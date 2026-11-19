कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है. यह दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की संयुक्त आराधना के लिए विशेष माना जाता है. इस तिथि को हरि-हर मिलन के रूप में भी देखा जाता है. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और शिव की पूजा से भक्तों को विशेष पुण्य प्राप्त होता है. इस तिथि को मोक्ष और स्वर्ग प्राप्ति की कामना से भी जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि साल में सिर्फ एक बार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्वर्ग का रास्ता खुलता है. इसलिए इस दिन व्रत, पूजा-पाठ और मंत्र जाप का विशेष महत्व बताया गया है.

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वैकुंठ चतुर्दशी 2026 कब है?

हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी 23 नवंबर को रात 2 बजकर 36 मिनट से शुरू होकर रात 11 बजकर 42 मिनट तक रहेगी. ऐसे में वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत 23 नवंबर दिन सोमवार को किया जाएगा.

वैकुंठ चतुर्दशी पर क्यों विष्णु-शिव की पूजा?

वैकुंठ चतुर्दशी का नाम ही इसके धार्मिक महत्व को दर्शाता है. वैकुंठ भगवान विष्णु के धाम का नाम है. जबकि चतुर्दशी तिथि भगवान शिव की आराधना के लिए उत्तम मानी जाती है. इस दिन भगवान विष्णु और महादेव दोनों की पूजा करने की परंपरा है. इसी वजह से इसे हरि-हर मिलन का पर्व कहा जाता है. इस दिन स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति की कामना से शिवजी और विष्णु की पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है.

साल में बस एक दिन खुलता है स्वर्ग जाने का रास्ता?

वैकुंठ चतुर्दशी को लेकर ऐसी मान्यताएं प्रचलित है कि इस दिन स्वर्ग का मार्ग खुलता है. इस दिन जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु और भगवान शिव की भक्ति करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है.

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वैकुंठ चतुर्दशी की कथा

वैकुंठ चतुर्दशी से जुड़ी एक कथा स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में कार्तिक मास के माहात्म्य के अंतर्गत मिलती है. कथा के अनुसार, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी पर भगवान विष्णु ने काशी में मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया और भगवान विश्वेश्वर की पूजा के लिए एक हजार स्वर्ण कमल लेकर पहुंचे. भगवान विष्णु प्रत्येक नाम के साथ महादेव को एक कमल अर्पित कर रहे थे. तभी भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक कमल छिपा दिया. पूजा के दौरान जब विष्णु को एक कमल कम मिला तो उन्होंने अपनी पूजा अधूरी नहीं छोड़ी.

उन्होंने अपनी आंख को कमल के समान मानते हुए उसे निकालकर भगवान शिव को अर्पित करने का संकल्प लिया. उनकी इस अटूट भक्ति से महादेव प्रसन्न हो गए और उन्हें रोकते हुए वरदान दिया. कहते हैं कि तभी से भगवान विष्णु को कमलनयन नाम से भी पुकारा जाने लगा. यह प्रसंग भगवान विष्णु और शिव के बीच प्रेम, भक्ति और एक-दूसरे के प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है.

वैकुंठ चतुर्दशी पर कैसे करें व्रत और पूजा?

वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा करने का विधान बताया गया है. इस दिन श्रद्धालु व्रत रखकर अपने आराध्य के मंत्रों का जाप करते हैं. धार्मिक परंपरा के अनुसार, भगवान विष्णु को तुलसी और भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने की विशेष मान्यता बताई गई है. इसे हरि-हर मिलन के भाव से जोड़ा जाता है. इस दिन श्रद्धालु अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा-पाठ और दान-पुण्य कर सकते हैं.

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पापों से मुक्ति के लिए करें इन मंत्रों का जाप

वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु और शिव के मंत्रों का जाप करना विशेष फलदायी माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन श्रद्धापूर्वक मंत्र जाप करने से नकारात्मकता दूर होती है और व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है.

भगवान शिव का मंत्र: ॐ नमो भगवते रुद्राय।

भगवान विष्णु का मंत्र: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।

अगर कोई भक्त इन मंत्रों का जाप करने में असमर्थ है तो वह सरल मंत्र 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ विष्णवे नमः' का जाप भी कर सकता है.

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