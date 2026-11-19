राजस्थान के पुष्कर मेले में इस बार सिर्फ ऊंटों की रौनक और विदेशी पर्यटकों की चहल-पहल ही चर्चा में नहीं है. यहां पहुंचे कुछ खास घोड़े और घोड़ियां भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. किसी की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है तो किसी की पहचान उसके शानदार प्रदर्शन और अनूठी नस्ल से है. पंजाब से आई एक घोड़ी नगीना को देखने के लिए घोड़ा प्रेमियों की भीड़ जुट रही है. नगीना कोई साधारण घोड़ी नहीं, बल्कि देशभर में पहचान बना चुके घोड़े दिलबाग की बेटी है. इसकी कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई जा रही है. दूसरी तरफ मारवाड़ी नस्ल का गोल्डन किंग अपनी करीब 21 करोड़ रुपये की अनुमानित कीमत को लेकर चर्चा में है.

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कौन है नगीना, जिसे देखने पहुंच रहे देश-विदेश के पर्यटक

पुष्कर मेले में पंजाब से आई प्रीमियम नस्ल की घोड़ी नगीना इन दिनों खास चर्चा में है. करीब एक करोड़ रुपये कीमत वाली इस घोड़ी की खूबसूरती और शाही अंदाज घोड़ा प्रेमियों को आकर्षित कर रहा है. नगीना की सबसे खास पहचान यह है कि वह देशभर में प्रसिद्ध घोड़े दिलबाग की बेटी है. अपने पिता की तरह नगीना भी शानदार चाल और आकर्षक बनावट के लिए जानी जाती है. बताया जाता है कि नगीना पंजाब और हरियाणा में आयोजित चार बड़े हॉर्स शो में लगातार जीत हासिल कर चुकी है. उसकी चाल, रंगत और नाक-कान की बनावट उसे दूसरी घोड़ियों से अलग बनाती है. घोड़ा प्रेमियों के बीच उसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश से पहुंचे व्यापारी भी उसे देखने और उसके बारे में जानकारी लेने पहुंच रहे हैं. नगीना को देखने का उत्साह केवल भारतीय पर्यटकों तक सीमित नहीं है. अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से आए विदेशी मेहमान भी उसके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं. कई पर्यटक इस खूबसूरत घोड़ी के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं. मेले में हर शाम उसके प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में दर्शक जुट रहे हैं. कई खरीदारों ने उसे खरीदने में भी दिलचस्पी दिखाई है.

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21 करोड़ का गोल्डन किंग, कीमत सुनकर रह जाएंगे हैरान

पुष्कर मेले में अगर नगीना अपनी खूबसूरती के लिए चर्चा में है तो मारवाड़ी नस्ल का गोल्डन किंग अपनी कीमत को लेकर सुर्खियां बटोर रहा है. इसकी अनुमानित कीमत करीब 21 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इतनी बड़ी कीमत सुनकर ही लोग इसे देखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं. मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों की पहचान उनकी खास बनावट, शाही चाल और मुड़े हुए कानों से होती है. गोल्डन किंग भी अपनी आकर्षक कद-काठी और शानदार व्यक्तित्व के कारण लोगों का ध्यान खींच रहा है. मेले में आने वाले घोड़ा प्रेमियों के बीच इसकी चर्चा बनी हुई है. हालांकि, 21 करोड़ रुपये की कीमत को अनुमानित बताया जा रहा है, इसे वास्तविक बिक्री मूल्य नहीं समझना चाहिए.

36 इंच का भालू भी बना आकर्षण, छोटे कद ने खींचा ध्यान

पुष्कर मेले में एक तरफ करोड़ों की कीमत वाले घोड़े हैं तो दूसरी तरफ महज 36 इंच ऊंचाई वाला भालू भी लोगों को अपनी ओर खींच रहा है. पौनी नस्ल के इस घोड़े की छोटी कद-काठी और अनूठी बनावट लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनी हुई है. पांच साल का बादल नाम का घोड़ा भी मेले में घोड़ा प्रेमियों के बीच चर्चा में है. अलग-अलग नस्लों और बनावट वाले घोड़ों को एक ही जगह देखने का मौका मिलने से पशुप्रेमियों के लिए यह मेला खास बन गया है. यहां पहुंचने वाले लोग इन घोड़ों की तस्वीरें लेने के साथ उनकी नस्ल, उम्र और कीमत के बारे में भी जानकारी जुटा रहे हैं.

