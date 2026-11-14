Munawar Faruqui Emotional: 'घर में खुद को किया बंद, नमाज पढ़ते हुए रोया', मुनव्वर फारूकी ने सानिया मिर्जा के सामने खोला दूसरी शादी का राज

कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी फैंस के दिलों पर राज करते हैं. उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. लेकिन 'बिग बॉस 17' जीतने के बाद उन्होंने निजी जिंदगी में काफी उतार-चढ़ाव देखे. काफी मुश्किलों का सामना किया. अब मुनव्वर ने खुलासा किया है कि एक समय ऐसा था जब उन्होंने खुद को 3-4 दिनों के लिए घर में बंद कर लिया था और नमाज पढ़ते हुए वो फूट-फूटकर रोते थे.

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मुनव्वर का छलका दर्द

मुनव्वर ने बताया कि बिग बॉस जीतने के बाद शोहरत, पैसा और काम के कई बेहतरीन ऑफर्स मिलने के बावजूद वो खुश रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे. अपनी उस समय की जिंदगी से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे.

सानिया मिर्जा के पॉडकास्ट में बात करते हुए मुनव्वर ने बताया कि शो के बाद अचानक मिली शोहरत और पब्लिक अटेंशन ने उनकी मानसिक शांति पर नेगेटिव असर डाला. उन्होंने बताया कि फरवरी से अप्रैल 2024 के बीच का समय उनके लिए काफी चुनौतियों से भरा था, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ लगातार लोगों की नजरों में बनी हुई थी.

मुनव्वर ने बताया कि 'बिग बॉस 17' जीतने से उन्हें भले ही प्रोफेशनली सक्सेस मिली, लेकिन इसके साथ मिलने वाली अटेंशन उनके और उनके बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी. उन्होंने कहा कि जीत के महज दो से ढाई महीने के अंदर ही वो अपने फैसलों पर सवाल उठाने लगे थे.

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मुश्किल दिनों को याद करते हुए मुनव्वर ने कहा- मुझे एहसास हुआ कि मैंने 'बिग बॉस' जीता है, इसलिए मुझे काम के इतने ऑफर्स आ रहे हैं. आर्थिक रूप से सब कुछ ठीक था. लेकिन मुझे जो अटेंशन मिल रही थी, वो मेरे लिए अच्छी नहीं थी.

क्यों घर में बंद हो गए थे मुनव्वर?

अपना दर्द बयां करते हुए मुनव्वर बोले- मुझे 2-2.5 महीने के अंदर ही इस बात का एहसास हो गया था कि यह मेरे या मेरे बच्चे के लिए सही नहीं है. मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी. मेरी बहनें और परिवार था. मैं अपनी नमाज पढ़ते हुए रोता था और लाइफ में सेटल होने की दुआ मांगता था.

'मैंने खुद को 3-4 दिनों के लिए एक लिविंग रूम में बंद कर लिया था. बाहर दुनिया मेरा इंतजार कर रही थी, सब कुछ इतना अच्छा था. लेकिन मुझे एहसास हुआ कि जैसे ही मैं बाहर कदम रखता था, मुझे खुद से नफरत होने लगती थी. मुझे वो जिंदगी पसंद नहीं थी और यह इस बात का इशारा था कि मैं शादी करना चाहता था.'

कैसे हुई दूसरी शादी?

बातचीत के दौरान मुनव्वर ने यह भी बताया कि उनकी मुलाकात अपनी दूसरी पत्नी महजबीन कोटवाला से कैसे हुई और उनका रिश्ता आगे कैसे बढ़ा. दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी, महजबीन उनकी दोस्त की कजिन थीं. शादी से करीब डेढ़ साल पहले वो दोनों पहली बार मिले थे.

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मुनव्वर ने कहा- जब मैं उनसे (महजबनी से) मिला, तो मैंने उन्हें तभी प्रपोज कर दिया. वो हैरान रह गई थीं. उन्होंने थोड़ा समय लिया और कहा कि वो कई बातें जानना चाहती हैं और उन्हें अपने पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी. उन्होंने एक हफ्ते तक मेरे बारे में जानकारी ली और मैं उन्हें मनाता रहा. फिर एक महीने में ही हमारी शादी हो गई.

'जब मैंने दूसरी शादी की, तो मेरी पत्नी की भी पहली शादी से एक बेटी थी. जिस दिन वो घर आईं, मैंने एक बेटी का स्वागत किया. मैं बेटी से काफी ज्यादा कनेक्टेड हूं. वो बहुत ही प्यारी बच्ची है.'

बता दें कि मुनव्वर की पहली शादी जैस्मिन से हुई थी, जिनसे उनका एक बेटा मिकाइल है. लेकिन दोनों का तलाक हो गया. इसके बाद कॉमेडियन ने मई 2024 में महजबीन से दूसरी शादी की. शादी के बाद कपल ने मई 2026 में अपनी बेटी बरीरा का वेलकम किया था. मुनव्वर अब परिवार संग खुशहाल लाइफ जी रहे हैं.

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