Aloo Momos Recipe: वेज और पनीर मोमोज से हटकर ट्राई करें आलू मोमोज, आसान है रेसिपी

Aloo Momos Recipe: मोमोज एक ऐसा स्नैक है, जिसे बच्चे हों या बड़े, ज्यादातर लोग खाना पसंद करते हैं. आमतौर पर बाजार में वेज, पनीर और चिकन मोमोज आसानी से मिल जाते हैं. लेकिन आप घर पर कुछ नया और अलग ट्राई करना चाहते हैं तो आलू मोमोज बना सकते हैं. इनका स्वाद जितना अच्छा होता है, इन्हें बनाना भी उतना ही आसान है. खास बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी.

और पढ़ें

घर में मौजूद मैदा, उबले आलू, लहसुन और कुछ मसालों की मदद से आप टेस्टी आलू मोमोज तैयार कर सकते हैं. आलू की मसालेदार फिलिंग और नरम बाहरी परत इनका स्वाद बढ़ा देती है. आप इन्हें शाम के नाश्ते में चिली सॉस या मोमोज की चटनी के साथ गरमा-गरम सर्व कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं घर पर टेस्टी आलू मोमोज बनाने की आसान रेसिपी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

2 कप मैदा

½ छोटी चम्मच नमक

½ छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर

5 उबले हुए आलू

2 कप लहसुन के टुकड़े

1 बड़ा चम्मच मक्खन

2 छोटी चम्मच काली मिर्च

स्वादानुसार नमक

आलू मोमोज घर पर कैसे बनाएंगे?

आलू मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में मैदा, नमक और बेकिंग पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा गूंथ लें. आटे को कुछ देर ढककर रख दें. अब मोमोज की फिलिंग तैयार करें. इसके लिए उबले हुए आलू को एक बर्तन में अच्छी तरह मैश कर लें. इसमें बारीक कटे लहसुन, काली मिर्च और स्वादानुसार नमक डालकर मिला लें. मक्खन डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं. इस तरह मोमोज की स्वादिष्ट फिलिंग तैयार हो जाएगी. अब गूंथे हुए आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें. इन्हें पतला बेलकर करीब 4 से 5 इंच के गोल आकार में काट लें. अब हर गोल रोटी के बीच में आलू की थोड़ी-सी फिलिंग रखें. इसके किनारों को हल्का गीला करें और मोमोज को मनपसंद आकार देते हुए अच्छी तरह बंद कर दें. इसके बाद एक स्टीमर में पानी गर्म करें और मोमोज को करीब 10 मिनट तक भाप में पकाएं. जब मोमोज अच्छी तरह पक जाएं तो इन्हें प्लेट में निकाल लें. अब गर्मागर्म आलू मोमोज को सोया सॉस और चिली सॉस के साथ परोसें.

---- समाप्त ----