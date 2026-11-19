भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेले जा रहे पहले टेस्ट के शुरुआती दिन (गुरुवार यानी 19 नवंबर) टीम इंडिया ने शानदार शुरुआत की, लेकिन दिन का अंत उसके लिए निराशाजनक रहा. द‍िन का समापन ऐसा हुआ, जिसमी उम्मीद भारतीय फैन्स ने नहीं की होगी.

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जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के 70 रन पर 5 विकेट गिरा दिए थे. ऐसा लग रहा था कि भारत पहले ही दिन मेजबान टीम को समेटने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स ने पूरा खेल बदल दिया. दोनों 322 गेंद (53.4 ओवर्स ) तक जम गए, और जमे हुए हैं.

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न्यूजीलैंड ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 82 ओवर में 5 विकेट पर 243 रन बना लिए. निकोल्स 221 गेंदों पर 113 रन बनाकर नाबाद हैं. उन्होंने अपनी पारी में 14 चौके लगाए हैं. वहीं ग्लेन फिलिप्स 182 गेंदों पर 94 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं. उनके बल्ले से 13 चौके निकले हैं. दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 173 रन की नाबाद पार्टनरश‍िप हो चुकी है.

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बुमराह ने शुरुआती झटकों से बैकफुट पर धकेला

भारत को तीसरी ही गेंद पर टेस्ट मैच के पहले द‍िन कामयाबी मिली. जसप्रीत बुमराह ने टॉम लैथम को महज 2 गेंदों में बिना खाता खोले बोल्ड कर दिया. डेवोन कॉन्वे 4 रन बनाकर अंशुल कंबोज की गेंद पर ऋषभ पंत को कैच थमा बैठे. इसके बाद रचिन रविंद्र 15 रन बनाकर आकाश दीप का शिकार बने. डेरिल मिचेल (1) को बुमराह ने यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच कराया.

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टॉम ब्लंडेल भी 5 रन बनाकर बुमराह की गेंद पर शुभमन गिल को कैच दे बैठे. इस तरह न्यूजीलैंड का स्कोर 28.2 ओवर में 70 रन पर 5 विकेट हो गया. पहले सत्र में न्यूजीलैंड ने 60 रन बनाए और चार विकेट गंवाए.

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निकोल्स और फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों को तरसाया

पांच विकेट गिरने के बाद हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों को कोई और सफलता नहीं मिलने दी. दोनों ने संभलकर बल्लेबाजी करने के साथ मौके मिलने पर रन भी बटोरे. सिंगल और डबल के साथ उन्होंने कई बार दो रन को तीन रन में बदला. फिलिप्स की तेजी और निकोल्स की समझदारी ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया.

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दूसरे सत्र में न्यूजीलैंड ने 80 रन बनाए और सिर्फ एक विकेट गंवाया था. तीसरे सत्र में तो भारतीय गेंदबाजों को एक भी सफलता नहीं मिली. इस दौरान कीवी टीम ने 103 रन जोड़े. निकोल्स और फिलिप्स ने लगातार रन बनाए और भारतीय गेंदबाजों को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया.

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वेल‍िंगटन टेस्ट में कैसा रहा भारतीय गेंदबाजी प्रदर्शन

वॉशिंगटन सुंदर के आने से कुछ समय के लिए भारतीय गेंदबाजों को नियंत्रण मिला. करीब 70 ओवर के बाद भारतीय टीम ने रन रोकने के लिए फील्ड भी पैक की. प्रसिद्ध कृष्णा ने शॉर्ट बॉल की रणनीति से दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन इसका फायदा पूरी तरह नहीं मिल सका. प्रसिद्ध ने 16 ओवर में 58 रन दिए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला. कंबोज ने 18 ओवर में 57 रन देकर एक विकेट लिया, जबकि आकाश दीप ने 15 ओवर में 33 रन दिए. बुमराह ने 17 ओवर में 52 रन देकर 3 विकेट झटके. वॉशिंगटन सुंदर को 16 ओवर में 38 रन देने के बावजूद कोई सफलता नहीं मिली.

पंत की वजह से छूटा निकोल्स का आसान कैच

भारतीय टीम के लिए दिन का सबसे निराशाजनक पल 73.3 ओवर में आया. उस समय निकोल्स 103 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे. प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर उन्होंने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में चली गई. डीप स्क्वायर लेग पर देवदत्त पडिक्कल कैच लेने के लिए तैयार थे.

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लेकिन ऋषभ पंत भी कैच पकड़ने के लिए उसी दिशा में दौड़ पड़े. पंत को अपनी ओर आता देखकर पडिक्कल कुछ पल के लिए रुक गए. पंत भी ठिठके और फिर कैच छोड़ने का इशारा किया. तब तक काफी देर हो चुकी थी. पडिक्कल ने हाथ बढ़ाया, लेकिन गेंद उनकी उंगलियों से छिटक गई.

यह कैच पूरी तरह पडिक्कल की पहुंच में था, लेकिन पंत के बीच में आने से तालमेल बिगड़ गया. प्रसिद्ध कृष्णा ने निराशा में अपना हाथ मुंह पर रख लिया. पडिक्कल ने भी पंत की ओर देखकर नाराजगी जताई. शुभमन गिल भी इस मौके पर निराश नजर आए. भारतीय टीम के पास निकोल्स को आउट करने का सुनहरा मौका था, लेकिन यह हाथ से निकल गया.

कुल म‍िलाकर पहले दिन के खेल में भारत ने शुरुआती सेशनमें दबदबा बनाया, लेकिन निकोल्स और फिलिप्स की पार्टनरश‍िप और पडिक्कल-पंत के बीच कैच को लेकर हुई गलतफहमी ने मुकाबले का रुख बदल दिया. अब दूसरे दिन भारतीय टीम की कोशिश इस पार्टनरश‍िप को जल्द तोड़ने की होगी.

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