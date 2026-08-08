scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बादल बरसे, दिल्ली-NCR तर-बतर! कहीं पानी, कहीं जाम… तस्वीरों में देखें बारिश का असर

दिल्ली-NCR में लगातार बारिश का दौर जारी है. नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम समेत दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हो रही है. ITO चौराहे पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है.

Advertisement
X
दिल्ली में बारिश से कई इलाकों में जाम की स्थिति बनी है. ( File Photo-PTI)
दिल्ली में बारिश से कई इलाकों में जाम की स्थिति बनी है. ( File Photo-PTI)

दिल्ली- ग्रेटर नोएडा,गुरुग्राम में लगाता बारिश का दौर जारी है. शनिवार(8 अगस्त) दिल्ली के कई इलाकों में बारिश के कारण सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है. ITO चौराहे पर भी बारिश के चलते ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिली.भारी मानसूनी बारिश और ऊपरी इलाकों से पानी छोड़े जाने के बाद कालिंदी कुंज-ओखला बैराज पर यमुना का जलस्तर करीब 202 मीटर पहुंच गया है.

गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने कांवड़ यात्रा को लेकर भारी वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. यह व्यवस्था 9 अगस्त 2026 से 11 अगस्त 2026 तक लागू रहेगी. ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, श्रावण मास में शिव भक्त और कांवड़िए हरिद्वार से गंगाजल लेकर 11 अगस्त को महाशिवरात्रि पर विभिन्न धार्मिक स्थानों पर जलाभिषेक करेंगे. इस दौरान सड़कों पर कांवड़ियों और डाक कांवड़ियों की भीड़ बढ़ने के साथ यातायात का दबाव भी बढ़ने की संभावना है.

gurugram

सम्बंधित ख़बरें

Delhi monsoon rain, August rainfall record
दिल्ली में मॉनसून का प्रकोप, जमकर बरसे बादल... 15 साल का रिकॉर्ड टूटा
delhi NCR rains continue
Delhi में बारिश ने तोड़ा, 15 साल का पुराना रिकॉर्ड!
Typhoon Dolphin China
100 mph की रफ्तार से आ रहा चक्रवात… चीन ने बंद किए बंदरगाह
Delhi wakes up to heavy rain as IMD issues orange alert, thunderstorms likely
9 अगस्त को इन जिलों में IMD का अलर्ट, जानें कहां बरसेंगे बादल
heavy rainfall in Delhi NCR water logging
दिल्ली NCR में बारिश बनी मुसीबत, नोएडा से गुरुग्राम तक पानी ही पानी

कांवड़ियों और डाक कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने भारी वाहन चालकों के लिए रूट तय किया है. दिल्ली-गुरुग्राम के रास्ते राजस्थान, झज्जर, रेवाड़ी, पटौदी, नूंह और फरीदाबाद आदि जिलों और स्थानों की ओर जाने वाले भारी वाहन केवल द्वारका एक्सप्रेसवे रोड और KMP रोड का इस्तेमाल करेंगे.

Advertisement

gurugram

ट्रैफिक पुलिस ने भारी वाहन चालकों से अपील की है कि वे 9 से 11 अगस्त के दौरान बताए गए रूट का इस्तेमाल करें, ताकि कांवड़ियों, डाक कांवड़ियों, आम लोगों और वाहन चालकों को यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो और यातायात का व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित किया जा सके. पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है.

फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे से जारी भारी बारिश के कारण शनिवार को 50 से ज्यादा इलाकों में जलभराव हो गया और कई जगहों पर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी. सूरजकुंड रोड पर सिद्धदाता आश्रम और एमवीएन रोड के बीच पुलिया का बड़ा हिस्सा भी धंस गया. शुक्रवार सुबह से शनिवार सुबह तक फरीदाबाद में 120 मिमी बारिश दर्ज की गई. कई अंडरपास में पानी भरने के कारण ट्रैफिक पुलिस को उन्हें बंद करना पड़ा. पुराने फरीदाबाद रेलवे अंडरपास में स्कूल बस और फॉर्च्यूनर कार पानी में फंस गई थी.

दिल्ली में 15 साल का टूट गया रिकॉर्ड
 

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 को हुई भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त के पहले सात दिनों में राजधानी में कुल 127 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. यह 2011 के बाद अगस्त के पहले सप्ताह में दर्ज की गई सबसे अधिक बारिश है.

Advertisement

पिछले दो दशकों में अगस्त के पहले सात दिनों के दौरान औसतन 42 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती थी, लेकिन इस बार मॉनसून ने यह आंकड़ा काफी पीछे छोड़ दिया. भारी बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गईं और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही. इससे जल निकासी व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ गया.

DELHI RAIN

पुष्प विहार में 147.5 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई, जबकि छतरपुर में 131 मिलीमीटर बारिश हुई. वहीं, पालम में भी अगस्त के लिए कई वर्षों बाद 24 घंटे में हुई बारिश का उच्चतम आंकड़ा दर्ज किया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Delhi-NCR में भारी बारिश से जलभराव, टूटा 15 साल का रिकॉर्ड! |
    Film Wrap: केबीसी में आमिर-सनी को मिली वॉर्निंग! क्रिकेटर को डेट करने पर मृणाल ने दी सफाई |
    प्रीति जिंटा ने किया आमिर को इग्नोर! वायरल दावे पर बरसीं एक्ट्रेस, बोलीं- ये ठीक नहीं |
    रांची: JPSC-JSSC विवाद में जयराम महतो का बड़ा ऐलान, 9 अगस्त को करेंगे निर्जला अनशन |
    Snakes In Home: रसोई में ये 6 चीजें रखने से खिंचे चले आते हैं सांप, तुरंत हटाएं वरना आपका घर बन जाएगा सांपों का अड्डा |
    राजा रघुवंशी के नाम से शुरू किया था ढाबा, अवैध शराब परोसते पकड़ाए भाई, सचिन और विपिन भेजे गए जेल |
    UPI रहेगा पूरी तरह फ्री... आम लोगों पर कोई चार्ज नहीं, मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर भी कन्फ्यूजन खत्म |
    एक तरफ शराबबंदी, दूसरी तरफ लीगल गांजा! बिहार बॉर्डर के पास नेपाल के इस शहर को खेती के लिए मिली हरी झंडी |
    Lionel Messi के पिता Jorge Messi का 68 साल में हुआ निधन, पूरी दुनिया के फुटबॉल फैंस में छाया गहरा शोक! |
    'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में एक्टिंग करने की धुन, 900 KM दूर जा पहुंचा लड़का, पुलिस ने पिता को भेजा संदेश
    Advertisement