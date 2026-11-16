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IPL 2027 में कौन संभालेगा किस टीम की कमान...रोहित शर्मा का क्या होगा? ऋषभ पंत की वापसी से उलझी दिल्ली कैपिटल्स!

आईपीएल की कुछ टीमें इस बार नए कप्तान के साथ अगला सीजन खेलने वाली है. दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और लखनऊ की टीमों को अपने कप्तान की तलाश है. इन टीमों में कई ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो कप्तानी की दावादारी पेश करते रहे हैं.

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कौन बनेगा किस टीम का कप्तान? (PHOTO: ITGD)
कौन बनेगा किस टीम का कप्तान? (PHOTO: ITGD)

आईपीएल 2027 के लिए होने वाली मिनी ऑक्शन से पहले सभी फ्रेंचाइजियों को रिटेंशन लिस्ट जारी करनी है. बीसीसीआई को रिटेंशन लिस्ट सौंपने के बाद सभी टीमें ऑक्शन के जरिए कुछ नए और दमदार खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ना चाहेगी.

लेकिन लीग की चार बड़ी फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के सामने इस वक्त सबसे बड़ा सवाल कप्तान का है. इन सभी टीमों के पास कप्तानी को लेकर जबरदस्त पहेली सुलझाने की चुनौती है, क्योंकि आने वाला फैसला उनके लंबे समय के भविष्य को तय करेगा. 

हार्दिक पंड्या के पंजाब किंग्स में जाने के बाद मुंबई इंडियंस में कप्तानी की कुर्सी फिर से खाली हो गई है. फ्रेंचाइजी के सामने यह तय करना है कि क्या वे पांच बार खिताब जिताने वाले रोहित शर्मा को दोबारा कप्तान बनाएंगे या किसी युवा चेहरे को कमान सौंपेंगे?

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रोहित सबसे सुरक्षित और अनुभवी विकल्प हैं, जो टीम के हर खिलाड़ी को अच्छी तरह जानते हैं. वहीं दूसरी तरफ युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा का नाम भी भविष्य के कप्तान के रूप में आगे चल रहा है. अब देखना यह है कि मुंबई एक सीजन के अनुभव को चुनती है या भविष्य के निवेश पर दांव लगाती है.

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रहाणे के बाद कौन संभालेगा कमान?

अजिंक्य रहाणे के संन्यास के बाद केकेआर के सामने नया कप्तान ढूंढने की बड़ी चुनौती है, खासकर तब जब 2026 में टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था और वे सातवें स्थान पर रहे थे. उप-कप्तान रिंकू सिंह इस रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंचाइजी के साथ उनका पुराना और मजबूत नाता है. 

हालांकि, एक सीनियर खिलाड़ी होने और हाई-प्रेशर टी20 लीग में कप्तानी करने की जिम्मेदारी संभालने में जमीन-आसमान का फर्क होता है. टीम प्रबंधन को यह तय करना होगा कि क्या रिंकू ही वो खिलाड़ी हैं जिन पर दांव लगाया जाए या किसी अनुभवी चेहरे को कमान सौंपी जाए.

पंत के जाने के बाद खाली जगह

एलएसजी के पास कप्तानी का मामला सबसे स्पष्ट लेकिन पेचीदा है. ऋषभ पंत के दिल्ली कैपिटल्स में वापस लौटने के बाद और टीम के लगातार दो सीजन से प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाने के कारण इस बार कोई जोखिम नहीं लिया जा सकता.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव रखने वाले एडेन मार्करम कप्तानी की रेस में मजबूत दावेदार हैं. इसके अलावा निकोलस पूरन और मिचेल मार्श के नामों पर भी चर्चा चल रही है. टीम को एक ऐसा कप्तान चाहिए जो मैदान पर सही फैसले ले सके.

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यह भी पढ़ें: पूर्व IPL चेयरमैन और भगोड़े ललित मोदी को मिली ब्रिटेन की नागरिकता, बोले- UK ही अब मेरा घर

अक्षर, पंत या राहुल? 

दिल्ली कैपिटल्स की स्थिति इन सभी में सबसे ज्यादा दिलचस्प और उलझी हुई है. उन्होंने ऋषभ पंत को वापस तो बुला लिया है, लेकिन 2026 में टीम की कमान संभालने वाले अक्षर पटेल भी टीम का हिस्सा हैं.

यह भी पढ़ें: IPL 2027: मुंबई इंडियंस को मिला बुमराह का 'बारूदी' जोड़ीदार, पंजाब किग्स ने हार्दिक पंड्या पर खेला बड़ा जुआ... कौन होगा फायदे में?

पंत पहले भी दिल्ली की कप्तानी कर चुके हैं. ऐसे में उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया जा सकता है. इसके अलावा केएल राहुल का विकल्प भी टेबल पर है. ऐसे में मुख्य कोच सौरव गांगुली और सहायक कोच युवराज सिंह की नई कोचिंग जोड़ी इस पर अंतिम फैसला लेगी.

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