शेयर की कीमत लंबे समय में उसके कारोबार और मुनाफे से जुड़ी होती है. इसलिए कंपनियों के बेहतर नतीजे बाजार में निवेशकों का भरोसा बढ़ा सकते हैं.

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शेयर बाजार का वैल्यूएशन हुआ आकर्षक

भारतीय बाजार के पक्ष में तीसरा बड़ा संकेत शेयरों का मूल्यांकन है. पिछले कुछ समय में बाजार की चाल बहुत तेज नहीं रही, लेकिन इस दौरान कंपनियों की कमाई बढ़ती रही. इसका असर यह हुआ कि कई बड़े और मिडकैप शेयरों का वैल्यूएशन पहले के मुकाबले कम आकर्षक स्तर से नीचे आया है. कैपिटलमाइंड के आंकड़ों के मुताबिक, निफ्टी 50 फिलहाल अगले 12 महीनों की अनुमानित कमाई के मुकाबले करीब 18 गुना (Forward P/E) पर कारोबार कर रहा है. इसका पांच साल का मीडियन औसत 20.8 गुना है. यानी निफ्टी 50 का मौजूदा मूल्यांकन अपने ऐतिहासिक औसत से नीचे है.

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निफ्टी मिडकैप 150 का फॉरवर्ड P/E करीब 25 गुना है, जबकि इसका पांच साल का औसत 30 गुना रहा है. दूसरी तरफ, निफ्टी स्मॉलकैप 250 करीब 29 गुना के मूल्यांकन पर है, जो इसके पांच साल के औसत 28.3 गुना से थोड़ा ज्यादा है. इन आंकड़ों से साफ है कि लार्ज-कैप और मिडकैप शेयरों का मूल्यांकन अपने पुराने औसत के मुकाबले कम है. हालांकि, स्मॉलकैप शेयरों के मामले में स्थिति थोड़ी अलग है. उनका वैल्यूएशन अभी भी पांच साल के औसत से ऊपर है. इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि बाजार के सभी शेयर सस्ते हो गए हैं.

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भारतीय शेयर बाजार में फिर शुरू होगी बुल रन?

तीनों सकारात्मक संकेतों को देखते हुए बाजार में लंबी तेजी की उम्मीद बढ़ी है. विदेशी निवेशकों की खरीदारी, कंपनियों के बेहतर नतीजे और लार्ज-कैप व मिडकैप शेयरों का अपेक्षाकृत कम वैल्यूएशन बाजार को मजबूती दे सकते हैं. कृष्णा अपाला के मुताबिक, करीब दो साल के इंतजार के बाद बाजार के लिए तीन चीजें एक साथ अनुकूल हुई हैं. विदेशी निवेश के रूप में पैसा लौट रहा है, कंपनियों की कमाई मजबूत है और शेयरों का मूल्यांकन भी बहुत ज्यादा नहीं है. उनके मुताबिक, पिछले दो साल में बाजार के लिए यह सबसे बेहतर स्थितियों में से एक है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि बाजार में अब लगातार तेजी ही देखने को मिलेगी.

अमेरिका और दूसरे देशों की ब्याज दरों से जुड़े फैसले, कच्चे तेल की कीमतें, भू-राजनीतिक तनाव और विदेशी निवेशकों का रुख बाजार की दिशा प्रभावित कर सकते हैं. खुदरा निवेशकों के लिए भी इस बदलाव को समझना जरूरी है. बेहतर संकेतों के आधार पर जल्दबाजी में शेयर खरीदना या छोटी अवधि की तेजी के पीछे भागना जोखिम भरा हो सकता है. निवेश से पहले कंपनियों के कारोबार, कमाई और वैल्यूएशन को समझना जरूरी है. फिलहाल बाजार के सामने सकारात्मक माहौल जरूर बना है, लेकिन इसे टिकाऊ तेजी में बदलने के लिए कंपनियों की कमाई में बढ़ोतरी और विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी जरूरी होगी.

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