प्याज या लहसुन: तड़के में पहले क्या डालना चाहिए? जानें परफेक्ट तड़के का सीक्रेट, खाने का स्वाद होगा दोगुना

खाने का सबसे जरूरी हिस्सा उसका तड़का होता है. दाल हो या सब्जी, सिर्फ तड़का बदलने से साधारण खाने का स्वाद भी काफी हद तक बदल जाता है. तड़के में खड़े मसाले, प्याज, लहसुन, अदरक और सूखे मसालों का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन इन सभी चीजों को पैन में डालने का एक सही तरीका होता है. हर सामग्री को सही समय और सही आंच पर डालना जरूरी है, तभी उसका असली फ्लेवर खाने में आता है.

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अक्सर घरों में तड़का लगाते समय एक छोटी-सी गलती हो जाती है. लोग कंफ्यूज रहते हैं कि प्याज पहले डालें या लहसुन? कुछ लोग लहसुन-अदरक का पेस्ट शुरुआत में ही डाल देते हैं, तो कुछ प्याज के साथ इसे डालते हैं. वहीं कई लोग टमाटर डालने के बाद लहसुन डालते हैं. लेकिन क्या इनका क्रम वाकई मायने रखता है? इसका जवाब है- हां.

प्याज या लहसुन, पहले क्या डालें?

अगर आप तड़के में प्याज और लहसुन दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आमतौर पर प्याज को पहले और लहसुन को बाद में डालना बेहतर माना जाता है. इसकी वजह दोनों चीजों का अलग-अलग पकने का समय है.

प्याज में नमी काफी ज्यादा होती है. जब प्याज गर्म तेल या घी में जाता है तो वह धीरे-धीरे पानी छोड़ता है. इससे पैन की गर्मी थोड़ी बैलेंस रहती है और प्याज को सुनहरा होने में समय मिलता है. इसके बाद लहसुन डालने पर उसके जल्दी जलने की संभावना कम रहती है.

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लहसुन को पहले डालने से क्या दिक्कत है?

लहसुन, खासकर बारीक कटा हुआ या कद्दूकस किया हुआ लहसुन, काफी जल्दी पकता है. इसे तेज आंच पर ज्यादा देर तक भूनने पर इसका रंग बहुत जल्दी बदल सकता है और यह जलकर कड़वा भी हो सकता है. ऐसे में तड़के का पूरा स्वाद बिगड़ सकता है.

इसलिए प्याज के हल्का सुनहरा होने के बाद लहसुन डालना एक बेहतर तरीका है. प्याज से निकलने वाली नमी लहसुन को अचानक ज्यादा गर्म होने से बचाने में मदद करती है.

तड़का लगाने का सही क्रम क्या हो सकता है?

बेहतर स्वाद के लिए तड़के की सामग्री को एक साथ डालने के बजाय एक-एक करके डालें. सबसे पहले तेल या घी गर्म करें. इसके बाद जीरा, राई, हींग या दूसरे खड़े मसाले डालकर उनका फ्लेवर तेल में आने दें. फिर प्याज डालें और उसे हल्का सुनहरा होने तक भूनें.

अब इसमें बारीक कटा हुआ या कुचला हुआ लहसुन डालें. लहसुन की कच्ची महक कम होने तक इसे थोड़ी देर पकाएं. इसके बाद अदरक, हरी मिर्च या जरूरत के अनुसार टमाटर डाले जा सकते हैं. आखिर में हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर जैसे सूखे मसालों को डालकर अच्छी तरह भूनें.

अदरक-लहसुन पेस्ट कब डालें?

अगर आप बारीक कटे लहसुन की जगह अदरक-लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसे प्याज के थोड़ा पक जाने के बाद डालना बेहतर रहता है. पेस्ट में भी नमी होती है, इसलिए इसे डालने के बाद अच्छी तरह भूनना जरूरी है ताकि कच्ची महक निकल जाए और मसालों का स्वाद अच्छी तरह आए.

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हालांकि, हर रेसिपी का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है. कुछ डिशेज में शुरुआत में अदरक-लहसुन को भूनने की जरूरत होती है, जबकि कुछ में इसे बाद में डाला जाता है.

छोटी-सी गलती बिगाड़ सकती है पूरा स्वाद

तड़का सिर्फ तेल में मसाले डाल देने का नाम नहीं है. इसमें सही सामग्री, सही क्रम और सही आंच तीनों का ध्यान रखना जरूरी है. प्याज को पहले और लहसुन को उसके बाद डालने से दोनों को अपने हिसाब से पकने का समय मिलता है और लहसुन के जलने या कड़वा होने का खतरा कम होता है.

अगली बार दाल या सब्जी में तड़का लगाएं तो प्याज और लहसुन को एक साथ डालने के बजाय उनके सही क्रम का ध्यान रखें. छोटी-सी यह सावधानी आपके खाने के स्वाद में बड़ा फर्क डाल सकती है.

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