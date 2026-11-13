India vs New Zealand 4th ODI records: न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में शुक्रवार (13 नवंबर) टीम इंडिया की ऐसी दुर्गति हुई, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा. माउंट माउंगानुई में भारतीय टीम 334 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 89 रन पर सिमट गई. न्यूजीलैंड ने यह मुकाबला 244 रन से जीत लिया. यह वनडे क्रिकेट में रनों के लिहाज से भारत की दूसरी सबसे बड़ी हार है.

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भारत का वनडे में सबसे कम स्कोर 54 रन है, जो उसने साल 2000 में शारजाह में श्रीलंका के खिलाफ बनाया था. अगर भारतीय टीम इस मुकाबले में 88 रन या उससे कम पर सिमटती तो इस शर्मनाक रिकॉर्ड की बराबरी कर लेती. भारत इससे पहले 63, 78, 79 और 88 रन पर भी ऑलआउट हो चुका है. न्यूजीलैंड के खिलाफ 2010 में दांबुला में 88 रन और 2019 में हैमिल्टन में 92 रन पर भारतीय पारी सिमटी थी.

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भारत की दूसरी सबसे बड़ी हार, न्यूजीलैंड की भी दूसरी सबसे बड़ी जीत

244 रन की हार भारत की वनडे इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी हार है. इससे पहले टीम इंडिया को 2000 में श्रीलंका ने शारजाह में 245 रन से हराया था. भारत की अन्य बड़ी हार में 2015 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुंबई में 214 रन, 2004 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 208 रन और 1975 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में 202 रन शामिल हैं.

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वहीं, न्यूजीलैंड के लिए भी यह वनडे इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत है. कीवी टीम ने 2008 में एबरडीन में आयरलैंड को 290 रन से हराया था. इसके बाद अब भारत के खिलाफ 244 रन की जीत दर्ज की. न्यूजीलैंड ने 2004 में अमेरिका को 210 रन और 1986 में ऑस्ट्रेलिया को 206 रन से हराया था. 2017 में क्राइस्टचर्च में वेस्टइंडीज के खिलाफ उसे 204 रन से जीत मिली थी.

मैट हेनरी ने एक साथ बनाए कई रिकॉर्ड

इस मुकाबले के सबसे बड़े हीरो मैट हेनरी रहे. उन्होंने 27 रन देकर 6 विकेट झटके. भारत के खिलाफ वनडे में न्यूजीलैंड के किसी गेंदबाज का यह दूसरा सर्वश्रेष्ठ 6 विकेट वाला प्रदर्शन है. इससे पहले शेन बॉन्ड ने 2005 में बुलावायो में 19 रन देकर 6 विकेट लिए थे.

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हेनरी ने भारत के खिलाफ वनडे में चौथी बार पारी में 4 या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा किया. इस मामले में वह रवि रामपॉल, अजंता मेंडिस और ब्रेट ली जैसे गेंदबाजों की बराबरी पर हैं. इन सभी ने भारत के खिलाफ वनडे में चार-चार बार ऐसा किया है.

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न्यूजीलैंड के लिए वनडे में सबसे ज्यादा पांच विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाजों की सूची में हेनरी अब चार बार के प्रदर्शन के साथ शेन बॉन्ड के बराबर पहुंच गए हैं. इस सूची में ट्रेंट बोल्ट 6 बार और सर रिचर्ड हेडली 5 बार ऐसा कर चुके हैं. टिम साउदी के नाम 3 पांच विकेट हॉल हैं.

हेनरी न्यूजीलैंड के उन गेंदबाजों में भी शामिल हो गए हैं, जिन्होंने किसी एक टीम के खिलाफ वनडे में एक से ज्यादा बार पांच विकेट हॉल लिया है. भारत के खिलाफ उनके नाम अब दो ऐसे प्रदर्शन हैं. शेन बॉन्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन बार, जबकि ट्रेंट बोल्ट ने ऑस्ट्रेलिया और बेन सियर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ दो-दो बार यह उपलब्धि हासिल की है.

2025 से हेनरी का शानदार प्रदर्शन

मैट हेनरी ने 2025 से अब तक 14 वनडे मुकाबलों में 37 विकेट लिए हैं. इस दौरान उनका एवरेज 16.29 और स्ट्राइक रेट 19.6 रहा है. इकोनॉमी रेट 4.97 का है.

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चौथे वनडे में उनकी गेंदबाजी का अंदाज भी देखने लायक रहा. उन्होंने गुड लेंथ और बैक ऑफ लेंथ पर कुल 40 गेंदें डालीं और इन पर 5 विकेट हासिल किए, जबकि इन गेंदों पर बल्लेबाज सिर्फ 5 रन बना सके. गुड लेंथ पर उन्होंने 26 गेंदों में 2 रन देकर 3 विकेट और बैक ऑफ लेंथ पर 14 गेंदों में 3 रन देकर 2 विकेट लिए. फुल लेंथ की 5 गेंदों पर उन्होंने 12 रन दिए, जबकि शॉर्ट गेंदों पर 13 गेंदों में 8 रन खर्च किए. ये आंकड़े वाइड गेंदों को छोड़कर हैं.

