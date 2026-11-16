थूक के बर्तनों में घूमते हैं, फिर चढ़ जाते हैं मरीजों के बेड पर... बंगाल के अस्पताल में चूहों का आतंक

पश्चिम बंगाल से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति को दर्शाने वाली एक और चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है. मरीज अस्पताल में ठीक होने की उम्मीद के साथ भर्ती होते हैं, लेकिन अगर महिला वार्ड में बड़े-बड़े चूहे बेखौफ घूम रहे हों, तो मरीजों की सुरक्षा और साफ-सफाई का क्या होगा? उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर सब-डिविजनल अस्पताल के महिला वार्ड में बनी इस स्थिति ने हड़कंप मचा दिया है.

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आरोप है कि मरीजों के बिस्तरों के नीचे बड़े-बड़े चूहे घूम रहे हैं. इतना ही नहीं, ये चूहे थूक और कफ जमा करने वाले बर्तनों में भी घुस जाते हैं और फिर वहां से निकलकर सीधे मरीजों के बिस्तरों पर चढ़ जाते हैं. एक महत्वपूर्ण चिकित्सा केंद्र में ऐसी स्थिति सामने आने से मरीजों और उनके परिजनों में काफी घबराहट है. मरीजों के रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है.

मरीजों के परिजनों ने की ये मांग

लोगों का कहना है कि वे यहां इलाज कराने आते हैं, ठीक होकर घर लौटने की उम्मीद में, लेकिन जब महिला वार्ड में इतनी गंदगी और अव्यवस्था हो, तो वे सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? परिजनों का यह भी कहना है कि चूहों की यह समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि लंबे समय से चली आ रही है. उनका दावा है कि अस्पताल प्रशासन को कई बार बताने के बावजूद, कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है.

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अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस्लामपुर सब-डिविजनल अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण संस्थान के महिला वार्ड में ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है? अस्पताल प्रशासन मरीजों की सेहत और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कब ठोस कदम उठाएगा? मरीजों के परिजन और स्थानीय लोग अस्पताल में साफ-सफाई सुधारने और चूहों की समस्या को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग कर रहे हैं.

(इनपुट- तन्मय चक्रवर्ती)

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