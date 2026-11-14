Chhath Puja 2026: छठ पूजा में जरूर गाएं छठी मैया के ये 5 गीत, इनके बिना अधूरा है महापर्व!

Chhath Puja Songs: छठ महापर्व में जितना महत्व सूर्य देव को अर्घ्य देने और छठी मैया की पूजा करने का है, उतना ही खास इस पर्व के पारंपरिक गीतों का भी है. छठ पूजा के दौरान घरों से लेकर घाटों तक छठी मैया के गीत सुनाई देते हैं. इन गीतों के बिना छठ का माहौल कुछ अधूरा सा लगता है. महिलाएं कई दिन पहले से ही छठ के गीत गाना शुरू कर देती हैं. इन गीतों के जरिए महिलाएं अपनी भावनाएं और आस्था व्यक्त करती हैं. खास बात यह है कि छठ के ज्यादातर पारंपरिक गीत पीढ़ियों से गाए जा रहे हैं. आज भी गांव हो या शहर, छठ आते ही इन गीतों की गूंज सुनाई देने लगती है. छठी मैया के गीतों के बिना यह त्योहार अधूरा सा लगता है. ऐसे में अगर आप भी इस छठ पूजा को खास बनाना चाहते हैं, तो छठी मैया के इन 5 पारंपरिक गीतों को जरूर गाएं.

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1. 'हे छठी मैया'

यह छठी मैया की भक्ति में गाया जाने वाला लोकप्रिय गीत है. इसमें भक्त छठी मैया से परिवार की सुख-शांति और खुशहाली बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं. छठ के दिनों में यह गीत घरों और पूजा स्थलों पर सुनाई देता है.

पटना के घाट पर हमहु अराजिया देबई, हे छठी मैया

हम ना जईब दुसर घाट देखब ये छठी मैया

हम ना जईब दुसर घाट देखब ये छठी मैया

सुप लेल ठाड़ बाद डोम डोमिनिया, देखब हे छठी मैया

ओही सुपी अरग देवय, देखब हे छठी मैया

ओही सुपी अरग देवय, देखब हे छठी मैया

फूल लेले ठाड़ बाद मलिया मालिनिया , देखब हे छठी मैया

ओही फूले हरवा गोठय, देखब हे छठी मैया

ओही फूले हरवा गोठय, देखब हे छठी मैया

केला सेब नारियाल किन गईनी बाजारिया, देखब हे छठी मैया

ओट्ठाही लगल बड़ी देर, देखब हे छठी मैया

ओट्ठाही लगल बड़ी देर, देखब हे छठी मैया

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भूल चुक हमारी मैया, रखब ना धियानिया, देखब हे छठी मैया

हमारो अरघिया लेहब मान , देखब हे छठी मैया

हमारो अरघिया लेहब मान , देखब हे छठी मैया

पटना के घाट पर हमहु अराजिया देबई, हे छठी मैया

हम ना जईब दुसर घाट देखब ये छठी मैया

हम ना जईब दुसर घाट देखब ये छठी मैया

देखब ये छठी मैया देखब ये छठी मैया

देखब ये छठी मैया देखब ये छठी मैया देखब ये छठी मैया देखब ये छठी मैया

2. 'कांच ही बांस के बहंगिया'

छठ पूजा के सबसे लोकप्रिय लोकगीतों में इस गीत का नाम जरूर आता है. इसमें बांस से बनी बहंगी और उसमें रखे पूजा के सामान का जिक्र मिलता है.

कांच ही बांस के बहंगिया,

बहंगी लचकति जाए।

बहंगी लचकति जाए।

बात जे पुछेले बटोहिया,

बेहंगी केकरा के जाए?

बहंगी केकरा के जाए?

तू त आन्हर हउवे रे बटोहिया,

बहंगी छठी माई के जाए...

बहंगी छठी माई के जाए...

कांच ही बांस के बहंगिया,

बहंगी लचकति जाए।

बहंगी लचकति जाए।

केरवा जे फरेला घवद से,

ओह पर सुगा मेंड़राय...

ओह पर सुगा मेंड़राय...

खबरी जनइबो अदित से

सुगा देले जूठियाय

सुगा देले जूठियाय...

