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Ajwain Roti Recipe: आटा गूंथते समय मिलाएं ये मसाला, रोटी बनेगी टेस्टी और हेल्दी

Ajwain Roti Recipe: रोजाना एक जैसी सादी रोटी खाकर बोर हो गए हैं तो इस बार खाने में कुछ नया ट्राई कर सकते हैं. आज हम आपको अजवाइन की रोटी बनाना बताएंगे जो खाने में टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्दी भी होती है. आप इसे दही, हरी चटनी, अचार या अपनी पसंद की सब्जी के साथ परोस सकते हैं.

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अजवाइन की टेस्टी रोटी (Photo- ITG)
अजवाइन की टेस्टी रोटी (Photo- ITG)

Ajwain Roti Recipe: भारतीय रसोई में कई ऐसे मसाले मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है. अजवाइन भी इन्हीं में से एक है. इसका इस्तेमाल आमतौर पर सब्जी, पराठे और कई तरह के स्नैक्स बनाने में किया जाता है. अजवाइन अपने  खास स्वाद और खुशबू के लिए जानी जाती है. इसके अलावा, इसे पाचन के लिए भी अच्छा माना जाता है.

अगर आप रोजाना एक जैसी सादी रोटी खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो इस बार अजवाइन की रोटी बना सकते हैं. यह खाने में टेस्टी होती है और इसे बनाने के लिए ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं पड़ती. आप इसे सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर या रात के खाने तक में शामिल कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं अजवाइन रोटी कैसे बनती है और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

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2 कप गेहूं का आटा

1 छोटा चम्मच अजवाइन

1 बड़ा चम्मच घी या तेल

पानी, आटा गूंथने के लिए

नमक स्वादानुसार

अजवाइन वाली रोटी बनाएं कैसे?

  1. अजवाइन की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें. इसमें अजवाइन डालकर हथेलियों से हल्का मसल लें. ऐसा करने से अजवाइन की खुशबू और स्वाद अच्छी तरह आटे में मिल जाएगा.
  2. अब इसमें घी या तेल और स्वादानुसार नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें. आटे को ढककर करीब 15 मिनट के लिए रख दें, ताकि यह अच्छी तरह सेट हो जाए.
  3. 15 मिनट बाद आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें. अब एक लोई लेकर सूखे आटे की मदद से गोल रोटी बेल लें. ध्यान रखें कि रोटी न ज्यादा मोटी हो और न ही बहुत पतली.
  4. इसके बाद गैस पर तवा गर्म करें और उस पर बेली हुई रोटी डाल दें. रोटी को एक तरफ से हल्का पकने दें, फिर पलटकर दूसरी तरफ भी सेंक लें. दोनों तरफ अच्छी तरह पकने के बाद चाहें तो रोटी पर थोड़ा घी लगा सकते हैं.
  5. इसी तरह बाकी आटे से भी रोटियां तैयार कर लें. बस आपकी स्वादिष्ट अजवाइन की रोटी बनकर तैयार है. इसे गर्मागर्म दही, हरी चटनी, अचार या अपनी पसंद की सब्जी के साथ परोसें. सादी रोटी से अलग इसका स्वाद खाने का मजा बढ़ा देगा.
---- समाप्त ----
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