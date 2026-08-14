Team India Galle Stats in Test: भारत और श्रीलंका के बीच ज‍िस गॉल में पहला मुकाबला होना है, वहां भारत का टेस्ट इत‍िहास 2001 से शुरू होता है और 2017 को यहां आख‍िरी टेस्ट खेला. इस दरम्यान दोनों देशों के बीच 16 साल के अंदर कुल 5 टेस्ट हुए हैं.

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15 अगस्त से गॉल में भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाना है. गॉल के इस मैदान में भारत के टेस्ट क्रिकेट में आंकड़े म‍िक्समैच रहे हैं, यानी कुल म‍िलाकर यहां प्रदर्शन म‍िला जुला रहा है. खास बात यह कि गॉल इंटनेशनल स्टेड‍ियम में जो भी टेस्ट मैच भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है, उसमें नतीजा न‍िकाला है.

1- दोनों देशों के बीच टेस्ट मैचों की कहानी इस मैदान पर 2001 से शुरू होती है. 14 अगस्त को मुकाबला शुरू हुआ और 17 अगस्त को खत्म हो गया. सौरव गांगुली की कप्तानी भारत को तब इस टेस्ट में 10 व‍िकेट से हार म‍िली.

टीम इंड‍िया ने पहली पारी में 187 रन बनाकर ऑलआउट हो गई, द‍िलहारा फर्नांडो ने 5 व‍िकेट लिए. श्रीलंका ने इसके बाद अपनी पहली पारी में सनत जयसूर्या (111) और कुमार संगकारा (105) की बदौलत 362 रन बना डाले. इसके बाद लगा कि भारतीय टीम दूसरी पारी में काउंटर अटैक करेगी, लेकिन केवल राहुल द्रव‍िड़ 172 गेंदों पर 61 रन बनाकर नॉट आउट जमे रहे, पूरी टीम इंड‍िया दूसरी पारी में 180 रनों पर लुढ़क गई. जवाब में श्रीलंका ने दूसरी पारी में 6 रन बनाकर मैच जीत लिया.

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2- इसके बाद जुलाई 2008 में भारतीय टीम ने गॉल में अपना दूसरा टेस्ट मैच खेला. उस मुकाबले में वीरेंद्र सहवाग भारतीय टीम के सबसे बड़े हीरो थे, उनके पहली पारी में 201 और दूसरी पारी में 50 रनों की बदौलत भारतीय टीम ने मैच को 170 रनों से जीता.

भारत ने पहली पारी में 329 और फ‍िर दूसरी पारी में 269 रनों का स्कोर खड़ा किया. श्रीलंका ने अपनी पारी में 292 का स्कोर बनाया. श्रीलंका के सामने दूसरी पारी में जीतने के लिए 307 का टारगेट था, लेकिन वो 136 रनों पर लुढ़क गई.

खास बात यह रही कि वर्तमान में टीम इंड‍िया के हेड कोच गौतम गंभीर ने उस मुकाबले की पहली पारी में 56 तो दूसरी पारी में 74 रन बनाए थे. यह गॉल में भारत की पहली जीत थी. उस मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तानी अन‍िल कुंबले कर रहे थे.

3- इसके बाद दोनों देशों के बीच जुलाई 2010 में एक बार फ‍िर टेस्ट क्रिकेट में भ‍िड़ंत हुई. जो गॉल में दोनों देशों के बीच तीसरा टेस्ट मैच था. श्रीलंका की टीम ने मुकाबला 10 व‍िकेट से जीता. पहली पारी में हुए श्रीलंका की टीम ने 520/8 रन बनाया.

भारतीय टीम पहली पारी में 276 रनों पर ऑलआउट हो गई, उसे फॉलोअन खेलना पड़ा, फ‍िर भारतीय टीम 338 रनों पर ऑलआउट हो गई. इसके बाद श्रीलंका ने 96 रन बनाकर ब‍िना कोई व‍िकेट गंवाकर जीत लिया. लास‍िथ मल‍िंगा उस मुकाबले में 'प्लेयर ऑफ द मैच' थे.

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4- अगस्त 2015 में भारतीय टीम व‍िराट कोहली की कप्तानी में गॉल में टेस्ट मैच खेलने के लिए उतरी. यह भारतीय टीम का इस मैदान पर चौथा टेस्ट मैच था. इस टेस्ट मैच को श्रीलंका की टीम ने 63 रनों से जीता. एक समय भारतीय टीम यह टेस्ट मैच जीतने की स्थ‍ित‍ि में थी.

श्रीलंका की टीम इस टेस्ट मैच में पहले खेली और 183 रनों पर लुढ़क गई, रव‍िचंद्रन अश्व‍िन ने 6 व‍िकेट लिए. इसके बाद भारत ने श‍िखर धवन 134 और व‍िराट कोहली के 103 रनों की बदौलत 375 रन बना. श्रीलंका की टीम ने दूसरी पारी में 367 रन बनाए, द‍िनेश चांडीमल ने 162 रनों की पारी खेली. अब भारतीय टीम के पास टारगेट 176 का था, लेकिन भारतीय टीम रंगना हेराथ के सामने फुस्स हो गई, हेराथ ने मैच में 7 व‍िकेट झटके. दूसरी पारी में श‍िखर धवन (28) और अज‍िंक्य रहाणे (36) रन ही बना सके.

5- वहीं गॉल में भारत और श्रीलंका के बीच जो आख‍िरी टेस्ट मैच खेला गया, वहां भारतीय टीम को 304 रनों से जीत म‍िली थी. जुलाई 2017 में यह टेस्ट मैच हुआ, कप्तान तब भी व‍िराट कोहली थे. भारत ने पहले खेलते हुए पहली पारी में 600 रनों का स्कोर बनाया. श‍िखर धवन (190) और चेतेश्वर पुजारा (153) ने शानदार मैराथन पार‍ियां खेलीं. जवाब में श्रीलंका की टीम पहली पारी में 291 रनों पर लुढ़क गई. इसके बाद भारत ने अपनी दूसरी पारी 240/3 रन बनाकर घोष‍ित कर दी. श्रीलंका के सामने 550 रनों का टारगेट था, लेकिन वो 245 रनों पर आउट हो गई.

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यानी साफ है कि भारतीय क्रिकेट टीम का गॉल में र‍िकॉर्ड म‍िला जुला रहा है. कुल 5 टेस्ट में भारत ने 2 मुकाबले जीते हैं और 3 में हार म‍िली है.

गॉल में टेस्ट मैच के नतीजे, जब भारतीय टीम खेली

2001- श्रीलंका ने भारत को 10 विकेट से रौंदा

2008- भारत ने श्रीलंका को 170 रनों से हराया

2010- श्रीलंका ने भारत को 10 व‍िकेट से हराया

2015- श्रीलंका ने भारत को 63 रनों से हराया

2017- भारत ने श्रीलंका को 304 रनों से हराया

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