ऊ जे मरबो रे सुगवा धनुष से

सुगा गिरे मुरछाय...

सुगा गिरे मुरछाय...

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केरवा जे फरेला घवद से

ओह पर सुगा मेंड़राय...

ओह पर सुगा मेंड़राय…

3. 'उग हे सूरज देव'

छठ पूजा में उगते सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है. यह गीत इसी परंपरा से जुड़ा है. इसमें व्रती भगवान सूर्य से उदय होने की प्रार्थना करते हैं, ताकि उन्हें अर्घ्य दिया जा सके. सुबह के समय घाटों पर इस गीत को सुनने का अलग ही अनुभव होता है.

उगा हे सूरज देव भेल भिनसरवा

अरघ केरे बेरवा पूजन केरे बेरवा हो

बड़की पुकारे देव दुनु कर जोरवा

अरघ केरे बेरवा पूजन केरे बेरवा हो।

बाझिन पुकारे देव दुनु कर जोरवा

अरघ केरे बेरवा पूजन केरे बेरवा हो

अन्हरा पुकारे देव दुनु कर जोरवा

अरघ केरे बेरवा पूजन केरे बेरवा हो।

निर्धन पुकारे देव दुनु कर जोरवा

अरघ केरे बेरवा पूजन केरे बेरवा हो

कोढ़िया पुकारे देव दुनु कर जोरवा

अरघ केरे बेरवा पूजन केरे बेरवा हो।

लंगड़ा पुकारे देव दुनु कर जोरवा

अरघ केरे बेरवा पूजन केरे बेरवा हो

उगा हे सूरज देव भेल भिनसरवा

अरघ केरे बेरवा पूजन केरे बेरवा हो।

4. 'केलवा के पात पर उगेलन सूरज देव'

यह छठ का बेहद लोकप्रिय पारंपरिक गीत है. इसमें केले के पत्ते और सूर्य देव की पूजा का जिक्र किया गया है. यह गीत छठ पर्व की परंपरा और लोगों की श्रद्धा को दर्शाता है.

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केलवा के पात पर उगे लन सुरुजमल झांके झुके

के करेलू छठ बरतिया से झांके झुके

हम तोहसे पूछी बरतिया ए बरतिया के केकरा लागी

के करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी

हमरो जे बेटवा तोहन अइसन बेटावा से उनके लागी

से करेली छठ बरतिया से उनके लागी

अमरूदिया के पात पर उगे लन सुरुजमल झाके झुके

के करेलू छठ बरतिया से झाके झुके

हम तोहसे पूछी बरतिया ए बरतिया के केकरा लागी

के करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी

हमरो जे स्वामी तोहन अइसन स्वामी से उनके लागी

से करेली छठ बरतिया के उनके लागी

नारियर के पात पर उगे लन सुरुजमल झाके झुके

के करेली छठ बरतिया से झांके झुके

हम तोहसे पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी

के करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी

हमरो जे बेटी तोहन बेटिया से उनके लागी

से करेली छठ बरतिया से उनके लागी

5. 'पहिले पहिल छठी मैया'

इस गीत में छठी मैया के प्रति भक्तों की श्रद्धा और विश्वास झलकता है. खासकर नए व्रतियों के लिए छठ का पहला अनुभव बहुत भावुक होता है. ऐसे में यह गीत उनकी आस्था और पूजा से जुड़ी भावनाओं को व्यक्त करता है.

पहिले पहिल हम कईनी

छठी मईया व्रत तोहार ।

करिहा क्षमा छठी मईया

भूल-चूक गलती हमार ।

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सब के बलकवा के दिहा

छठी मईया ममता-दुलार ।

पिया के सनईहा बनईहा

मईया दिहा सुख-सार ।

नारियल-केरवा घोउदवा

साजल नदिया किनार ।

सुनिहा अरज छठी मईया

बढ़े कुल-परिवार ।

घाट सजेवली मनोहर

मईया तोरा भगती अपार ।

लिहिएं अरग हे मईया

दिहीं आशीष हजार ।

पहिले पहिल हम कईनी

छठी मईया व्रत तोहर।

करिहा क्षमा छठी मईया

भूल-चूक गलती हमार ।





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