बादल बरसे, दिल्ली-NCR तर-बतर! कहीं पानी, कहीं जाम… तस्वीरों में देखें बारिश का असर

दिल्ली- ग्रेटर नोएडा,गुरुग्राम में लगाता बारिश का दौर जारी है. शनिवार(8 अगस्त) दिल्ली के कई इलाकों में बारिश के कारण सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है. ITO चौराहे पर भी बारिश के चलते ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिली.भारी मानसूनी बारिश और ऊपरी इलाकों से पानी छोड़े जाने के बाद कालिंदी कुंज-ओखला बैराज पर यमुना का जलस्तर करीब 202 मीटर पहुंच गया है.

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गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने कांवड़ यात्रा को लेकर भारी वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. यह व्यवस्था 9 अगस्त 2026 से 11 अगस्त 2026 तक लागू रहेगी. ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, श्रावण मास में शिव भक्त और कांवड़िए हरिद्वार से गंगाजल लेकर 11 अगस्त को महाशिवरात्रि पर विभिन्न धार्मिक स्थानों पर जलाभिषेक करेंगे. इस दौरान सड़कों पर कांवड़ियों और डाक कांवड़ियों की भीड़ बढ़ने के साथ यातायात का दबाव भी बढ़ने की संभावना है.

कांवड़ियों और डाक कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने भारी वाहन चालकों के लिए रूट तय किया है. दिल्ली-गुरुग्राम के रास्ते राजस्थान, झज्जर, रेवाड़ी, पटौदी, नूंह और फरीदाबाद आदि जिलों और स्थानों की ओर जाने वाले भारी वाहन केवल द्वारका एक्सप्रेसवे रोड और KMP रोड का इस्तेमाल करेंगे.

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ट्रैफिक पुलिस ने भारी वाहन चालकों से अपील की है कि वे 9 से 11 अगस्त के दौरान बताए गए रूट का इस्तेमाल करें, ताकि कांवड़ियों, डाक कांवड़ियों, आम लोगों और वाहन चालकों को यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो और यातायात का व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित किया जा सके. पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है.

फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे से जारी भारी बारिश के कारण शनिवार को 50 से ज्यादा इलाकों में जलभराव हो गया और कई जगहों पर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी. सूरजकुंड रोड पर सिद्धदाता आश्रम और एमवीएन रोड के बीच पुलिया का बड़ा हिस्सा भी धंस गया. शुक्रवार सुबह से शनिवार सुबह तक फरीदाबाद में 120 मिमी बारिश दर्ज की गई. कई अंडरपास में पानी भरने के कारण ट्रैफिक पुलिस को उन्हें बंद करना पड़ा. पुराने फरीदाबाद रेलवे अंडरपास में स्कूल बस और फॉर्च्यूनर कार पानी में फंस गई थी.

दिल्ली में 15 साल का टूट गया रिकॉर्ड



दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 को हुई भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त के पहले सात दिनों में राजधानी में कुल 127 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. यह 2011 के बाद अगस्त के पहले सप्ताह में दर्ज की गई सबसे अधिक बारिश है.

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VIDEO | Delhi: Rain lashes parts of the national capital. Visuals from Raisina Hill.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7)#Delhi #DelhiRains pic.twitter.com/pvcpRS5mG7 — Press Trust of India (@PTI_News) August 8, 2026

पिछले दो दशकों में अगस्त के पहले सात दिनों के दौरान औसतन 42 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती थी, लेकिन इस बार मॉनसून ने यह आंकड़ा काफी पीछे छोड़ दिया. भारी बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गईं और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही. इससे जल निकासी व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ गया.

VIDEO | Delhi: Heavy rainfall leads to traffic congestion at ITO intersection.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/xkk58BmHsx — Press Trust of India (@PTI_News) August 8, 2026

पुष्प विहार में 147.5 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई, जबकि छतरपुर में 131 मिलीमीटर बारिश हुई. वहीं, पालम में भी अगस्त के लिए कई वर्षों बाद 24 घंटे में हुई बारिश का उच्चतम आंकड़ा दर्ज किया गया.

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