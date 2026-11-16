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Vishal Dadlani on Bald Look: 23 की उम्र से गंजे हैं विशाल ददलानी, शराब-सिगरेट से की तौबा, सालों बाद खोले राज

मशहूर कंपोजर और सिंगर विशाल ददलानी पिछले कई सालों से अपने बाल्ड लुक के लिए पहचाने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय पर उनके लंबे बाल हुआ करते थे? हाल ही में उन्होंने बाल्ड लुक को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है.

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म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने खोला सीक्रेट (Photo: Instagram/vishaldadlani)
म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने खोला सीक्रेट (Photo: Instagram/vishaldadlani)

विशाल ददलानी अक्सर अपने बेबाक और विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. वो पिछले कई सालों से बाल्ड यानी गंजे लुक में नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय पर उनके लंबे बाल हुआ करते थे? उन्होंने हाल ही में अपने बाल्ड लुक के पीछे का राज खोलते हुए बताया कि आखिर क्यों उन्होंने अपने बाल मुंडवा लिए.

क्यों गंजे हुए विशाल ददलानी?

विशाल ददलानी ने नेहा धूपिया और अंगद बेदी के यूट्यूब शो 'डबल डेट' पर अपने बाल्ड लुक के बारे में बात की. अंगद ने विशाल से उनके बाल्ड लुक के बारे में पूछा. इसपर विशाल ने खुलासा किया कि 23 साल की उम्र तक उनके लंबे बाल थे. 

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विशाल ददलानी ने कहा- बहुत समय पहले मेरे लंबे बाल हुआ करते थे. मैंने 23 साल की उम्र में सिर मुंडवा लिया था. उस समय मैं बहुत ज्यादा धार्मिक हुआ करता था. एक दिन जब मैं सोकर उठा, तो मेरे मन में तिरुपति जाने और अपना सिर मुंडवाने की इच्छा हुई. सिर मुंडवाने के बाद मैंने उसी समय कसम खाई कि मैं फिर कभी अपने बाल नहीं बढ़ाऊंगा.

शराब-सिगरेट भी छोड़ी

जब नेहा धूपिया ने विशाल से सिर मुंडवाने और कभी बाल न बढ़ाने की कसम खाने के पीछे की वजह पूछी, तो विशाल ने कहा कि उनके पास इसकी कोई खास वजह नहीं है. 

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विशाल बोले- मुझे नहीं पता कि मैं ये चीजें क्यों करता हूं. यही वजह है कि मैं शराब भी नहीं पीता. जब मैं बच्चा था, तभी मैंने तय कर लिया था कि मैं शराब नहीं पिऊंगा और आज भी नहीं पीता. मेरा पूरा परिवार कभी-कभार पीता था. मैं एक सिंधी परिवार से हूं. इसलिए, वहां शराब को बुरी चीज मानने जैसा कुछ नहीं था. मुझे बस ऐसा लगा कि मुझे यह नहीं पीनी चाहिए, इसलिए मैं नहीं पीता. 

इसके अलावा विशाल ने अपने स्मोकिंग के दिनों के बारे में भी बात की. विशाल ने खुलासा किया कि वो एक समय बहुत ज्यादा सिगरेट पीते थे, लेकिन उन्होंने सिगरेट पीना धीरे-धीरे कम करने के बजाय इसे एकदम से छोड़ने का फैसला किया था. 

विशाल बोले- मैं बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता था, लेकिन मैंने इसे एक झटके में छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने इसे अभी नहीं छोड़ा, तो मैं इसे कभी नहीं छोड़ पाऊंगा. 
 

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