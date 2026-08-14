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Old Shoes Reuse Ideas: छोटे हो गए बच्चों के जूते? कबाड़ समझकर फेंकने के बजाय ऐसे करें रीयूज, चमक उठेगा घर

Old Shoes Reuse Ideas: बच्चों के छोटे हो चुके जूतों को अलमारी में भरने या फेंकने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको बच्चों के छोटे हो चुके जूतों को घर में इस्तेमाल करने के शानदार तरीके बताने वाले हैं.कैनवास के पुराने जूतों से बालकनी के लिए प्यारे मिनी प्लांटर, स्टोरेज बॉक्स, गार्डन टूल होल्डर और यूनिक डेकोरेटिव आइटम्स तैयार किए जा सकते हैं.

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बच्चों के पुराने जूतों से आप प्लांटर्स बना सकते हैं. (Photo: ITG)
बच्चों के पुराने जूतों से आप प्लांटर्स बना सकते हैं. (Photo: ITG)

Old Shoes Reuse Ideas: आपके घर में अगर बच्चे हैं, तो आप अक्सर उनके कपड़े खरीदते होंगे. लेकिन कुछ ही दिनों में वो नए कपड़े और जूते कब छोटे हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है. ऐसा लगता है मानों बच्चों के पैर हर रोज बढ़ जाते हैं. कुछ महीने पहले जो जूते उन्हें बिल्कुल फिट आते थे, वही देखते ही देखते छोटे पड़ जाते हैं. ऐसे में ज्यादातर माता-पिता इन छोटे हुए जूतों को अलमारी के किसी कोने में रख देते हैं और सोचते हैं कि आगे कभी काम आएंगे. कुछ लोग तो जगह घेरने की वजह से इन्हें कबाड़ समझकर फेंक भी देते हैं.

लेकिन अगर आपके घर में भी बच्चों के ऐसे जूते रखे हैं, तो उन्हें फेंकने या यूं ही पड़े रहने देने की जरूरत नहीं है. थोड़ी सी मेहनत से इन पुराने जूतों को घर की सजावट से लेकर छोटे-छोटे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. खास बात ये है कि इसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. चलिए जानते हैं घर में बेकार पड़े बच्चों के छोटे जूतों का दोबारा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं.

1. छोटे जूतों को बनाएं प्यारा प्लांटर: अगर जूते साफ हैं और उनका सोल ठीक है, तो इन्हें छोटे-छोटे प्लांटर्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. खासकर पुराने कैनवास या कपड़े वाले जूते के प्लांटर्स बहुत अच्छे लगते हैं. जूते के अंदर मिट्टी भरने से पहले नीचे कुछ छोटे छेद जरूर कर दें, ताकि एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल सके. इसके बाद इसमें छोटे पौधे या डेकोरेटिव प्लांट्स लगाए जा सकते हैं. बालकनी या खिड़की के पास रखा ये प्लांटर घर को अलग लुक देगा.

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2. जूतों से बनाएं छोटा स्टोरेज बॉक्स: बच्चों के पुराने जूतों में छोटी-छोटी चीजें रखने का काम भी किया जा सकता है. इनमें हेयर क्लिप, रबर बैंड, खिलौनों के छोटे-छोटे पार्ट्स, क्राफ्ट का सामान या स्टेशनरी रख सकते हैं. अगर जूते की हालत अच्छी है, तो उसे साफ करके उसके ऊपर कलरफुल कपड़ा, रिबन या स्टिकर लगाकर और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है.

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3. डेकोरेशन में करें इस्तेमाल: पुराने बच्चों के जूते घर की डेकोरेशन का हिस्सा भी बन सकते हैं. खासकर कलरफुल जूतों को किसी शेल्फ, बालकनी या कमरे के कोने में सजाया जा सकता है. इनमें छोटे आर्टिफिशियल फूल लगाकर एक यूनिक डेकोरेटिव पीस तैयार किया जा सकता है. इससे पुरानी चीज को फेंकने के बजाय उसे घर के डेकोरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं.

4. बच्चों के आर्ट और क्राफ्ट में आएंगे काम: अगर घर में बच्चे हैं, तो पुराने जूतों को उनके क्राफ्ट प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है. जूतों को पेंट करके, उन पर कागज या कपड़े चिपकाकर अलग-अलग तरह की शेप्स बनाई जा सकती हैं.  

5. गार्डन में बनाएं छोटा टूल होल्डर: पुराने जूतों को सिर्फ पौधे लगाने तक लिमेटेड रखने की जरूरत नहीं है. इन्हें गार्डन में छोटी कैंची, पौधों की डोरी, ग्लव्स या दूसरे हल्के सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. जूते को दीवार या लकड़ी के बोर्ड पर मजबूती से लगाकर छोटा स्टोरेज स्पेस बनाया जा सकता है.

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