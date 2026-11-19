भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला गुरुवार (19 नवंबर) से शुरू हुआ . इस मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 ने सबको चौंका दिया है. कप्तान शुभमन गिल ने चार तेज गेंदबाजों के साथ उतरने का फैसला किया, जबकि वॉशिंगटन सुंदर को बतौर स्पिन ऑलराउंडर टीम में जगह मिली.

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इस मुकाबले में रवींद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया है. गुरनूर बरार को भी बाहर बैठना पड़ा है. वहीं, ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल दोनों को अंतिम एकादश में मौका मिला है.

गिल ने बताई टीम कॉम्बिनेशन की वजह

टॉस के दौरान शुभमन गिल ने टीम सेलेक्शन पर बात करते हुए कहा कि भारत चार तेज गेंदबाजों के साथ उतर रहा है. आकाश दीप, अंशुल कम्बोज, प्रसिद्ध कृष्णा और जसप्रीत बुमराह को जिम्मेदारी दी गई है. वॉशिंगटन सुंदर स्पिन ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे.

गिल ने कहा, 'पिछले एक सप्ताह से हम इस बात पर विचार कर रहे थे कि किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरना है. हमारे सभी तेज गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. सिराज और गुरनूर के लिए बाहर बैठना काफी मुश्किल फैसला था. दोनों ने वनडे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था. सिराज और गुरनूर, खासकर गुरनूर, ने सीरीज में शानदार खेल दिखाया. लेकिन उम्मीद है कि जिन गेंदबाजों को हमने चुना है, वे अपना काम करेंगे.'



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भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि पहली पारी में पिच पर दूसरी पारी के मुकाबले ज्यादा मदद मिलने की उम्मीद है. ऐसे में भारतीय गेंदबाज शुरुआती परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेंगे.

गिल ने पिछले न्यूजीलैंड दौरे से मिली सीख पर भी बात की. उनके मुताबिक, टेस्ट मैच में अहम मौकों को अपने पक्ष में करना बेहद जरूरी होता है. कई बार मुकाबले में ज्यादा कुछ होता नहीं दिखता, लेकिन अचानक दो-तीन विकेट गिरने से टीम मुश्किल स्थिति में पहुंच सकती है. इसलिए ऐसे निर्णायक पलों को जीतना जरूरी है.

न्यूजीलैंड भी चार तेज गेंदबाजों के साथ उतरा

न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने टॉस हारने के बाद कहा कि उनकी टीम भी पहले गेंदबाजी करना पसंद करती. न्यूजीलैंड ने भी चार तेज गेंदबाजों को प्लेइंग 11 में शामिल किया है. जैकब डफी को अतिरिक्त तेज गेंदबाज के तौर पर मौका मिला है. लैथम ने बताया कि डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, रचिन रविंद्र और टॉम ब्लंडेल सहित सभी खिलाड़ी फिट हैं.

डफी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में अपने पहले बच्चे के जन्म के कारण नहीं खेल पाए थे. लैथम ने कहा कि पिछले घरेलू सीजन में डफी का प्रदर्शन शानदार रहा था और उन्हें उम्मीद है कि वह इस बार भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

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वेल‍िंंगटन टेस्ट के पहले द‍िन का स्कोरकार्ड

वेल‍िंगटन टेस्ट में भारत की प्लेइंग 11: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, आकाश दीप, अंशुल कम्बोज, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा.

वेल‍िंगटन टेस्ट में न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, रचिन रविंद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी और जैकब डफी.

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