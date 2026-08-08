बाबर आजम ने इरफान पठान को दिखाया था 'एटीट्यूड'? वायरल तस्वीर का सच अब सामने आया

भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और ट्रोलिंग से जुड़ा हैरान करने वाला किस्सा साझा किया है. यह मामला वनडे वर्ल्ड कप 2023 के दौरान पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम से जुड़ा था. उस समय एक तस्वीर के सहारे दावा किया गया कि इरफान पाकिस्तानी कप्तान का इंटरव्यू लेने पहुंचे थे, लेकिन बाबर ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया.

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अब इरफान पठान ने बताया है कि वह तस्वीर ही फर्जी थी और उनके चेहरे को किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर पर फोटोशॉप किया गया था. जियोहॉटस्टार पर बातचीत के दौरान पठान ने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी के नाम से गलत बयान जोड़ना और फिर उसे वायरल कर देना आम बात हो गई है. उनके साथ भी ऐसा ही हुआ और मनगढ़ंत कहानी को लाखों लोगों ने सच मान लिया.

इरफान पठान के मुताबिक पाकिस्तान के एक मीडिया संस्थान ने खबर चलाई कि वह बाबर आजम का इंटरव्यू लेने गए थे. कहानी में दावा किया गया कि बाबर ने उनसे बात करने से मना करते हुए कथित तौर पर कहा कि पठान पाकिस्तान को ट्रोल करते हैं, इसलिए वह उन्हें इंटरव्यू नहीं देंगे.

पाकिस्तानी मीडिया ने झूठ फैलाया

इरफान पठान ने अब इस दावे को पूरी तरह झूठा करार दिया. उन्होंने कहा, 'हमारे पड़ोसी देश की मीडिया ने एक बार खबर चलाई कि मैं बाबर आजम का इंटरव्यू लेने गया था और उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह हमारे देश को ट्रोल करता है, इसलिए मैं उसे इंटरव्यू नहीं दूंगा. यह पूरी तरह झूठ था.'

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इस फेक न्यूज को विश्वसनीय दिखाने के लिए एक तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था. इरफान पठान ने बताया कि असली तस्वीर में वह नहीं, बल्कि एक युवा बांग्लादेशी पत्रकार था. वह पहली बार मैदान पर रिपोर्टिंग के लिए पहुंचा था और उसने बाबर आजम से इंटरव्यू की कोशिश की थी, लेकिन उसे बातचीत का मौका नहीं मिला. इसके बाद तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई और उस रिपोर्टर के चेहरे की जगह इरफान पठान का चेहरा लगा दिया गया. पठान के मुताबिक, इसी एडिटेड फोटो को बाबर से जुड़ी मनगढ़ंत कहानी के साथ सोशल मीडिया पर फैलाया गया.

इरफान पठान ने बताया कि मामला सिर्फ कुछ सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित नहीं रहा. फर्जी तस्वीर और उसके साथ जोड़ी गई कहानी को 10 लाख से ज्यादा व्यूज मिले. बड़ी संख्या में लोगों ने बिना सच्चाई जांचे इस दावे पर भरोसा भी कर लिया. इसके बावजूद पठान ने उस समय सफाई देने से परहेज किया. उनका मानना है कि सोशल मीडिया पर हर गलत दावे का जवाब देना संभव नहीं है.

उन्होंने कहा, 'यह हर दिन होता है, लेकिन मैं जवाब नहीं देता. हर दिन हमारे नाम से या किसी खिलाड़ी के बारे में कोई न कोई झूठ बोला जाता है. अगर आप हर किसी को जवाब देते रहेंगे तो अपनी जिंदगी नहीं जी पाएंगे.'

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इरफान पठान का पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन रहा. वह 2007 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं. पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी और 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुने गए. पठान ने अपने इंटरनेशनल करियर में 301 विकेट लेने के साथ 2821 रन बनाए. IPL (इंडियन प्रीमियर लीग) में भी उन्होंने 103 मुकाबले खेले, जिसमें उनके नाम पर 80 विकेट और 1139 रन दर्ज हैं.

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