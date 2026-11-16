IPL 2027 में कौन संभालेगा किस टीम की कमान...रोहित शर्मा का क्या होगा? ऋषभ पंत की वापसी से उलझी दिल्ली कैपिटल्स!

आईपीएल 2027 के लिए होने वाली मिनी ऑक्शन से पहले सभी फ्रेंचाइजियों को रिटेंशन लिस्ट जारी करनी है. बीसीसीआई को रिटेंशन लिस्ट सौंपने के बाद सभी टीमें ऑक्शन के जरिए कुछ नए और दमदार खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ना चाहेगी.

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लेकिन लीग की चार बड़ी फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के सामने इस वक्त सबसे बड़ा सवाल कप्तान का है. इन सभी टीमों के पास कप्तानी को लेकर जबरदस्त पहेली सुलझाने की चुनौती है, क्योंकि आने वाला फैसला उनके लंबे समय के भविष्य को तय करेगा.

हार्दिक पंड्या के पंजाब किंग्स में जाने के बाद मुंबई इंडियंस में कप्तानी की कुर्सी फिर से खाली हो गई है. फ्रेंचाइजी के सामने यह तय करना है कि क्या वे पांच बार खिताब जिताने वाले रोहित शर्मा को दोबारा कप्तान बनाएंगे या किसी युवा चेहरे को कमान सौंपेंगे?

रोहित सबसे सुरक्षित और अनुभवी विकल्प हैं, जो टीम के हर खिलाड़ी को अच्छी तरह जानते हैं. वहीं दूसरी तरफ युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा का नाम भी भविष्य के कप्तान के रूप में आगे चल रहा है. अब देखना यह है कि मुंबई एक सीजन के अनुभव को चुनती है या भविष्य के निवेश पर दांव लगाती है.

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The trade confirmation you have been waiting for is HERE! Two marquee #TeamIndia stars, two franchise and a blockbuster trade 🎇 Hardik Pandya heads to @PunjabKingsIPL and Arshdeep Singh moves to @mipaltan. 📌 Hardik will join #PBKS at a revised fee of INR 18 crore, up from 16.5 crores. 📌 Arshdeep will join #MI at his existing fee of INR 18 crore Details ▶️ https://t.co/i4RpaGg2BE #TATAIPL2027 — IndianPremierLeague (@IPL) November 11, 2026

रहाणे के बाद कौन संभालेगा कमान?

अजिंक्य रहाणे के संन्यास के बाद केकेआर के सामने नया कप्तान ढूंढने की बड़ी चुनौती है, खासकर तब जब 2026 में टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था और वे सातवें स्थान पर रहे थे. उप-कप्तान रिंकू सिंह इस रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंचाइजी के साथ उनका पुराना और मजबूत नाता है.

🚨 News 🚨 @ChennaiIPL and @SunRisers have completed a four-player trade ahead of #TATAIPL 2027. Liam Livingstone (INR 6 Crore, revised fee) and Jack Edwards (INR 3 Crore) move to #CSK, while Khaleel Ahmed (INR 4.8 Crore) and Nathan Ellis (INR 2 Crore) join #SRH. Details ▶️ https://t.co/wC0HDKvRzJ — IndianPremierLeague (@IPL) November 5, 2026

हालांकि, एक सीनियर खिलाड़ी होने और हाई-प्रेशर टी20 लीग में कप्तानी करने की जिम्मेदारी संभालने में जमीन-आसमान का फर्क होता है. टीम प्रबंधन को यह तय करना होगा कि क्या रिंकू ही वो खिलाड़ी हैं जिन पर दांव लगाया जाए या किसी अनुभवी चेहरे को कमान सौंपी जाए.

🚨 News 🚨 T. Natarajan returns to @SunRisers, Zeeshan Ansari moves to @DelhiCapitals following a player trade between the two franchises. More details 🔽 | #TATAIPL https://t.co/1fXQ3GqWPp — IndianPremierLeague (@IPL) October 14, 2026

पंत के जाने के बाद खाली जगह

एलएसजी के पास कप्तानी का मामला सबसे स्पष्ट लेकिन पेचीदा है. ऋषभ पंत के दिल्ली कैपिटल्स में वापस लौटने के बाद और टीम के लगातार दो सीजन से प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाने के कारण इस बार कोई जोखिम नहीं लिया जा सकता.

🚨 Announcement 🚨 Rishabh Pant and Kuldeep Yadav complete high-profile trade between @DelhiCapitals and @LucknowIPL. Rishabh Pant all set to rejoin #DC at INR 15 Crore whereas Kuldeep Yadav will join #LSG at INR 13.5 Crore. More Details ▶️ https://t.co/1jIKnYTSF5 #TATAIPL | @RishabhPant17 | @imkuldeep18 — IndianPremierLeague (@IPL) June 23, 2026

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव रखने वाले एडेन मार्करम कप्तानी की रेस में मजबूत दावेदार हैं. इसके अलावा निकोलस पूरन और मिचेल मार्श के नामों पर भी चर्चा चल रही है. टीम को एक ऐसा कप्तान चाहिए जो मैदान पर सही फैसले ले सके.

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अक्षर, पंत या राहुल?

दिल्ली कैपिटल्स की स्थिति इन सभी में सबसे ज्यादा दिलचस्प और उलझी हुई है. उन्होंने ऋषभ पंत को वापस तो बुला लिया है, लेकिन 2026 में टीम की कमान संभालने वाले अक्षर पटेल भी टीम का हिस्सा हैं.

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पंत पहले भी दिल्ली की कप्तानी कर चुके हैं. ऐसे में उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया जा सकता है. इसके अलावा केएल राहुल का विकल्प भी टेबल पर है. ऐसे में मुख्य कोच सौरव गांगुली और सहायक कोच युवराज सिंह की नई कोचिंग जोड़ी इस पर अंतिम फैसला लेगी.

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