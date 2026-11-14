'मेरे भाई अजित पवार नहीं रहे तो अब मर्जर ...', NCP के विलय पर सुप्रिया सुले ने लगाया फुलस्टॉप

महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कई दिनों से NCP के दोनों गुटों के फिर से एक होने की चर्चा चल रही है. नेताओं की मुलाकातों और बयानों के बीच विलय को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे. अब NCP (शरद पवार) गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन चर्चाओं पर विराम लगा दिया है. उन्होंने साफ कहा कि अजित पवार के रहते दोनों गुटों के विलय पर बातचीत चल रही थी. यहां तक कि इसकी तारीख भी तय हो गई थी. लेकिन भाई के निधन के बाद उनकी तरफ से इस विषय पर पूर्णविराम लग गया.

और पढ़ें

इस दौरान सुप्रिया सुले ने हाथ जोड़कर कहा कि वह अब विलय के मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहतीं. उन्होंने कहा, "मेरा भाई अब नहीं रहा तो मर्जर की बातें क्या करना." उनका कहना था कि अजित पवार के जाने के बाद यह विषय उनके लिए खत्म हो गया है. उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि आगे इस बारे में सवाल पूछे जाने पर भी वह कोई जवाब नहीं देंगी.

अजित पवार के रहते तय हो गई थी तारीख

सुप्रिया सुले ने माना कि अजित पवार के साथ दोनों गुटों को फिर से एक करने पर बातचीत हुई थी. यह कोई नई चर्चा नहीं थी. दोनों पक्षों के बीच इस दिशा में बात आगे बढ़ी थी और तारीख भी तय हो गई थी. हालांकि, उन्होंने अपने बयान में विलय की तय तारीख का खुलासा नहीं किया.

Advertisement

दरअसल, जुलाई 2023 में अजित पवार ने NCP से अलग होकर अपना गुट बना लिया था. इसके बाद पार्टी दो हिस्सों में बंट गई. एक तरफ शरद पवार का गुट रहा, जबकि दूसरी तरफ अजित पवार का गुट था. बीते कुछ समय से दोनों के फिर साथ आने की चर्चा तेज थी. हाल के दिनों में दोनों पक्षों के नेताओं की मुलाकातों ने इन अटकलों को और हवा दी.

अजित पवार गुट से कोई संदेश नहीं मिला

सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि अजित पवार गुट की तरफ से उन्हें विलय को लेकर कोई फोन, मैसेज या ईमेल नहीं आया है. उन्होंने साफ किया कि उनकी जानकारी में इस बारे में कोई नया प्रस्ताव भी नहीं है. NDA में शामिल होने को लेकर भी कोई बातचीत नहीं हुई है. इस दौरान उन्होंने संजय राउत के बयान और उनके लेख पर भी प्रतिक्रिया दी. सुले ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है. संजय राउत उनके बड़े भाई जैसे हैं. उन्हें जो सही लगता है, वह लिख सकते हैं.

दूसरे मुद्दों पर भी रखी अपनी बात

परिसीमन को लेकर सुप्रिया सुले ने बताया कि सरकार ने उन्हें कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोकसभा सीटों में 50 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था. इस प्रस्ताव के साथ महिला आरक्षण पर भी उन्होंने समर्थन जताया था. उनका कहना था कि तीन महीने पहले इस मुद्दे पर उनकी जो राय थी, उसमें अब भी कोई बदलाव नहीं आया है.

Advertisement

इस दौरान जब उनसे राहुल गांधी की फोन टैपिंग को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है. वह इस बारे में राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे से बात करेंगी. अगर दोनों के फोन टैप किए गए हैं तो यह गलत है. किसी का भी फोन टैप नहीं किया जाना चाहिए.

इस तरह मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुप्रिया सुले ने NCP के विलय से लेकर परिसीमन और फोन टैपिंग तक कई मुद्दों पर अपनी बात रखी. हालांकि, विलय के सवाल पर उन्होंने साफ कर दिया कि अजित पवार के निधन के बाद यह चर्चा उनके लिए खत्म हो चुकी है.



---- समाप्त ----