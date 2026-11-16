बिना परीक्षा मिल रही नौकरी, 1 लाख से ज्यादा है सैलरी, बस इन तरीकों से होगा जाएगा चयन 

GATE-2026 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए सरकारी कंपनी में नौकरी का शानदार मौका है. महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (POWERGRID) ने ट्रेनी इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकाली है. खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए अलग से कोई लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा. उम्मीदवारों का चयन GATE-2026 के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग और आगे होने वाले चयन चरणों के जरिए किया जाएगा. योग्य उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

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यह भर्ती इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विषय के लिए निकाली गई है. इसके तहत जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस समेत विभिन्न श्रेणियों में कुल 33 पद भरे जाएंगे. शुरुआती चरण में उम्मीदवारों को GATE-2026 के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. इसके बाद चयन प्रक्रिया में ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू को शामिल किया गया है.

पदों पर आवेदन के लिए होनी चाहिए ये योग्यता

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से फुल टाइम बीई, बीटेक या बीएससी (इंजीनियरिंग) की डिग्री होनी चाहिए. डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जैसे संबंधित विषयों में होनी चाहिए. इसमें उम्मीदवारों को कम से कम 60 प्रतिशत नंबर हासिल किए होने चाहिए.

उम्र की बात करें तो उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 28 साल निर्धारित की गई है. आयु की गणना 27 नवंबर 2026 के आधार पर होगी. हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलेगी. ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) को 3 साल, एससी/एसटी को 5 साल और दिव्यांग (PwBD) उम्मीदवारों को 10 साल की छूट दी जाएगी.

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इसके अलावा GATE स्कोरकार्ड भी उम्मीदवारों के लिए बहुत जरूरी है. शैक्षणिक योग्यता और उम्र सीमा पूरी करने के अलावा उम्मीदवार के पास GATE-2026 का वैध स्कोरकार्ड होना अनिवार्य है. यह स्कोर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन (EC) पेपर का होना चाहिए यानी किसी दूसरे विषय के GATE स्कोर के आधार पर इस भर्ती में आवेदन नहीं किया जा सकेगा.

https://powergrid.in/sites/default/files/job_opportunities_document/DetailedAdvtTraineeEngineerthruGATE2026.pdf

क्या है सिलेक्शन का प्रोसेस?

लेकिन अब इन पदों पर सिलेक्शन की बात करें, तो पावर ग्रिड की इस भर्ती में चयन के लिए उम्मीदवारों को कई चरणों से गुजरना होगा. सबसे पहले उम्मीदवारों को GATE-2026 के संबंधित पेपर में मिले नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. इसके बाद चयन प्रक्रिया में बिहेवियरल असेसमेंट, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू शामिल होंगे.

GATE-2026 स्कोर- उम्मीदवारों के संबंधित पेपर के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी.

बिहेवियरल असेसमेंट- सिलेक्शन के इस चरण में उम्मीदवारों के व्यवहार और व्यक्तित्व से जुड़े पहलुओं का आकलन किया जाएगा.

ग्रुप डिस्कशन- इसमें उम्मीदवारों की बातचीत करने की क्षमता और अपने विचार रखने के तरीके को परखा जाएगा. यह चरण केवल क्वालिफाइंग होगा.

पर्सनल इंटरव्यू- चयन प्रक्रिया का यह अहम चरण होगा. इसमें उम्मीदवारों की विषय से जुड़ी समझ और अन्य जरूरी क्षमताओं का आकलन किया जाएगा.

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हर चरण का अलग होता है वेटेज?

अंतिम मेरिट तैयार करने में GATE-2026 स्कोर को सबसे ज्यादा 85 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा. वहीं, ग्रुप डिस्कशन का वेटेज 3 प्रतिशत और पर्सनल इंटरव्यू का 12 प्रतिशत होगा. यानी कुल चयन में GATE स्कोर की भूमिका सबसे अहम रहेगी, लेकिन इंटरव्यू के प्रदर्शन को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

कितनी मिलेगी सैलरी?

इंजीनियर ट्रेनी पोस्ट पर चयन होने के बाद उम्मीदवारों को पहले एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी. इस अवधि में उन्हें हर महीने 30,000 से ₹1,20,000 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी. इसके अलावा IDA, HRA और बेसिक पे का 12 प्रतिशत साथ में अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी. एक साल का पीरियड पूरा करने के बाद कैंडिडेट की जॉइनिंग असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट पर की जाएगी.

इस पोस्ट पर भी उन्हें पे स्केल ₹30,000 से ₹1,20,000 के मुताबिक मंथली सैलरी मिलेगी. हालांकि, सालाना CTC करीब 14.33 लाख तक हो सकती है. इसके अलावा उम्मीदवारों को रेगुलर सर्विस पर हायरिंग होने के बाद आपको मंहगाई भत्ता, परक्विजिट्स और अलाउंस, लोकेशन बेस्ड कंपन्सेटरी अलाउंस, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, पीएफ, ग्रेच्यूटी, पेंशन और रिटायरमेंट जैसे सुविधाएं भी मिलेंगी.

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