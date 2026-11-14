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खूबसूरती के नाम पर सेहत से खिलवाड़! दो पाकिस्तानी ब्यूटी क्रीम को लेकर प्रशासन का अलर्ट

पाकिस्तान में बनी दो लोकप्रिय ब्यूटी क्रीम Goree Beauty Cream और Chandni Whitening Cream में निर्धारित सीमा से अधिक भारी धातुएं पाई गई हैं, जिससे स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है.

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पाकिस्तानी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मिला 'हाई लेवल' मर्करी.
पाकिस्तानी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मिला 'हाई लेवल' मर्करी.

पाकिस्तान में बनी दो चर्चित ब्यूटी क्रीम को लेकर प्रशासन ने सार्वजनिक हेल्थ अलर्ट जारी किया है. प्रशासन ने लोगों को गोरी ब्यूटी Goree Beauty Cream और Chandni Whitening Cream का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है. इन दोनों क्रीमों में निर्धारित सीमा से अधिक भारी धातुएं (Heavy Metals) पाए जाने की जानकारी सामने आई है, जो लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं.

इससे पहले आजतक और इंडिया टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इन पाकिस्तानी ब्यूटी क्रीमों से जुड़ी खबर प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी. अब फूड एंड ड्रग कंट्रोलर की ओर से इन उत्पादों को लेकर चेतावनी जारी की गई है.

बिना आयात पंजीकरण के भारतीय बाजार में बिक्री

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जानकारी के मुताबिक, पाकिस्तान में बनी Goree Beauty Cream और Chandni Whitening Cream को भारतीय बाजार में बेचने के लिए सक्षम प्राधिकरण से आयात पंजीकरण नहीं मिला है. केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) पहले ही इन उत्पादों को लेकर सार्वजनिक नोटिस जारी कर चुका है. अब प्रशासन ने भी इन कॉस्मेटिक उत्पादों को अनधिकृत बताते हुए लोगों से इन्हें खरीदने और इस्तेमाल करने से बचने की अपील की है.

क्रीम में भारी धातुओं की अधिक मात्रा, स्वास्थ्य को खतरा

प्रशासन की चेतावनी के मुताबिक, इन दोनों ब्यूटी क्रीम में निर्धारित मानकों से अधिक भारी धातुएं मौजूद हैं. इनके इस्तेमाल से शरीर पर विषाक्त प्रभाव पड़ सकते हैं. ऐसे में त्वचा को गोरा बनाने और सुंदरता बढ़ाने के नाम पर बेची जाने वाली ये क्रीम उपभोक्ताओं की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने पहले से ये क्रीम खरीद रखी हैं, वे तत्काल इनका इस्तेमाल बंद कर दें.

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बाजार में बिकती दिखें तो प्रशासन को दें सूचना

प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि अगर Goree Beauty Cream या Chandni Whitening Cream किसी दुकान या बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध दिखाई दें, तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित प्रशासन या जिले के ड्रग इंस्पेक्टर को दें. इन उत्पादों की बिक्री से जुड़ी शिकायत ईमेल आईडी 'cfdamp\@rediffmail.com' पर भी की जा सकती है.

कॉस्मेटिक उत्पाद खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

प्रशासन ने उपभोक्ताओं को कॉस्मेटिक उत्पाद खरीदते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है. किसी भी ब्यूटी क्रीम या दूसरे कॉस्मेटिक उत्पाद को खरीदने से पहले उसका निर्माण लाइसेंस नंबर, निर्माता का नाम और पता, बैच नंबर, निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट जरूर जांचें. इसके अलावा विदेश से आयात किए गए कॉस्मेटिक उत्पादों पर आयात पंजीकरण या लाइसेंस से जुड़ी जानकारी होना भी जरूरी है.

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इन दोनों पाकिस्तानी ब्यूटी क्रीमों को न खरीदें और यदि पहले से इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे तुरंत बंद कर दें.

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