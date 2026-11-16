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ईंट-रेत और सीमेंट को करें टाटा! ₹5 लाख में बनेगा घर, भूकंप का भी नहीं होगा असर

House Construction In 5 Lakh Rupee: आज के समय में अपने सपनों का आशियाना तैयार कराने पर मोटा पैसा खर्च होता है, लेकिन हाउस कंस्ट्रक्शन के दौरान छोटा-छोटा चेंज लाखों रुपये बचा सकते है और घर सस्ते में बनकर तैयार हो सकता है.

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पारंपरिक डिजाइन से घर बनवाने की तुलना में होगा कम खर्च. (Photo: ITG)
पारंपरिक डिजाइन से घर बनवाने की तुलना में होगा कम खर्च. (Photo: ITG)

हर कोई चाहता है कि उसका अपना घर हो, इनमें कुछ लोग बना-बनाया अपार्टमेंट/फ्लैट खरीदना पसंद करते हैं, वहीं ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, जो प्लॉट लेकर उसपर अपने मन मुताबिक आशियाना तैयार कराने को तरजीह देते हैं. हालांकि, आज के समय में अपना घर बनवाना (House Construction) कोई मामूली बात नहीं रह गया है और ये सबसे महंगे सौदों में शामिल है. 

जहां एक ओर सरिया, सीमेंट और ईंट से लेकर अन्य बिल्डिंग मैटेरियल्स के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है. लेकिन ऐसे समय में भी अपना घर बनाना एक आम आदमी के लिए नामुमकिन नहीं है, बल्कि कुछ खास ट्रिक्स अपनाकर महज 5 लाख रुपये से भी कम में 3 कमरों का घर तैयार किया जा सकता है. आइए समझते हैं इसके लिए आखिर करना क्या होगा? 

पारंपरिक डिजाइन से हटकर बनेगा काम
सस्ता घर बनाने के लिए के लिए आपको पारंपरिक हाउस कंस्ट्रक्शन डिजाइन के बजाय लेटेस्ट स्ट्रक्चर की तरफ मुड़ना होगा, जिनमें लोड-बेअरिंग स्ट्रक्चर (Load-Bearing Structure), या फिर 'फ्लाई ऐश' मॉडल हाउस शामिल हैं. इनके जरिए किया गया साधारण बदलाव आपके लाखों रुपये की बचत कर सकता है. 

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दरअसल, इन तरीकों में सरिया, सीमेंट, ईंट का यूज कम हो जाता है, जिस पर मोटा पैसा खर्च होता है. नॉर्मल ईंट की जगह फ्लाई-ऐश ब्रिक ब्लॉक (Fly Aish Bricks) से लेकर लकड़ी के बजाय कंक्रीट की चौखट, शीशम-सागवान के बजाय सस्ती लकड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस तरीके से तैयार किए जाने वाले घर सस्त में जरूर तैयार हो सकते हैं, लेकिन मजबूती इनकी जोरदार रहती है. 

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House Construction Cost Cut

क्या है फ्लाई ऐश मॉडल?
सबसे पहले बात करते हैं Fly Aish Model House की, तो इन मॉडल घरों का सफल प्रदर्शन देश में हो चुका है, NTPC ने 'सुख' (Sukh) नाम से इस इको-हाउस को सबसे पहले नई दिल्ली के प्रगति मैदान (IITF) में दुनिया के सामने पेश किया गया था. कम कीमत पर इसके बनकर तैयार होने के पीछे सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसे तैयार करने में पारंपरिक सीमेंट, रेत या सरिया की जरूरत नहीं होती, बल्कि 80% फ्लाई ऐश (कोयले की राख) से बने इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स से बनाया जाता है. इसे बनाने में समय भी कम लगता है और ये भूकंप और खराब मौसम से भी बेअसर होता है. 

फ्लाई ऐश क्या है, कैसे होता है यूज? 
फ्लाई ऐश (Fly Ash) थर्मल पावर प्लांट में कोयले के जलने से निकली बारीक राख होती है, जिसे चूने (Lime), जिप्सम और रेत के साथ मिलाकर एक खास मिश्रण बनाया जाता है और इससे तैयार ब्लॉक्स और पैनल पारंपरिक लाल ईंटों की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत और हल्के होते हैं. इनके जरिए घर बनाने में प्री-फैब्रिकेटेड (Pre-fabricated) तकनीक यूज होती है. इन ब्लॉक-पैनल को आपस में जोड़ दिया जाता है. इससे दीवारों में सीमेंट और पानी की खपत 80% तक कम हो जाती है. 

