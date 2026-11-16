पाइपलाइन की खुदाई के समय निकले 3 हैंड ग्रेनेड, सेना ने मौके पर ऐसे किया डिफ्यूज, VIDEO

जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में रविवार को हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया. उस समय पानी की सप्लाई वाली पाइपलाइन को बदलने के लिए खुदाई की जा रही थी. अधिकारियों के मुताबिक, ग्रेनेड जंग लगे हुए थे और उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के दुर्हामा इलाके के एक बाग से मिले.

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दरअसल, इलाके में पानी की सप्लाई वाली पुरानी पाइपलाइन को बदलने का काम चल रहा था. इसके लिए खुदाई चल रही थी. इस दौरान पॉलीथीन बैग में रखे तीन हैंड ग्रेनेड दिखाई दिए. ग्रेनेड दिखते ही इसकी सूचना पुलिस और अधिकारियों को दी गई. इसके बाद मौके पर बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया.

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बम निरोधक दस्ते ने तीनों हैंड ग्रेनेड को अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया. अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान सभी जरूरी सुरक्षा सावधानियां बरती गई. पुलिस ने भी मामले का संज्ञान लिया है.

#WATCH | Baramulla, Jammu and Kashmir: Security forces safely defused three grenades found wrapped in a polythene bag in the Durhama area of north Kashmir's Baramulla district (Source: Army) https://t.co/B4LvVjWSA4 — ANI (@ANI) November 15, 2026

ग्रेनेड को किया गया डिफ्यूज

इस कार्रवाई का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में बम निरोधक दस्ते को बरामद हैंड ग्रेनेड निष्क्रिय करते हुए देखा गया. फिलहाल तीनों ग्रेनेड को सुरक्षित रूप से डिफ्यूज कर दिया गया है. हालांकि, ये ग्रेनेड कहां कैसे पहुंचे और कितने समय से वहां थे इसे लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है. मामले में जांच की जा रही है.

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