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800 किलो का भैंसा और दुर्लभ पुंगनूर गाय भी मेले में

पुष्कर मेले की खासियत सिर्फ घोड़ों तक सीमित नहीं है. यहां दक्षिण भारत से लाई गई दुर्लभ पुंगनूर गाय भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है. छोटे कद वाली इस गाय की नस्ल अपनी खास शारीरिक बनावट के लिए जानी जाती है. इसे देखने के लिए भी मेले में पशुप्रेमी पहुंच रहे हैं. वहीं बीकानेर से लाया गया करीब 800 किलो वजनी मुर्रा नस्ल का भैंसा भी चर्चा का विषय बना हुआ है. छोटा सुल्तान और बादल नाम से पहचाने जाने वाले भैंसों के साथ धाकड़ नाम का विशालकाय बैल भी लोगों को आकर्षित कर रहा है. इन पशुओं को देखने के लिए मेले में आने वाले लोग काफी समय बिता रहे हैं. कोई उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहा है तो कोई उनके मालिकों से नस्ल और कीमत की जानकारी ले रहा है.

बकरी सुंदरी प्रतियोगिता से ऊंटों की रेस तक, हर तरफ रौनक

पुष्कर मेले में पशुओं की सुंदरता और उनकी नस्लों को लेकर भी कई आयोजन किए जा रहे हैं. राजस्थान की प्रसिद्ध सिरोही और सोजत नस्ल की बकरियों के बीच बकरी सुंदरी प्रतियोगिता लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. इसमें बकरियों की बनावट और उनकी विशेषताओं को लेकर पशुपालकों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है. दूसरी ओर मेले की पारंपरिक पहचान ऊंटों की रौनक भी बरकरार है. देश के अलग-अलग हिस्सों से पहुंचे सजे-धजे ऊंट, उनकी रेस और सौंदर्य प्रतियोगिताएं पर्यटकों को खूब लुभा रही हैं. ढोल की थाप, राजस्थानी लोकगीत और रंग-बिरंगी वेशभूषा में सजे कलाकार मेले के माहौल को और खास बना रहे हैं.

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अमेरिका से फ्रांस तक के पर्यटक, राजस्थानी रंग में रंगा पुष्कर

कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाला पुष्कर मेला धार्मिक, सांस्कृतिक और पशु व्यापार के लिहाज से राजस्थान के प्रमुख आयोजनों में शामिल है. यहां देश के अलग-अलग राज्यों से किसान, पशुपालक, व्यापारी और पशुप्रेमी पहुंचते हैं. इस बार विदेशी पर्यटकों की मौजूदगी भी मेले की रौनक बढ़ा रही है. अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से आए पर्यटक यहां के पशुओं के साथ तस्वीरें खिंचवाते नजर आ रहे हैं. कई विदेशी मेहमान ढोल की थाप पर राजस्थानी गानों के साथ झूमते दिखाई दे रहे हैं. उनके लिए नगीना और गोल्डन किंग जैसे बेशकीमती घोड़ों को करीब से देखना किसी खास अनुभव से कम नहीं है. कुल मिलाकर पुष्कर मेला इस बार अपनी परंपरा और अनोखे पशुओं की वजह से खूब चर्चा में है. एक तरफ दिलबाग की बेटी नगीना की खूबसूरती है तो दूसरी तरफ 21 करोड़ का गोल्डन किंग. कोई अपने छोटे कद से लोगों को हैरान कर रहा है तो कोई विशालकाय शरीर से. यही विविधता पुष्कर मेले को देश ही नहीं, विदेशों के पर्यटकों के लिए भी खास बना रही है.

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