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फ्लाई ऐश मॉडल घरों में जहां सीमेंट, सरिया और अन्य बिल्डिंग मैटेरियल का यूज कम होता है, तो वहीं समय और मजदूरी की भारी बचत होती है. खास बात ये भी है कि फ्लाई ऐश ईंट यूज करने से इसके ऊपर प्लास्टर की जरूरत भी नहीं होती है. इनके ऊपर सीधे पुट्टी चढ़ाकर पेंट कर सकते हैं. यानी प्लास्टर का खर्च बचता है.

Fly Aish Model House

लोड बेअरिंग स्ट्रक्चर और फ्लाई ऐश का संग
आमतौर पर पारंपरिक तरीके से यानी फ्रेम स्ट्रक्चर पर घर तैयार करवाने पर मोटा पैसा लगता है. उदाहरण के लिए 500 वर्गफीट के प्लॉट पर 10X10 के तीन कमरों वाले एक मंजिल घर के लिए औसत खर्च 1,500 रुपये प्रति स्क्वॉयर फीट बैठता है. यानी इस प्लॉट पर एक मंजिला मकान पर करीब 7.50 लाख रुपये का खर्च होता है. ये बिल्डिंग मैटेरियल्स रेट में बदलाव से बदल सकता है.

वहीं अगर घर फ्लाई ऐश बेस्ड लोड बेअरिंग स्ट्रक्चर से बनता है, तो फिर कॉलम और बीम की जरूरत नहीं होती, जिससे मोटा पैसा खाने वाले सरिया का यूज कम होगा. सिर्फ छत और छज्जे पर ही बीम डलती है. वहीं सीमेंट और रेत भी कम यूज होता है. सामान्य ईंट की तुलना में फ्लाई ऐश ईंट अपनाने पर प्रति यूनिट 4-5 रुपये की बचत हो जाती है.

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बचत का गणित, 5 लाख से कम में मकान!

  • लोड बेअरिंग स्ट्रक्चर मॉडल अपनाने से सीमेंट की खपत करीब 50 बोरी कम होती है. फिलहाल एक बोरी करीब 400 रुपये की है और इस हिसाब से 20 हजार की बचत होगी. 
  • सरिया की लागत कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 20% या ज्यादा होती है, लेकिन बीम-कॉलम घटने से लोड बेअरिंग स्ट्रक्चर में यह 10% रह जाती है. यानी 1.50 लाख रुपये का सरिया का खर्च करीब 75 हजार रुपये रह जाता है. 
  • एक मंजिल का घर बनाने में अनुमानित करीब 5000 ईंटें लग जाती हैं. सामान्य लाल ईंट पर खर्च करीब 50 हजार रुपये होगा, जबकि फ्लाई ऐश के मामले में यह लगभग 25 हजार रुपये ही रह जाएगा. 
  • इन फ्लाई ऐश ईंटों के यूज से एक मंजिल घर में यूज होने वाले 75 हजार रुपये का रेत सिर्फ 25 रुपये के आसपास रह जाएगा, क्योंकि प्लास्टर, बीम, कॉलम में यूज कम होगा. मतलब 50000 रुपये की सेविंग. 
  • अन्य खर्च में बचत देखें, तो मार्बल की जगह इस स्ट्रक्चर में सिरेमिक टाइल्स यूज होगा और जिससे पत्थर का खर्च कम होगा. पुट्टी की जरूरत खत्म होने से करीब 20-25 हजार बचेगा. खिड़की, दरवाजों के लिए लकड़ी के बजाए कंक्रीट की चौखट का यूज करने से इसपर खर्च भी कम होगा. 

सरिया, सीमेंट, रेत, ईंट से लेकर लेबर खर्च तक में आने वाली ये कमी से लोड बेअरिंग स्ट्रक्चर में अनुमानित करीब 2 लाख रुपये के आसपास की बचत हो सकती है. ऐसे में 500 वर्गफीट पर तीन कमरों का मकान बनाने पर आने वाला खर्च 7.5 लाख की जगह सिर्फ 5 लाख या इससे भी कम रह सकता है. 

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