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What a performance in Tauranga 👌 Matt Henry with a career-best of 6/27 leads the BLACKCAPS to a 244 run win. 📸 @PhotosportNZ https://t.co/rkQq4rEDMs — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 13, 2026

पहले पावरप्ले में ही तय हो गया था मैच

इस मुकाबले का रुख दोनों पारियों के पहले पावरप्ले में ही बदल गया था. न्यूजीलैंड ने बिना विकेट गंवाए 72 रन बना लिए थे. इस दौरान भारत ने दूसरे ओवर में विल यंग के दो कैच छोड़े. यंग ने आगे चलकर शतक जड़ दिया. दूसरी पारी में हेनरी ने पहले ही ओवर में रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को शून्य पर आउट करके भारत को 0/3 पर पहुंचा दिया.

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इस मैच में न्यूजीलैंड की परिस्थितियां बल्लेबाजी के लिए बेहतर थीं और संभवत: पूरी सीरीज में सबसे अच्छी थीं, लेकिन मुकाबला एकतरफा हो गया. हेनरी ने इस प्रदर्शन से टेस्ट सीरीज से पहले जरूरी मैच प्रैक्टिस भी हासिल कर ली. हालांकि, वह पांचवें और आखिरी वनडे के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. दोनों टीमें रविवार, 15 नवंबर को इसी मैदान पर सीरीज के पांचवें और आखिरी मुकाबले में आमने-सामने होंगी.

New Zealand win the 4th ODI by 244 runs. We go again for the 5th and final ODI on Sunday with #TeamIndia leading the series 2-1. Scorecard ▶️ https://t.co/5IIzn3UMi2 #NZvIND https://t.co/a9HZSGxfQK — BCCI (@BCCI) November 13, 2026

IND vs NZ 4th ODI: मैच में बने सभी बड़े रिकॉर्ड्स

- भारत की दूसरी सबसे बड़ी वनडे हार: न्यूजीलैंड ने भारत को 244 रन से हराया. इससे पहले भारत 2000 में शारजाह में श्रीलंका के खिलाफ 245 रन से हारा था.

- न्यूजीलैंड की दूसरी सबसे बड़ी वनडे जीत: कीवी टीम की सबसे बड़ी जीत 2008 में आयरलैंड के खिलाफ 290 रन की रही थी. भारत के खिलाफ 244 रन की जीत अब उसकी दूसरी सबसे बड़ी जीत है.

- भारत का छठा सबसे कम वनडे स्कोर: टीम इंडिया 89 रन पर ऑलआउट हुई. भारत का सबसे कम स्कोर 54 रन है, जो उसने 2000 में श्रीलंका के खिलाफ बनाया था.

- सबसे कम स्कोर के रिकॉर्ड से बचा भारत: भारत का न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे कम स्कोर 88 रन है. टीम इंडिया 89 रन पर सिमटकर इस रिकॉर्ड की बराबरी करने से बच गई.

- भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड का दूसरा 6 विकेट हॉल: मैट हेनरी ने 27 रन देकर 6 विकेट लिए. इससे पहले शेन बॉन्ड ने 2005 में बुलावायो में 19 रन देकर 6 विकेट लिए थे.

- भारत के खिलाफ चौथी बार 4+ विकेट: मैट हेनरी ने भारत के खिलाफ वनडे में चौथी बार एक पारी में 4 या उससे ज्यादा विकेट लिए. इस मामले में उन्होंने रवि रामपॉल, अजंता मेंडिस, ब्रेट ली और आकिब जावेद की बराबरी की.

- न्यूजीलैंड के लिए चौथा सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल: हेनरी के नाम अब वनडे में 4 पांच विकेट हॉल हैं. उनसे आगे ट्रेंट बोल्ट (6) और सर रिचर्ड हेडली (5) हैं. शेन बॉन्ड के नाम भी 4 पांच विकेट हॉल हैं.

- भारत के खिलाफ दूसरी बार 5 विकेट हॉल: हेनरी न्यूजीलैंड के ऐसे गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ वनडे में दो बार पांच विकेट हॉल लिया है.

- 2025 से हेनरी का शानदार प्रदर्शन: उन्होंने 14 वनडे मैचों में 37 विकेट लिए हैं. उनका औसत 16.29, स्ट्राइक रेट 19.6 और इकॉनमी रेट 4.97 रहा है.

- पहले ओवर में तीन बड़े शिकार: हेनरी ने पहले ही ओवर में रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को शून्य पर आउट कर दिया. भारत का स्कोर 0/3 हो गया था.

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भारत के सबसे कम वनडे स्कोर

रन विरोधी टीम मैदान साल 54 श्रीलंका शारजाह 2000 63 ऑस्ट्रेलिया सिडनी 1981 78 श्रीलंका कानपुर 1986 79 पाकिस्तान सियालकोट 1978 88 न्यूजीलैंड दांबुला 2010 89 न्यूजीलैंड माउंट माउंगानुई 2026 91 साउथ अफ्रीका डरबन 2006 92 न्यूजीलैंड हैमिल्टन 2019

वनडे में भारत की सबसे बड़ी हार (रनों के अंतर से)



रन विरोधी टीम मैदान साल 245 श्रीलंका शारजाह 2000 244 न्यूजीलैंड माउंट माउंगानुई 2026 214 साउथ अफ्रीका मुंबई 2015 208 ऑस्ट्रेलिया सिडनी 2004 202 इंग्लैंड लॉर्ड्स 1975 200 न्यूजीलैंड दांबुला 2010

वनडे में न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी जीत

रन विरोधी टीम मैदान साल 290 आयरलैंड एबरडीन 2008 244 टीम इंड‍िया माउंट माउंगानुई 2026 210 अमेरिका द ओवल 2004 206 ऑस्ट्रेलिया एडिलेड 1986 204 वेस्टइंडीज क्राइस्टचर्च 2017

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