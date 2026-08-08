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'कार नहीं, नाव लेकर निकलना चाहिए था'... बारिश के बाद नोएडा का हाल देख महिला हैरान

दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद नोएडा के सेक्टर-18 में जलभराव का वीडियो वायरल है. सड़क पर भरे पानी को देखकर एक महिला ने तंज कसते हुए कहा, "कार नहीं, नाव लेकर आना चाहिए था. वीडियो पर लोग नोएडा की तुलना गुरुग्राम से करते हुए जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

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वायरल वीडियो नोएडा के सेक्टर-18 का बताया जा रहा है (Photo:Insta/@vaishgupta)
वायरल वीडियो नोएडा के सेक्टर-18 का बताया जा रहा है (Photo:Insta/@vaishgupta)

दिल्ली-एनसीआर में बारिश शुरू होते ही जलभराव की समस्या फिर सुर्खियों में आ गई है. पिछले कुछ दिनों से गुरुग्राम और दिल्ली की पानी से लबालब सड़कों के वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. अब नोएडा का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ने बारिश के बाद सड़क की हालत दिखाते हुए शहर के ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल उठाए हैं.

वायरल वीडियो नोएडा के सेक्टर-18 का बताया जा रहा है. सड़क पर इतना पानी जमा है कि कारों और बाइक को बेहद धीमी रफ्तार से गुजरना पड़ रहा है. कई दोपहिया वाहन पानी उछालते हुए निकलते हैं, जिससे आसपास चल रहे लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है.

'ऐसा लग रहा था जैसे कार नहीं, नाव चाहिए'

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वीडियो शेयर करने वाली वैष्णवी कार के अंदर से सड़क की तस्वीरें दिखाते हुए कहती हैं कि यह सेक्टर-18 का हाल है. यहां इतना पानी भरा है कि लग रहा है कार नहीं, नाव लेकर निकलना चाहिए था. बाइक वाले गुजरते हैं तो पूरा पानी उछल जाता है. लोग नोएडा को 'डेवलप्ड' और 'प्लान्ड सिटी' कहते हैं, लेकिन बारिश के बाद यहां की तस्वीर कुछ और ही नजर आती है.उन्होंने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा-नोएडा भी गुरुग्राम बनता जा रहा है क्या? यही एक लाइन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई.

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देखें वीडियो

लोगों ने गुरुग्राम से की तुलना

महिला के इस कैप्शन के बाद कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने गुरुग्राम का जिक्र किया.कुछ यूजर्स का कहना था कि बारिश के दौरान जलभराव और ट्रैफिक जाम की वजह से गुरुग्राम अक्सर चर्चा में रहता है और अब नोएडा की हालत भी वैसी ही दिखाई देने लगी है.

नोएडा की हाल पर देखिए ये रिपोर्ट

सोशल मीडिया पर आईं मजेदार प्रतिक्रियाएं

वीडियो पर लोगों ने मजाकिया अंदाज में भी खूब कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा कि लगता है अब बोट सर्विस शुरू होने वाली है.दूसरे यूजर ने लिखा कि वेलकम टू वेनिस... नोएडा एडिशन.एक अन्य यूजर ने तंज कसते हुए कहा कि प्लान्ड सिटी तो है, लेकिन ड्रेनेज अभी भी अनप्लान्ड है.वहीं एक और यूजर ने लिखा कि अब नोएडा भी गुरुग्राम को कड़ी टक्कर दे रहा है.

यह वीडियो एक बार फिर मानसून के दौरान दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में जलभराव और ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों को सामने ले आया है. हालांकि, सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे गंभीर समस्या बता रहे हैं, तो कुछ इस पर मजेदार मीम्स और कमेंट्स के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.


बारिश ने बढ़ाई यात्रियों की परेशानी

गुरुग्राम और दिल्ली-एनसीआर में हर बारिश के साथ जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या भी सामने आ जाती है. कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरने के कारण लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ता है. ऐसे समय में कैब और ऑटो मिलना भी मुश्किल हो जाता है. कई यात्रियों का कहना है कि डिमांड बढ़ने पर किराया अचानक कई गुना बढ़ जाता है, जबकि कई बार बुकिंग भी लगातार कैंसिल होती रहती है.

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इसी बीच गुरुग्राम की रहने वाली आस्था गोयल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उन्होंने दावा किया कि बारिश के दौरान महज 7 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक ऑटो चालक ने उनसे 800 रुपये मांग लिए. उनका यह अनुभव सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.वीडियो वायरल होने के बाद कई अन्य यूजर्स ने भी अपने अनुभव साझा किए. एक यूजर ने लिखा कि मैंने सिर्फ आधा किलोमीटर जाने के लिए 150 रुपये दिए थे.

वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि गुरुग्राम और दिल्ली-एनसीआर में अगर अपना वाहन हो तो वही सबसे बेहतर है. बारिश के दौरान कई ऑटो चालक यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाकर मनमाना किराया मांगते हैं.

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