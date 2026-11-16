scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पाइपलाइन की खुदाई के समय निकले 3 हैंड ग्रेनेड, सेना ने मौके पर ऐसे किया डिफ्यूज, VIDEO

जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के दुर्हामा इलाके में पानी की पुरानी पाइपलाइन बदलने के दौरान पॉलीथीन में रखे तीन जंग लगे हैंड ग्रेनेड मिले. पुलिस और बम निरोधक दस्ते को सूचना दी गई, तीनों ग्रेनेड को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया है.

Advertisement
X
ग्रेनेड जंग लगे हुए थे और उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के दुर्हामा इलाके के एक बाग से मिले. (Photo: X/ANI)
ग्रेनेड जंग लगे हुए थे और उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के दुर्हामा इलाके के एक बाग से मिले. (Photo: X/ANI)

जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में रविवार को हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया. उस समय पानी की सप्लाई वाली पाइपलाइन को बदलने के लिए खुदाई की जा रही थी. अधिकारियों के मुताबिक, ग्रेनेड जंग लगे हुए थे और उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के दुर्हामा इलाके के एक बाग से मिले. 

दरअसल, इलाके में पानी की सप्लाई वाली पुरानी पाइपलाइन को बदलने का काम चल रहा था. इसके लिए खुदाई चल रही थी. इस दौरान पॉलीथीन बैग में रखे तीन हैंड ग्रेनेड दिखाई दिए. ग्रेनेड दिखते ही इसकी सूचना पुलिस और अधिकारियों को दी गई. इसके बाद मौके पर बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया. 

यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर: डंपर में लाए गए शहीद SPO के शव! भावुक हुईं BJP विधायक, अफसरों पर फूटा गुस्सा

सम्बंधित ख़बरें

cheating racket busted
JKSSB परीक्षा में नकल कराने की साजिश नाकाम, 14 संदिग्ध गिरफ्तार
&K CONGRESS PRESIDENT TARIQ HAMEED KARRA
'आतंकी समझकर सेना ने मारी गोली', 2 SPO की मौत पर कांग्रेस का आरोप
सर्दियों में बर्फ से ढक जाती हैं ये जगहें (Photo- ITG)
शिमला से गुलमर्ग तक, सर्दियों में बर्फ से ढक जाती हैं देश की ये 9 जगहें
Heavy snowfall transforms Kashmir into winter wonderland as tourists throng Gulmarg.
सफेद चादर में लिपटीं कश्मीर की वादियां, देखें बर्फबारी का खूबसूरत नजारा
Heavy snowfall turns Kashmir into paradise, tourists flock to Gulmarg and Gurez.
कश्मीर में बर्फ से ढंकीं वादियां, गुलमर्ग पहुंचे पर्यटकों के चेहरे खिले

बम निरोधक दस्ते ने तीनों हैंड ग्रेनेड को अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया. अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान सभी जरूरी सुरक्षा सावधानियां बरती गई. पुलिस ने भी मामले का संज्ञान लिया है. 

ग्रेनेड को किया गया डिफ्यूज 

इस कार्रवाई का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में बम निरोधक दस्ते को बरामद हैंड ग्रेनेड निष्क्रिय करते हुए देखा गया. फिलहाल तीनों ग्रेनेड को सुरक्षित रूप से डिफ्यूज कर दिया गया है. हालांकि, ये ग्रेनेड कहां कैसे पहुंचे और कितने समय से वहां थे इसे लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है. मामले में जांच की जा रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Vishal Dadlani on Bald Look: 23 की उम्र से गंजे हैं विशाल ददलानी, शराब-सिगरेट से की तौबा, सालों बाद खोले राज |
    Aloo Momos Recipe: वेज और पनीर मोमोज से हटकर ट्राई करें आलू मोमोज, आसान है रेसिपी |
    बिना परीक्षा मिल रही नौकरी, 1 लाख से ज्यादा है सैलरी, बस इन तरीकों से होगा जाएगा चयन  |
    थूक के बर्तनों में घूमते हैं, फिर चढ़ जाते हैं मरीजों के बेड पर... बंगाल के अस्पताल में चूहों का आतंक |
    Ramayana Box Office Day 11: दुनियाभर में गूंज रहा 'राम' का नाम, धुरंधर-RRR सब छूटे पीछे! 11वें दिन रामायण ने बनाया विश्व रिकॉर्ड |
    ईंट-रेत और सीमेंट को करें टाटा! ₹5 लाख में बनेगा घर, भूकंप का भी नहीं होगा असर |
    श्रद्धा का सैलाब, आस्था की छटा, सूर्य को अर्घ्य... दिल्ली से पटना तक छठ की PHOTOS |
    ट्रंप-जिनपिंग-पुतिन की मुलाकात की तारीख आई सामने, 19 नवंबर को शेन्जेन में जुटेंगे तीनों नेता |
    Numerology: इन 2 मूलांक वालों की बातों में है जादू, पहली मुलाकात में बना लेते हैं सबको दीवाना! |
    'दिवाली पर पाकिस्तान ने गालियां दीं, मैदान पर जवाब देना चाहते थे...', यशवीर गौड़ ने खोला जोशीले जश्न का राज
    Advertisement