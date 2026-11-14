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गांजा पुराना है या शराब? इंसान इनसे भी पहले किसका नशा करता था

कभी आपने सोचा है कि गांजे और शराब में कौनसा नशा पुराना है... हाल ही में एक रिसर्च में सामने आया है कि गांजा 2800 साल पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है.

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गांजे के 2800 साल पुराने होने के प्रमाण मिले हैं. (Photo: Pexels)
गांजे के 2800 साल पुराने होने के प्रमाण मिले हैं. (Photo: Pexels)

इंसान गांजे का नशा कम से कम 2,800 साल से कर रहा है. यह बात एक नई रिसर्च में सामने आई है. साइबेरिया में एक प्राचीन कब्रगाह की खुदाई कर रहे पुरातत्वविदों को ऐसे सबूत मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि उस दौर में लोग गांजे का इस्तेमाल उसके नशीले प्रभाव के लिए करते थे. यह खोज अब तक मिले गांजे के नशे से जुड़े पुराने सबूतों में से एक है. अभी कई साल पुराने गांजे के बीज मिले हैं,जो बताते हैं कि लोग करीब 800 ईसा पूर्व में भी गांजे के नशीले प्रभाव से परिचित थे. 

हालांकि, रिसर्च से यह साफ नहीं हो पाया कि उस समय गांजे को जलाकर धुआं लिया जाता था या किसी दूसरे तरीके से इसका सेवन किया जाता था. वैज्ञानिकों ने इसे अंतिम संस्कार से जुड़े धार्मिक अनुष्ठानों से भी जोड़कर देखा है. लेकिन इस खोज के साथ एक दिलचस्प सवाल उठता है. आखिर गांजे और शराब में कौन ज्यादा पुराना है? क्या इंसान ने पहले गांजे का नशा किया या शराब पीनी शुरू की? और शराब से भी पहले क्या इंसान किसी दूसरी चीज से नशा करता था?

गांजे से हजारों साल पुरानी है शराब की कहानी

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अगर शराब की बात करें तो इसका इतिहास गांजे के नशे के इतिहास से काफी पुराना नजर आता है. इजरायल की एक गुफा में मिले पुरातात्विक सबूत बताते हैं कि इंसान करीब 13,000 साल पहले भी बीयर जैसा किण्वित पेय तैयार कर रहा था. वहीं, शराब के इतिहास के सबसे पुराने पुरातात्विक सबूत करीब 13 हजार साल पुराने हैं. अभी तक जो सबूत मिले हैं, उनके अनुसार शराब गांजे के पहले से पी जा रही है. हालांकि, कुछ तर्क ये भी दिए जाते हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि इंसान ने गांजे का इस्तेमाल पहली बार 2,800 साल पहले ही शुरू किया था. संभव है कि गांजे का इस्तेमाल इससे भी पहले होता रहा हो, लेकिन उसके सबूत अब तक नहीं मिले हों.

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शराब से पहले क्या खाते-चबाते थे लोग?

शराब से पहले नशे की कहानी समझने के लिए हमें करीब 25 हजार साल पीछे जाना होगा. इंडोनेशिया में हुई एक पुरातात्विक रिसर्च में ऐसे सबूत मिले हैं, जो बताते हैं कि इंसान उस दौर में सुपारी यानी बेटेल नट चबाता था.  सुपारी में एरेकोलीन नाम का एक सक्रिय तत्व होता है, जो दिमाग और तंत्रिका तंत्र पर असर डालता है. यह उत्तेजक प्रभाव पैदा कर सकता है. हालांकि, इसका असर शराब या गांजे जैसा नहीं होता. इसे आज भी कई एशियाई देशों में पान के साथ चबाया जाता है.
 

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