scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aloo Momos Recipe: वेज और पनीर मोमोज से हटकर ट्राई करें आलू मोमोज, आसान है रेसिपी

Aloo Momos Recipe: मोमोज खाने के शौकीन हैं तो इस बार बाजार के बजाय घर पर आलू मोमोज बनाकर देखें. उबले आलू, लहसुन और काली मिर्च से तैयार इनकी फिलिंग स्वाद को दोगुना कर देगी. शाम की चाय के साथ गरमागरम आलू मोमोज सर्व कर सकते हैं.

Advertisement
X
मैदा और आलू से बनाएं स्वादिष्ट मोमोज (Photo- ITG)
मैदा और आलू से बनाएं स्वादिष्ट मोमोज (Photo- ITG)

Aloo Momos Recipe: मोमोज एक ऐसा स्नैक है, जिसे बच्चे हों या बड़े, ज्यादातर लोग खाना पसंद करते हैं. आमतौर पर बाजार में वेज, पनीर और चिकन मोमोज आसानी से मिल जाते हैं. लेकिन आप घर पर कुछ नया और अलग ट्राई करना चाहते हैं तो आलू मोमोज बना सकते हैं. इनका स्वाद जितना अच्छा होता है, इन्हें बनाना भी उतना ही आसान है. खास बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी.

घर में मौजूद मैदा, उबले आलू, लहसुन और कुछ मसालों की मदद से आप टेस्टी आलू मोमोज तैयार कर सकते हैं. आलू की मसालेदार फिलिंग और नरम बाहरी परत इनका स्वाद बढ़ा देती है. आप इन्हें शाम के नाश्ते में चिली सॉस या मोमोज की चटनी के साथ गरमा-गरम सर्व कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं घर पर टेस्टी आलू मोमोज बनाने की आसान रेसिपी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

सम्बंधित ख़बरें

how to prevent snakes
सर्दियों में क्यों घरों में घुसते हैं सांप? ये 3 चीज तुरंत करें बाहर
rinku singh met pm narendra modi
पीएम को रिंकू सिंह ने दिया शादी का न्योता, दिखा बिल्कुल सादा अंदाज
सर्दियों में घर पर बनाएं आंवला मुखवास (Photo- ITG)
आंवला और चुकंदर से बनाएं बाजार जैसा मुखवास, नोट करें रेसिपी
GEN-Z Choice
FOMO से JOMO की तरफ बढ़ रही Gen Z, बदला ज़िंदगी जीने का तरीका
sandeep meghna royal engagement look
यूपी के मंत्री ने की सगाई, पेस्टल लहंगे में छाईं मंगेतर मेघना

2 कप मैदा

½ छोटी चम्मच नमक

½ छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर

5 उबले हुए आलू

2 कप लहसुन के टुकड़े

1 बड़ा चम्मच मक्खन

2 छोटी चम्मच काली मिर्च

स्वादानुसार नमक

आलू मोमोज घर पर कैसे बनाएंगे?

  1. आलू मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में मैदा, नमक और बेकिंग पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा गूंथ लें. आटे को कुछ देर ढककर रख दें.
  2. अब मोमोज की फिलिंग तैयार करें. इसके लिए उबले हुए आलू को एक बर्तन में अच्छी तरह मैश कर लें. इसमें बारीक कटे लहसुन, काली मिर्च और स्वादानुसार नमक डालकर मिला लें. मक्खन डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं. इस तरह मोमोज की स्वादिष्ट फिलिंग तैयार हो जाएगी.
  3. अब गूंथे हुए आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें. इन्हें पतला बेलकर करीब 4 से 5 इंच के गोल आकार में काट लें. अब हर गोल रोटी के बीच में आलू की थोड़ी-सी फिलिंग रखें. इसके किनारों को हल्का गीला करें और मोमोज को मनपसंद आकार देते हुए अच्छी तरह बंद कर दें.
  4. इसके बाद एक स्टीमर में पानी गर्म करें और मोमोज को करीब 10 मिनट तक भाप में पकाएं. जब मोमोज अच्छी तरह पक जाएं तो इन्हें प्लेट में निकाल लें. अब गर्मागर्म आलू मोमोज को सोया सॉस और चिली सॉस के साथ परोसें.
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बिना परीक्षा मिल रही नौकरी, 1 लाख से ज्यादा है सैलरी, बस इन तरीकों से होगा जाएगा चयन  |
    थूक के बर्तनों में घूमते हैं, फिर चढ़ जाते हैं मरीजों के बेड पर... बंगाल के अस्पताल में चूहों का आतंक |
    Ramayana Box Office Day 11: दुनियाभर में गूंज रहा 'राम' का नाम, धुरंधर-RRR सब छूटे पीछे! 11वें दिन रामायण ने बनाया विश्व रिकॉर्ड |
    ईंट-रेत और सीमेंट को करें टाटा! ₹5 लाख में बनेगा घर, भूकंप का भी नहीं होगा असर |
    श्रद्धा का सैलाब, आस्था की छटा, सूर्य को अर्घ्य... दिल्ली से पटना तक छठ की PHOTOS |
    ट्रंप-जिनपिंग-पुतिन की मुलाकात की तारीख आई सामने, 19 नवंबर को शेन्जेन में जुटेंगे तीनों नेता |
    Numerology: इन 2 मूलांक वालों की बातों में है जादू, पहली मुलाकात में बना लेते हैं सबको दीवाना! |
    'दिवाली पर पाकिस्तान ने गालियां दीं, मैदान पर जवाब देना चाहते थे...', यशवीर गौड़ ने खोला जोशीले जश्न का राज |
    बिना बीज रसोई में रखे लहसुन की सिर्फ 1 'कली' से उगाएं पौधा! सर्दियों में बाजार से बार-बार खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत |
    'सर, मेरा बच्चा पकड़ लो...', डेब्यू मैच में यश ठाकुर के साथ ये क्या हुआ? वीडियो हो गया वायरल
    Advertisement