Hariyali Teej 2026: 14 या 15 अगस्त, कब है हरियाली तीज? यहां से दूर करें तिथि का कंफ्यूजन

Hariyali Teej 2026: सनातन धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए हरियाली तीज का त्योहार बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है. श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व अखंड सौभाग्य, पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना के लिए रखा जाता है. इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करती हैं.

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मान्यताओं के अनुसार, इसी पावन तिथि पर माता पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था. सावन के महीने में चारों ओर छाने वाली हरियाली के कारण इसे हरियाली तीज कहा जाता है. इस दिन सुहागिन महिलाएं हरा जोड़ा, हरी चूड़ियां और सोलह श्रृंगार करके झूले झूलती हैं और लोकगीत गाती हैं.

हरियाली तीज 2026 शुभ मुहूर्त (Hariyali Teej 2026 Shubhb Muhurat)

द्रिक पंचांग के अनुसार, हरियाली तीज की तृतीया तिथि 14 अगस्त को शाम 6 बजकर 46 मिनट पर शुरू होगी और तिथि का समापन 15 अगस्त को शाम 5 बजकर 28 मिनट पर होगा. उदयातिथि के अनुसार, हरियाली तीज 15 अगस्त, शनिवार को ही मनाई जाएगी.

हरियाली तीज 2026 शुभ योग

इस साल हरियाली तीज पर 3 शुभ योग यानी शिव योग, सिद्ध योग और रवि योग का निर्माण होगा. यह तीनों योग बहुत ही शुभ माने जाते हैं. द्रिक पंचांग के अनुसार, 15 अगस्त से 16 अगस्त की सुबह 5 बजकर 21 मिनट तक सिद्ध योग रहेगा. रवि योग सुबह में 6 बजकर 19 मिनट से 16 अगस्त को 03 बजकर 25 मिनट तक रहेगा. वहीं, शिव योग सुबह 7 बजकर 9 मिनट तक रहेगा.

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हरियाली तीज व्रत 2026 शुभ मुहूर्त (Hariyali Teej 2026 Shubhb Muhurat)

ब्रह्म मुहूर्त- 04:50 ए एम से 05:35 ए एम

प्रातः सन्ध्या- 05:12 ए एम से 06:19 ए एम

अभिजित मुहूर्त- 12:17 पी एम से 01:08 पी एम

विजय मुहूर्त- 02:51 पी एम से 03:42 पी एम

गोधूलि मुहूर्त- 07:06 पी एम से 07:29 पी एम

हरियाली तीज पूजन विधि (Hariyali Teej 2026 Pujan Vidhi)

इस दिन सुबह उठकर स्नान के बाद हरे रंग के वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें. फिर, पूजा स्थल पर बालू (रेत) से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाएं या तस्वीर स्थापित करें. इसके बाद, माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें और भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा और फल चढ़ाएं. पूजा के बाद हरियाली तीज की व्रत कथा सुनें या पढ़ें. अंत में धूप-दीप जलाकर आरती करें और परिवार के सुख-समृद्धि की कामना करें.

हरियाली तीज पर जरूर करें ये काम (Hariyali Teej 2026 Upay)

सासू मां का आशीर्वाद

पूजा के बाद अपनी सास या घर की वरिष्ठ महिलाओं को सुहाग की सामग्री और उपहार देकर उनका आशीर्वाद लें.

पौधरोपण

हरियाली तीज के दिन एक पौधा लगाना बेहद शुभ माना जाता है.

हरे रंग का प्रयोग

इस दिन हरे रंग के कपड़े और चूड़ियां पहनना सौभाग्य का प्रतीक माना गया है.

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